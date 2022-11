Le démocrate Frisch concède à la républicaine MAGA Lauren Boebert

Le candidat démocrate Adam Frisch a annoncé vendredi qu’il avait concédé la course à l’un des sièges du Congrès du Colorado à la représentante républicaine sortante Lauren Boebert, donnant au GOP un autre vote à la Chambre des États-Unis.

La victoire de Boebert, qui n’a pas encore été annoncée par NBC, est par les marges les plus étroites. Elle devance Frisch d’un peu plus de 500 voix, soit 0,2 point de pourcentage, avec 99% des voix en date de vendredi.

Boebert a confirmé sa concession dans un tweet, disant qu’elle avait hâte de passer de l’élection.

Boebert, qui chahuté Le président Joe Biden lors du discours sur l’état de l’Union plus tôt cette année, a été premier dans la plupart des quelques sondages publics précédant le jour du scrutin.

Chéri du mouvement MAGA de l’ancien président Donald Trump, Boebert était une des 147 républicains du Congrès qui ont contesté les résultats de l’élection présidentielle de 2020 après l’émeute du 6 janvier au Capitole. Elle est membre du comité d’étude républicain conservateur.

Boebert a suivi Frisch, un ancien membre du conseil municipal d’Aspen, dans la collecte de fonds au cours du troisième trimestre. Frisch a collecté plus d’un million de dollars et Boebert a collecté 936 000 dollars au cours des trois mois terminés le 30 septembre, selon les documents de la Commission électorale fédérale. Rien qu’en octobre, Frisch a levé plus de 886 000 $ tandis que Boebert a rapporté plus de 373 000 $, selon les dossiers de financement de la campagne fédérale. La campagne de Frisch est entrée dans les dernières semaines des mi-mandats avec 743 000 $ en main, selon les records, contre 613 000 $ pour Boebert.

Le mandat de Boebert au Congrès a été marqué par la controverse. La FEC a pressé Boebert l’année dernière d’expliquer l’utilisation personnelle apparente de milliers de dollars en fonds de campagne.

UN lettre de la FEC au trésorier de la campagne de réélection de Boebert en 2022 s’est enquis de quatre paiements Venmo totalisant plus de 6 000 $.

Les documents déposés par la FEC montrent que les paiements sont intervenus l’année dernière pour ce qui est décrit sur les formulaires comme “les dépenses personnelles de Lauren Boebert facturées par erreur sur le compte de campagne”. Les dépôts notent ensuite que la “dépense a été remboursée”.

Un porte-parole de Boebert a déclaré à CNBC à l’époque que les dépenses personnelles étaient déjà remboursées mais n’a pas précisé à quoi servaient les paiements.