Le démocrate modéré en voie de disparition – The New York Times

Mais de nombreux autres démocrates modérés ont considéré son adoption, aussi tardive qu’elle l’a fait, au mieux comme une victoire à la Pyrrhus. “Ne pas pousser immédiatement le projet de loi sur les infrastructures à la Chambre a été la plus grande erreur du mandat de Biden, car il a essentiellement dit quelques choses”, affirme Al From. «Premièrement, il a déclaré que les progressistes dirigent toujours le Parti démocrate même s’il les a battus aux primaires. Deuxièmement, il a dit qu’il ne voulait vraiment pas dire cette chose bipartite, parce que lorsque les choses se feront sentir, il laissera les personnes les plus partisanes de son parti suivre son cours.

Presque aussi déconcertant du point de vue de Murphy était un flot de publicités négatives que non seulement des groupes conservateurs mais aussi des groupes libéraux extérieurs ont commencé à courir contre elle dans son district de Floride. “Vous auriez pensé que c’était en octobre de l’année ‘un'”, m’a dit Murphy, se référant aux années électorales. «Pour tout ce que les démocrates se moquent des super PAC, je dirais qu’il y a des parties de notre parti qui ont très efficacement utilisé les super PAC comme un outil contre leurs propres membres démocrates pour assurer l’unité du parti. Et donc, un membre modéré de nos jours prend les entrées en proportion égale de la gauche et de la droite.

Murphy m’a dit que la publicité négative contre elle et d’autres modérés, y compris Kathleen Rice de New York, qui prend sa retraite, et Jared Golden du Maine, qui est un Frontliner, “prend de l’argent pour réparer”, et elle a soutenu que dans un monde où les petites entreprises en ligne -les dons en dollars sont la monnaie du royaume, l’argent peut être difficile à amasser pour les modérés. “Je suis un membre qui a été nommé à plusieurs reprises comme l’un des membres les plus efficaces et les plus bipartites de la Colline”, a déclaré Murphy, qui siège au comité du 6 janvier de la Chambre. “Personne ne sait qui je suis.” Entre-temps, ses collègues qu’elle considérait comme des législateurs beaucoup moins efficaces avaient des millions de followers sur Twitter et Facebook, tandis que les siens étaient bloqués dans les cinq chiffres. «Les plateformes de médias sociaux offrent aux gens la possibilité de se concentrer davantage sur la formulation de déclarations que sur la rédaction de lois», a-t-elle déclaré. “Plus vous dites des choses folles, plus vous collectez d’argent. Plus vous êtes hostile à l’autre partie, plus vous récoltez d’argent.

Cela a mis Murphy et ses collègues modérés dans une impasse. Ils ont tendance à représenter ou à se présenter dans des circonscriptions compétitives, qui nécessitent beaucoup d’argent de campagne mais punissent également l’extrémisme. Cette année, Henry Cuellar, un chien bleu du sud du Texas qui est le seul démocrate anti-avortement restant à la Chambre, a affronté un challenger progressiste dans la primaire démocrate de son district qui l’a surévalué de plus d’un million de dollars ; au final, Cuellar a remporté la primaire en mai avec moins de 300 voix. Le membre du Congrès de Caroline du Sud James Clyburn, le whip de la majorité à la Chambre et le membre noir le plus haut gradé du Congrès, s’était rendu au Texas pour faire campagne pour Cuellar, provoquant la colère des démocrates libéraux comme Ocasio-Cortez, qui ont attaqué les démocrates de haut rang qui soutenaient Cuellar pour “un échec total”. de direction. » Clyburn a soutenu Cuellar, a-t-il expliqué, car il pense que Cuellar offre aux démocrates leur meilleure chance de gagner en novembre dans un district qui, comme beaucoup dans le sud du Texas, se dirige vers le GOP “Cuellar n’a pas pu être élu dans mon district, mais je n’a pas pu se faire élire dans sa circonscription », m’a dit Clyburn. “Notre travail consiste à essayer de concilier ces différences.” Il a ajouté : « Cela ne veut pas dire que vous occupez le même espace. Vous êtes sous le même parapluie.

Mais la part des Blue Dogs dans l’espace sous ce parapluie diminue. En 2010, les Blue Dogs comptaient 54 membres. Aujourd’hui, ce nombre s’élève à 19. De ce groupe, Murphy est l’un des trois qui quittent le Congrès de leur propre gré ; deux autres ont perdu leurs primaires. Six des Blue Dogs qui seront sur le bulletin de vote en novembre sont Frontliners. Tout cela signifie qu’en janvier, il pourrait rester moins d’une douzaine de Blue Dogs à la Chambre.

Pour aggraver les choses, Murphy et certains de ses collègues modérés pensent que la propre branche de campagne des démocrates à la Chambre travaille contre eux. L’été dernier, au plus fort de l’impasse sur le projet de loi sur les infrastructures et Build Back Better, Maloney ou des membres de son personnel du DCCC ont contacté plusieurs représentants centristes pour avertir que la majorité des démocrates serait en danger s’ils contrecarraient les priorités législatives de Biden. Certains de ces centristes, qui font face à des campagnes de réélection difficiles, ont interprété la sensibilisation comme une menace pas si voilée que leur propre aide à la collecte de fonds du parti serait en danger s’ils ne se mettaient pas en ligne. “Vous voulez que votre bras politique se concentre sur la politique, pas sur la politique”, m’a dit Murphy. « Ma conviction est que le DCCC a un travail et un seul travail : protéger les titulaires et élargir la majorité. Et devenir une extension du leadership et travailler contre des membres que vous êtes censé protéger va à l’encontre de votre seule mission.