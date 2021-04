Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) traite d’une conférence de presse à la fin d’un « sommet de l’infrastructure » d’un groupe bipartite de gouverneurs, de sénateurs américains et de membres du Congressional Problem Solvers Caucus convoqué par le gouverneur du Maryland Larry Hogan à la Government House à Annapolis, Maryland, le 23 avril 2021.

Manchin a déclaré que le plan du GOP est « un bon début » et qu’une proposition bipartite devrait s’attaquer aux problèmes d’infrastructure traditionnels, tels que la réparation des routes et des ponts.

Manchin, une figure clé dans les négociations sur la proposition du président, a également salué la proposition de contre-offre des républicains, qui représente une fraction du coût de celle que Biden a dévoilée et exclut les objectifs démocratiques tels que les soins aux Américains âgés et handicapés.

Le sénateur Joe Manchin a déclaré qu’il soutiendrait une version plus ciblée du vaste ensemble d’infrastructure du président Joe Biden de 2 billions de dollars avant de se concentrer sur d’autres éléments dans le cadre d’un plan distinct.

« Et ils ont travaillé ensemble. Donc, nous savons qu’il a un soutien bipartisan », a déclaré Manchin. « Nous devons juste regarder pour voir si nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et nous travaillerons ensemble dessus. Donc, je suis très, très heureux de cela. »

Biden a déclaré qu’il souhaitait que les républicains soutiennent également un projet de loi sur les infrastructures, bien qu’il ne soit pas clair quel type de législation recevrait un consensus bipartisan.

Les démocrates pourraient également aller de l’avant pour adopter un projet de loi par eux-mêmes grâce à la réconciliation budgétaire, qui ne nécessite qu’une majorité simple au Sénat, si le GOP n’accepte pas un accord. Cependant, Manchin a déclaré qu’il s’opposait à l’utilisation de la réconciliation.

La sénatrice républicaine Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale, qui a soutenu le projet de loi GOP avec Roger Wicker du Mississippi, Pat Toomey de Pennsylvanie et John Barrasso du Wyoming, a déclaré dimanche qu’elle avait reçu une réponse « encourageante » de l’administration Biden concernant leur plan. .

« J’ai parlé à nos membres de haut rang. J’ai parlé à mes présidents de commission. J’ai parlé aux démocrates », a déclaré Capito sur CNN. « C’est une conversation active, et je pense que c’est un bon début. »

Le président a rencontré les législateurs républicains et démocrates à deux reprises au sujet des infrastructures ces dernières semaines et devrait dévoiler la deuxième partie de son plan d’infrastructure et de relance économique la semaine prochaine.