Le démocrate du New Jersey George Helmy a prêté serment en remplacement de Menendez au Sénat

WASHINGTON — Le New Jersey a un nouveau sénateur américain après le scrutin d’août démission du démocrate Bob Menendez.

Le sénateur démocrate George Helmy, ancien chef de cabinet du gouverneur du New Jersey Phil Murphy, a prêté serment lundi et restera en poste pendant environ deux mois jusqu’aux élections de novembre. Le représentant démocrate Andy Kim et l’hôtelier républicain Curtis Bashaw sont en lice pour le siège de novembre et le vainqueur remplacera immédiatement Helmy.

Menendez a démissionné en août après avoir a été condamné accusé d’avoir utilisé son influence pour intervenir dans trois enquêtes criminelles fédérales et étatiques différentes. a dit qu’il a aidé un ami payeur de pots-de-vin obtient un contrat de plusieurs millions de dollars avec un fonds d’investissement qatari et un autre conserve un contrat pour fournir une certification religieuse pour la viande destinée à l’Égypte.

Murphy a nommé Helmy à ce poste temporaire après que Menendez ait annoncé son intention de démissionner. Murphy a déclaré avoir choisi Helmy parce qu’il comprenait ce rôle après avoir été l’assistant du sénateur américain du New Jersey Cory Booker et du défunt sénateur américain du New Jersey Frank Lautenberg.

Booker, désormais sénateur le plus ancien de l’État, se tenait aux côtés de Helmy alors qu’il prêtait serment devant la sénatrice de Washington Patty Murray, qui est la démocrate la plus âgée et qui occupe la fonction de présidente pro tempore du Sénat.

Helmy, 44 ans, a été chef de cabinet de Murphy de 2019 à 2023, puis a occupé le poste de cadre chez l’un des plus grands prestataires de soins de santé de l’État, RWJBarnabas Health. Il a auparavant été directeur d’État de Booker au Sénat. Il est le fils de parents égyptiens qui ont immigré dans le New Jersey

Après avoir prêté serment, le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, a accueilli Helmy dans la salle et a déclaré qu’il marquait l’histoire en devenant le premier membre de l’Église copte orthodoxe à devenir sénateur. Des dizaines d’amis et de membres de la famille d’Helmy ont assisté à la cérémonie depuis la tribune située au-dessus.

« Nous ne lui souhaitons que du succès et sommes prêts à l’aider autant que nécessaire dans les semaines et les mois à venir », a déclaré Schumer.

Lorsque Murphy a annoncé sa nomination, Helmy a déclaré qu’il n’avait jamais cherché et ne chercherait jamais à être élu. Il a déclaré qu’il se concentrerait sur le service public pendant son bref passage au Sénat.

« Le New Jersey mérite d’avoir pleinement voix au chapitre et d’être représenté au sein du Sénat américain », a-t-il déclaré.

Menendez a également été reconnu coupable d’avoir pris des mesures qui ont bénéficié au gouvernement égyptien en échange de pots-de-vin, notamment d’avoir fourni des informations sur le personnel de l’ambassade américaine au Caire et d’avoir rédigé une lettre à ses collègues sénateurs concernant la levée de la suspension de l’aide militaire à l’Égypte. Les agents du FBI ont également déclaré avoir trouvé des piles de lingots d’or et 480 000 dollars cachés dans la maison de Menendez.

Menendez a nié toutes les allégations portées contre lui et a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de ses condamnations.