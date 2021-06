Le démocrate Manchin fait face à la colère des libéraux après avoir « effectivement condamné » le projet de loi de réforme électorale dans un nouvel éditorial – RT USA News

Le sénateur Joe Manchin (D-Virginie de l’Ouest) a fait l’objet de nombreuses critiques, même son propre parti le qualifiant de «républicain» pour avoir déclaré qu’il voterait contre une proposition de réforme soutenue par Joe Biden.

Dans un éditorial publié dimanche dans le Charleston Gazette-Mail, Manchin a critiqué le For the People Act comme « législation partisane ».

« La vérité, je dirais, est que le vote et la réforme électorale qui se font de manière partisane garantiront pratiquement que les divisions partisanes continuent de s’approfondir », a écrit le sénateur.

Manchin a également juré de « ne pas voter pour affaiblir ou éliminer l’obstruction systématique [a Senate rule requiring a supermajority of 60 votes to become law], « ce que de nombreux démocrates avaient proposé, provoquant une réaction conservatrice.





La loi pour le peuple a été adoptée par la Chambre en mars avec un vote de 220 contre 210, n’obtenant aucun soutien républicain et avec un démocrate rejoignant l’opposition. Le projet de loi oblige les États à proposer des bulletins de vote par correspondance, à avoir un minimum de 15 jours de vote anticipé, plus une inscription le jour même et d’autres réformes. Il a été promu en réponse aux récentes nouvelles lois électorales mises en place dans des États tels que la Géorgie.

Avec Manchin s’opposant officiellement à la loi For the People, cela laisse peu de chances à la législation de passer par le Sénat divisé et de se rendre sur le bureau du président Joe Biden. Son opposition au démocrate sur la question a suscité une vague de critiques dimanche, de nombreux critiques le qualifiant de « Républicain » traître à son parti.

« C’est effectivement voué à l’échec » activiste libéral et acteur George Takei tweeté sur la menace qui pèse sur le projet de loi.

« C’est tellement sur la marque pour ce pays. Un nombre record d’électeurs noirs se présentent pour sauver cette démocratie, seulement pour que la suprématie blanche soit maintenue par un mec blanc lâche et avide de pouvoir », expert Jemele Hill d’accord.

Bonjour dimanche matin à tous ceux qui ont juste fini avec l’obstruction délibérée de la démocratie par le sénateur Joe Manchin en refusant de voter pour une loi sur le droit de vote – Atima Omara (@atima_omara) 6 juin 2021

Joe Manchin, veuillez rendre votre carte « Démocrate ». Vous sucez. Cordialement, Un vrai démocrate. – Martyr plastique (@plasticmartyr) 6 juin 2021

Dans une interview avec Fox News, Manchin a réitéré son opposition à la réforme électorale proposée par les démocrates, notant que les droits de vote étaient devenus politisés et affirmant qu’il ne voulait pas soutenir un projet de loi qui « divise » le pays.

«Ce n’est pas le bon projet de loi pour rassembler notre pays … et je ne le soutiens pas parce que je pense que cela nous diviserait davantage. Je ne veux pas être dans un pays qui est encore plus divisé », il a dit.





