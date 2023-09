Le démocrate Jamaal Bowman accusé d’avoir déclenché l’alarme incendie pour retarder le vote à la Chambre

UN New York Le membre du Congrès est sous le feu des critiques après que des images de vidéosurveillance semblent le montrer en train d’activer le système d’alarme interne d’un immeuble de bureaux de la Chambre dans le but de retarder le vote sur un projet de loi de dépenses samedi.

Le membre du Congrès, représentant Jamal Bowmanen est à son deuxième mandat représentant le 14e district de l’Empire State, qui comprend le nord du Bronx, le sud du comté de Westchester et Yonkers.

Après qu’une alarme d’urgence ait été déclenchée dans l’immeuble de bureaux de Cannon House, où se trouve le bureau de M. Bowman au troisième étage du bâtiment, des rapports ont révélé qu’un homme correspondant à la description de M. Bowman avait été vu tirant l’alarme près d’une sortie du deuxième étage.

L’alarme a été déclenchée alors que les démocrates à la Chambre cherchaient à ralentir l’examen d’un projet de loi de dépenses que le président de la Chambre avait proposé. Kévin McCarthy avait convoqué pour un débat moins d’une heure plus tôt.

Les démocrates avaient exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le projet de loi, qui prolonge le financement gouvernemental de 45 jours, pourrait contenir des dispositions répréhensibles et avaient exigé plus de temps pour l’examiner avant le vote.

Paul Starks, porte-parole du département de police du Capitole des États-Unis, a déclaré dans un communiqué qu’une alarme s’était déclenchée à 12 h 05, entraînant l’évacuation de l’ensemble du bâtiment Cannon pour permettre aux agents de fouiller le bâtiment. bâtiment.

« Le bâtiment a été rouvert après avoir déterminé qu’il n’y avait aucune menace. Une enquête sur ce qui s’est passé et pourquoi se poursuit », a-t-il déclaré.

Une image tirée d’images de vidéosurveillance et diffusée par le département montrait un homme de constitution, d’apparence et de tenue vestimentaire similaires à M. Bowman activant une alarme incendie tout en arborant une épinglette circulaire ressemblant à celles délivrées aux membres de la Chambre.

Emma Simon, porte-parole de M. Bowman, a déclaré dans un communiqué qu’il « n’avait pas réalisé qu’il déclencherait une alarme dans le bâtiment alors qu’il se précipitait pour procéder à un vote urgent » et « regrette toute confusion ».

Un homme qui serait le membre du Congrès démocrate Jamaal Bowman semble avoir déclenché une alarme incendie dans le Capitole alors que le Congrès se précipitait pour éviter un confinement. (Police du Capitole)

On ne sait pas comment M. Bowman n’a pas pu se rendre compte que l’activation d’une alarme incendie entraînerait l’activation du système d’alarme du bâtiment. On ne sait pas non plus comment il aurait pensé que déclencher une alarme incendie dans un immeuble de bureaux de la Chambre affecterait les débats au Capitole, qui est un bâtiment distinct.

Le membre du Congrès est un ancien directeur d’école et, à ce titre, il connaît bien le fonctionnement des systèmes d’alarme incendie dont l’installation est requise par la loi dans les grands bâtiments publics.

L’activation d’une fausse alarme incendie dans le District de Columbia est un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.

Le compte officiel du comité d’administration de la Chambre, qui supervise les bâtiments et le terrain de la Chambre, a publié un message sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) au nom du président Bryan Steil, qui déclarait que l’incident faisait l’objet d’une enquête et accusait M. Bowman de fausses informations. alarme.

Interrogé sur l’incident lors d’une conférence de presse samedi après-midi, M. McCarthy, président de la Chambre, a déclaré que le comité d’éthique de la Chambre « devrait examiner » la situation et l’a tacitement comparée à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

« C’est grave… quand on pense à la façon dont d’autres personnes ont été traitées lorsqu’elles voulaient entrer et changer le cours de ce qui se passait dans ce bâtiment », a-t-il déclaré.

M. McCarthy a déclaré qu’il discuterait de la situation avec le leader démocrate de la Chambre, Rep Hakeem Jeffries de New York, et a déclaré que cela « ne devrait pas se dérouler sans sanctions ».

«C’est un embarras. Vous êtes élu membre du Congrès et vous avez déclenché une alarme incendie ? Dans les minutes et les heures qui ont précédé la fermeture du gouvernement, en essayant de dicter sa fermeture, que se passe-t-il dans l’esprit d’une personne comme celle-là ? » il a dit.

Interrogé sur l’incident peu de temps après, M. Jeffries a refusé de s’exprimer, déclarant qu’il n’avait pas vu les images de vidéosurveillance en question et qu’il n’aurait « aucun autre commentaire » jusqu’à ce qu’il le fasse.