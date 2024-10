Le démocrate Hakeem Jeffries se rend en Californie pour tenter de reprendre le contrôle de la Chambre.

LOS ANGELES– Leader démocrate Hakeem Jeffries a sillonné le sud de la Californie ce week-end dans des communautés éloignées des champs de bataille présidentiels – Little Saigon dans le comté d’Orange et le haut désert d’Antelope Valley – alors qu’il s’efforce d’arracher le contrôle de la Chambre des représentants aux républicains.

Le Golden State est un bastion démocrate mais le parti sièges perdus à la Chambre ici lors des dernières élections, donnant le marteau du président aux Républicains. Jeffries, qui est en passe de devenir le prochain président de la Chambre si les démocrates reprennent le contrôle en novembre, doit remporter quatre sièges détenus par le GOP pour reconquérir la majorité – et il y en a cinq en vue ici en Californie, plus que dans tout autre État du pays. la nation.

« La Californie est un État incroyablement important à tout moment, mais particulièrement dans ce cycle étant donné le volume de courses qui aideront à décider du contrôle de la Chambre des représentants », a déclaré Jeffries à l’Associated Press entre deux arrêts.

Avec la course à contrôle du Congrès plus serrés que jamais, les démocrates tentent d’inverser ce qu’ils considèrent comme les lacunes des récents cycles électoraux lorsque les républicains ont remporté des victoires dans des endroits inattendus, y compris dans les circonscriptions. Joe Biden venait de gagner en 2020.

Ce n’est pas seulement la Californie, mais aussi l’État d’origine de Jeffries, New York, qui sont devenus de surprenants champs de bataille de l’État bleu, qui pourraient très bien faire basculer les élections au Congrès et déterminer quel parti remportera la majorité à la Chambre et la présidence du président.

Jeffries n’a pas eu l’État pour lui seul ce week-end. Donald Trumple candidat républicain à la Maison Blanche, a déclaré la Californie « paradis perdu » sous la direction des démocrates, qui occupent tous les postes à l’échelle de l’État, alors qu’il rassemblait les partisans de MAGA à Coachella sur le terrain du festival de musique annuel emblématique.

Le président de la Chambre républicaine Mike Johnson était également dans l’État, participant à des événements privés en Californie, notamment dans le comté d’Orange Sud, alors qu’il s’efforce de sauver et potentiellement d’élargir la majorité de son parti. Les républicains tentent de renverser les sièges détenus par les démocrates. Johnson était à un événement pour le candidat républicain Matt Gundersonun nouveau venu qui défie le représentant démocrate. Mike Levin.

« Je crois que les Républicains vont gagner la Chambre et accroître la majorité à la Chambre », a déclaré Johnson sur CBS.

Dans ce qui était autrefois le bastion républicain du comté d’Orange, Jeffries a atterri samedi à Anaheim, où se trouve Little Saigon, une communauté qui compte plus d’Américains vietnamiens que partout ailleurs dans le pays, dont beaucoup se sont installés et ont élevé des familles lors des vagues migratoires après la Guerre du Vietnam.

Dans un restaurant et une salle de banquet non loin de Disneyland, un gratin des dirigeants de la communauté vietnamienne et des artistes se sont réunis pour soutenir le candidat démocrate Derek Tran, qui allait devenir le premier Américain d’origine vietnamienne à représenter la région en près de 50 ans. Il défie le président sortant républicain, Rep. Michelle Acierqui a gagné pour la première fois en 2020.

« Cela va être une course serrée », a déclaré Jeffries à la foule, soulignant que Tran serait le seul Américain d’origine vietnamienne dans le caucus démocrate de la Chambre des représentants, s’il était élu. « C’est important. »

À des kilomètres de là, aux confins du comté de Los Angeles, où l’industrie spatiale partage l’espace avec Joshua Trees, Jeffries a rallié plus de 200 bénévoles qui se sont présentés tôt dimanche matin dans une salle syndicale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale à Palmdale pour commencer à frapper aux portes. pour faire sortir le vote.

C’est le seul siège au Congrès du comté de Los Angeles détenu par un représentant républicain. Mike Garcíaun pilote de chasse de la Marine qui a servi pendant la guerre en Irak et a remporté ses fonctions pour la première fois en 2020. Les démocrates tentent de le renverser. Georges Whitesidesancien chef de cabinet de la NASA et cadre de Virgin Galactic, et nouveau venu en politique.

Les républicains restent confiants dans leurs candidats et leur message, en particulier en Californie, où les démocrates ont une grande influence.

« Les courses dans le sud de la Californie sont toujours compétitives, mais les républicains continuent de remporter du succès », a déclaré Lance Trover, un stratège républicain travaillant sur les campagnes Steel et Gunderson.

Avant d’envoyer les volontaires sur la toile, Jeffries a parcouru son itinéraire au cours des dernières semaines – de Phoenix à Portland en passant par Albuquerque et New Haven, du Connecticut à New York, en passant par la Pennsylvanie, l’Ohio et maintenant la Californie – toutes les courses clés pour remporter la Maison, aux côtés de Vice. Président Kamala Harrisle candidat démocrate à la présidentielle.

Dave Guttman, un ingénieur aérospatial de Pasadena qui s’est porté volontaire pour faire du porte-à-porte pour les démocrates lors des élections précédentes, notamment pour la démocrate Hillary Clinton en 2016, a déclaré qu’il ne voulait pas rester à l’écart. « Il faut juste essayer », dit-il. Il a dit qu’il avait fini par frapper à 35 portes.