L’obstruction systématique exige généralement que la législation recueille 60 voix au Sénat, qui est également divisé 50-50 entre démocrates et républicains. Les démocrates tentent de se débarrasser ou de changer l’obstruction systématique – que l’ancien président Barack Obama a qualifiée de relique de Jim Crow – pour adopter une législation de réforme électorale radicale.

« Le moment est venu de mettre fin à ces jeux politiques et d’inaugurer une nouvelle ère de bipartisme où nous trouvons un terrain d’entente sur les grands débats politiques auxquels notre nation est confrontée », a écrit le démocrate modéré de Virginie-Occidentale dans un communiqué. éditorial dans le Washington Post publié mercredi.

Le rejet catégorique de Manchin de toute réforme d’obstruction systématique est venu un jour après que le sénateur Kyrsten Sinema, D-Ariz., Un autre modéré, a déclaré au Wall Street Journal qu’elle des efforts opposés pour assouplir les règles.

Manchin, qui détient une influence démesurée en raison de la division égale au sein de la chambre haute du Congrès, a également déclaré qu’il s’opposait à l’utilisation régulière de la réconciliation budgétaire, un mécanisme qui permet au Congrès de voter certains projets de loi à la simple majorité.

Le projet de loi de secours Covid de 1,9 billion de dollars a été adopté par réconciliation, et les démocrates se préparent à utiliser le processus pour assurer l’adoption du plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden. Manchin s’est déclaré opposé aux augmentations de l’impôt sur les sociétés incluses dans le projet de loi.

Manchin a écrit que si l’obstruction systématique était éliminée ou si la réconciliation budgétaire devenait la norme, « un nouveau et dangereux précédent sera créé pour adopter une législation partisane radicale qui change la direction de notre nation chaque fois qu’il y a un changement de contrôle politique. »

« Les conséquences seront profondes – notre nation ne verra peut-être plus jamais un gouvernement stable », a écrit Manchin.

« Je ne crois tout simplement pas que la réconciliation budgétaire devrait remplacer l’ordre régulier au Sénat. En quoi est-ce bon pour l’avenir de cette nation? » Ajouta Manchin. « Les démocrates du Sénat doivent éviter la tentation d’abandonner nos collègues républicains sur des questions nationales importantes. Les républicains, cependant, ont la responsabilité de cesser de dire non et de participer à la recherche d’un véritable compromis avec les démocrates. »

Manchin a déclaré que son opposition à l’affaiblissement de l’obstruction systématique était liée à sa représentation de la Virginie-Occidentale, un petit État qui exerce une influence disproportionnée au Sénat par rapport à sa population.

« Ce n’est pas un hasard si un État aussi petit que la Virginie-Occidentale a le même nombre de sénateurs que la Californie ou le Texas. Cela va au cœur de ce qu’est un gouvernement représentatif », a écrit Manchin.

Manchin s’est opposé à l’effort mené par les démocrates en 2013 pour éliminer l’obstruction systématique des candidats au niveau du Cabinet et des juges fédéraux et à l’effort dirigé par les républicains en 2017 pour l’éliminer des candidats à la Cour suprême. Les deux efforts ont été couronnés de succès.

« Chaque fois que le Sénat a voté pour affaiblir l’obstruction systématique au cours de la dernière décennie, le dysfonctionnement politique et l’impasse sont devenus plus graves », a écrit Manchin. « Les jeux politiques qui se déroulent dans les salles du Congrès ne font qu’alimenter la rhétorique haineuse et la violence que nous voyons actuellement dans notre pays. »