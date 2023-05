Le démocrate McCaffery et le républicain Carluccio remportent les primaires pour le siège de la Cour suprême de Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Le démocrate Dan McCaffery et la républicaine Carolyn Carluccio ont remporté mardi les primaires de leurs partis pour un siège vacant à la Cour suprême de Pennsylvanie, organisant un concours d’automne pour rejoindre une haute cour qui est au centre des affaires sur armes à feu, avortement et élections dans un État de champ de bataille présidentiel.

Chaque candidat a remporté une course primaire à double sens. McCaffery a battu Deborah Kunselman, une collègue de la Cour supérieure, et Carluccio a battu Patricia McCullough, une juge de la Cour du Commonwealth qui a perdu une primaire pour un siège à la haute cour en 2021. Les alliés du parti ont déclaré avoir dépensé près d’un million de dollars pour l’aider à battre McCullough.

Pendant la campagne électorale, McCullough s’est vantée à plusieurs reprises d’être la «seule juge en 2020 à l’élection présidentielle dans tout le pays» pour ordonner l’arrêt de la certification des élections de son État.

McCullough était au pouvoir dans une contestation judiciaire post-électorale soutenue par les républicains qui visait à faire basculer la victoire de Donald Trump dans l’État du champ de bataille présidentiel. La haute cour de l’État a rapidement annulé l’ordonnance de McCullough.

Les démocrates détiennent actuellement une majorité de 4 contre 2 au tribunal, qui a un siège ouvert après le décès l’automne dernier du juge en chef Max Baer, ​​un démocrate.

Le tribunal a traité un certain nombre de questions brûlantes au cours des dernières années.

Il examine actuellement une contestation d’une loi de l’État qui restreint l’utilisation des fonds publics pour aider les femmes à se faire avorter, ainsi que la contestation par Philadelphie d’une loi de l’État qui lui interdit, ainsi qu’à d’autres municipalités, de restreindre la vente et la possession d’armes à feu.

Ces dernières années, les juges ont rejeté une demande d’invalidation de la loi sur la peine de mort de l’État et ont confirmé la constitutionnalité de la vaste loi sur le vote par correspondance de l’État. Le tribunal a également rejeté les contestations du résultat des élections de 2020 par les républicains qui voulaient garder Trump au pouvoir et a statué sur une variété de poursuites concernant les zones grises de la loi sur le vote par correspondance.

Dans une affaire électorale de 2020, les juges ont ordonné aux comtés de compter les bulletins de vote par correspondance arrivés jusqu’à trois jours après la fermeture des bureaux de vote, invoquant des retards dans le service postal causés par des perturbations pendant la pandémie de COVID-19. La décision a suscité un tollé parmi les républicains, qui ont contesté la décision devant la Cour suprême des États-Unis.

La plus haute cour du pays a finalement refusé de se saisir de l’affaire. Les bulletins de vote – près de 10 000 d’entre eux – n’ont jamais été comptés dans aucune course fédérale, y compris pour le président, car l’élection a été certifiée alors que leur sort restait dans les limbes juridiques. Les responsables des élections des États ont déclaré que les votes n’étaient pas suffisants pour modifier les résultats d’une élection fédérale.

Dans les courses des tribunaux inférieurs, la républicaine Megan Martin et le démocrate Matt Wolf ont chacun remporté une primaire à double sens pour un siège ouvert à la Cour du Commonwealth tandis que les démocrates Jill Beck et Timika Lane ont remporté la nomination dans une course à trois pour deux sièges ouverts au Supérieur. Cour, qui entend les appels des affaires civiles et pénales des tribunaux de comté.

