WASHINGTON (AP) – Le sénateur démocrate Tim Kaine a déclaré mercredi qu’il discutait avec ses collègues de la question de savoir si une résolution de censure condamnant l’ancien président Donald Trump pour son rôle dans l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole pourrait être une alternative à la destitution, même si le Le Sénat procède à un procès.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré que le procès en destitution irait de l’avant. Mais la proposition de Kaine reconnaît que le Sénat est peu susceptible de condamner Trump d’incitation à l’émeute, une perspective troublante pour de nombreux législateurs qui pensent que Trump doit être tenu responsable d’une manière ou d’une autre de l’attaque du Capitole. S’il était condamné, le Sénat pourrait alors tenir un deuxième vote pour l’interdire de ses fonctions.

Une censure ne détiendrait pas le pouvoir d’une condamnation, mais elle indiquerait au Sénat sa désapprobation du rôle de Trump dans l’insurrection, qui est survenue alors que le Congrès comptait les votes électoraux pour confirmer la victoire du démocrate Joe Biden. Juste avant que les partisans de Trump ne franchissent les fenêtres et ne franchissent les portes du Capitole, il a prononcé un discours enflammé devant la Maison Blanche les exhortant à «se battre comme un enfer» pour renverser sa défaite.

Les discussions sur la recherche d’une punition sur laquelle davantage de sénateurs pourraient se rallier ont éclaté un jour après que cinq républicains seulement se soient joints aux démocrates lors d’un vote test au Sénat sur la légitimité du procès de Trump. Cependant, il n’était pas clair si d’autres démocrates, ou des républicains, signeraient la proposition de Kaine. Les démocrates de la Chambre sont occupés à préparer leur dossier officiel contre l’ancien président pour incitation à l’insurrection, avec des arguments à partir de la semaine du 8 février.

« Ne vous y trompez pas – il y aura un procès, et les preuves contre l’ancien président seront présentées, en couleurs vivantes, pour que la nation et chacun de nous les voient », a déclaré Schumer mercredi.

Une foule en colère de partisans de Trump voulant empêcher la confirmation par le Congrès de la victoire de Biden a envahi le Capitole, saccageant les couloirs et les bureaux et tentant de pénétrer par effraction dans la chambre de la Chambre avec des législateurs cachés à l’intérieur. Ils ont fouillé à travers les bureaux sur le sol vide du Sénat et ont recherché la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le vice-président de l’époque Mike Pence, qui était au Capitole pour superviser la certification de la victoire électorale de Biden.

L’histoire continue

Une semaine plus tard, le 13 janvier, la Chambre dirigée par les démocrates a destitué Trump avec le soutien de 10 républicains. L’affaire a été renvoyée au Sénat lundi.

Kaine, un sénateur de Virginie, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il avait parlé à une «poignée» de ses collègues au cours des deux dernières semaines de la probabilité que les démocrates ne parviennent pas à condamner Trump. Une condamnation aurait besoin du soutien des deux tiers des sénateurs, soit 67 voix. Pour y arriver, il faudrait tous les démocrates et 17 républicains.

Kaine a noté que le Sénat passait du temps sur la destitution alors qu’il pourrait travailler pour faire progresser le soulagement des coronavirus, une priorité majeure pour les démocrates et Biden.

Le vote de mardi « clarifiait complètement que nous n’allons pas nous rapprocher de 67 », a déclaré Kaine. « Donc, je pense qu’il y a peut-être un peu plus d’intérêt de temps en temps et alors cela pourrait-il être une alternative. »

Il a ajouté: « De toute évidence, nous faisons un essai, peut-être pouvons-nous le faire rapidement, mais ma priorité absolue est le soulagement du COVID et l’approbation du Cabinet Biden. »

Plus tard dans la journée, Kaine a déclaré sur CNN que la résolution dirait que l’attaque «était une insurrection et que le président Trump a apporté aide et réconfort aux insurgés». Il a déclaré que cela interdirait également à Trump ses futures fonctions, bien qu’il ne soit pas clair si un tel vote serait exécutoire.

La sénatrice Susan Collins, l’une des cinq républicaines qui ont voté avec les démocrates pour la tenue du procès, a déclaré qu’elle avait discuté avec Kaine des moyens de tenir Trump responsable de son rôle dans l’émeute.

«La question est: y a-t-il un autre moyen d’exprimer sa condamnation des activités du président?» Dit Collins. Elle a dit que cinq est probablement « une note élevée sur ce que vous allez voir pour le soutien républicain » pour condamner Trump au procès.

Alors que de nombreux républicains ont critiqué Trump après l’émeute, les passions se sont refroidies depuis. Maintenant, un certain nombre de républicains se précipitent pour sa défense juridique.

La motion de procédure du sénateur du Kentucky Rand Paul, battu par 45 voix contre 55, visait à déclarer le procès inconstitutionnel parce que Trump n’est plus en fonction. C’est un argument que de nombreux juristes contestent, mais sur lequel la plupart des membres du caucus du GOP se sont penchés, permettant aux républicains de s’opposer au procès sans défendre directement le comportement de Trump.

Certains ont déclaré que la résolution sur la censure était trop tardive parce que les démocrates avaient rejeté les suggestions de censure du GOP avant que la Chambre ne vote la destitution.

Interrogé sur l’idée de Kaine, le sénateur républicain John Cornyn du Texas a déclaré que ce serait un mauvais précédent à créer. « Je suppose que si nous pouvons censurer les anciens présidents, alors lorsque les républicains seront aux commandes, nous pouvons censurer Barack Obama ou les démocrates peuvent censurer George Bush. »

Certains démocrates semblent également méfiants.

Le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, le démocrate n ° 2 au Sénat, a déclaré que faire la censure après la destitution était «possible, mais je ne sais pas combien de temps cela implique» et comment cela fonctionnerait. Il a dit qu’il y avait «beaucoup de questions auxquelles il fallait répondre» à propos de l’idée.

Plus tôt mercredi, au Sénat, Durbin a critiqué les républicains qui veulent rejeter le procès car il a marqué les trois semaines qui se sont écoulées depuis l’attaque.

«Je ne l’oublierai jamais», dit-il. «Les 45 sénateurs qui ont voté contre le procès de destitution hier soir s’en souviennent-ils encore? J’espère certainement qu’ils le feront.

On ne sait pas si des républicains qui ont voté en faveur de la motion de Paul voteraient maintenant pour condamner Trump pour l’incitation réelle. Le sénateur républicain Rob Portman de l’Ohio a voté pour la motion de Paul, mais a déclaré après le vote qu’il n’avait pas pris sa décision sur la condamnation et que la constitutionnalité «est une question totalement différente» de l’accusation elle-même.

Beaucoup d’autres ont indiqué qu’ils pensaient que le vote final sur la condamnation de Trump serait similaire au décompte des 55-45. Le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud, un proche allié de Trump, a déclaré qu’il pensait que le vote était «un plancher, pas un plafond».

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui a déclaré que Trump avait «provoqué» les émeutes et qui avait indiqué qu’il était ouvert à la condamnation, a voté avec Paul pour qu’il s’achève vers le rejet du procès.

Interrogé sur son vote mercredi, McConnell a déclaré que le procès n’avait pas encore commencé. «Et j’ai l’intention de participer à cela et d’écouter les preuves», a-t-il déclaré.