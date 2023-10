Le démocrate Jamaal Bowman a déclenché l’alarme incendie au Capitole avant le vote à la Chambre.

Le représentant démocrate Jamaal Bowman a déclenché une alarme incendie samedi dans un immeuble de bureaux du Capitole avant un vote de la Chambre sur une mesure provisoire visant à éviter une fermeture du gouvernement.

L’alarme a provoqué l’évacuation du bâtiment de bureaux de Cannon House et déclenché un tollé de la part des Républicains, notamment du président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui a comparé les actions du député de New York à celles des émeutiers du 6 janvier.

« J’ai été vraiment consterné de voir les actions des démocrates aujourd’hui, pour retarder le processus, obtenir un arrêt », dit McCarthy, au milieu des plaintes des démocrates selon lesquelles ils n’avaient pas eu suffisamment de temps pour examiner le projet de loi que les républicains ont publié à la dernière minute pour tenter d’éviter une fermeture du gouvernement.

La Chambre des représentants adopte en secret un projet de loi de financement provisoire, sans financement pour l’Ukraine En savoir plus

« C’est un nouveau plus bas », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous avons observé comment les gens étaient traités s’ils avaient fait quelque chose de mal dans ce Capitole. Il serait intéressant de voir comment il est traité et ce qu’il essayait de faire obstacle au public américain. »

Brian Steil, représentant républicain du Wisconsin et président du comité d’administration de la Chambre, annoncé qu’une enquête sur l’incident est en cours.

La représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a déclaré qu’elle appelait le ministère de la Justice à poursuivre Bowman « en utilisant la même loi que celle utilisée pour poursuivre les accusés J6 pour ingérence dans une procédure officielle ».

Le représentant démocrate Jamaal Bowman a déclenché l’alarme incendie dans le bâtiment Cannon cet après-midi et a interrompu les travaux officiels de la Chambre alors que les républicains s’efforçaient de maintenir le gouvernement ouvert. J’appelle le DOJ à le poursuivre en utilisant la même loi qu’il a utilisée pour poursuivre J6… pic.twitter.com/KlXjwVrkc1 – Représentante Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 30 septembre 2023

Pendant ce temps, la représentante républicaine Nicole Malliotakis de New York a déclaré qu’elle rédigeait une résolution pour expulser Bowman, tweeter, « Nous sommes au Congrès des États-Unis, pas dans un lycée de New York. Cette action justifie l’expulsion et je présente une résolution dans ce sens.

Le représentant démocrate Jamaal Bowman a déclenché l’alarme incendie dans le bâtiment Cannon cet après-midi et a interrompu les travaux officiels de la Chambre alors que les républicains s’efforçaient de maintenir le gouvernement ouvert. J’appelle le DOJ à le poursuivre en utilisant la même loi qu’il a utilisée pour poursuivre J6… pic.twitter.com/KlXjwVrkc1 – Représentante Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 30 septembre 2023

La représentante républicaine de Malliotakis, Elise Stefanik, a fait écho à des sentiments similaires : tweeter, « Un membre démocrate du Congrès vient de commettre un crime en déclenchant l’alarme incendie pour tenter de retarder et d’arrêter un vote du Congrès visant à financer le gouvernement. »

À Washington DC, déclencher faussement une alarme incendie est considéré un délit.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing matinal aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » clientOnly config= »{« renderingTarget « : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Dans un déclaration à The Hill, un porte-parole de Bowman a déclaré : « Le membre du Congrès Bowman n’avait pas réalisé qu’il déclencherait une alarme dans le bâtiment alors qu’il se précipitait pour procéder à un vote urgent », ajoutant : « Le membre du Congrès regrette toute confusion. »

S’adressant aux journalistes, Bowman dit« Je pensais que l’alarme ouvrirait la porte. »

On ne sait pas encore si Bowman sera poursuivi.

La résolution de financement de 45 jours, pour laquelle Bowman et une majorité de démocrates ont finalement voté en faveur, a été adoptée par 335 voix contre 91 à la Chambre. Le projet de loi est désormais entre les mains du Sénat à majorité démocrate, et les législateurs ont jusqu’à dimanche minuit pour l’adopter et l’envoyer au président Joe Biden afin qu’il le promulgue avant la fermeture du gouvernement.