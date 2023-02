Le démocrate du comté de Kane veut que l’Illinois interdise le dégriffage des chats – Shaw Local

Certains défenseurs des droits des animaux soutiennent un projet de loi en instance devant la Chambre de l’Illinois qui rendrait illégal le dégriffage des chats dans l’État.

Le projet de loi, parrainé par la représentante de l’État Barbara Hernandez, modifierait la loi de l’État sur les soins humanitaires pour les animaux et “disposerait qu’une personne ne doit pas effectuer d’enlèvement chirurgical des griffes, de dégriffage ou de tendonectomie sur un chat ou modifier autrement les orteils, les griffes ou les pattes d’un chat. pattes pour empêcher ou altérer le fonctionnement normal des orteils, des griffes ou des pattes du chat, sauf à des fins thérapeutiques ».

Ceux qui enfreindraient l’interdiction seraient passibles d’une amende de 500 $ pour la première infraction, de 1 000 $ pour une deuxième infraction et de 2 500 $ pour une troisième infraction ou une infraction ultérieure.

“J’ai beaucoup d’amoureux des animaux dans mon district et je pense également dans l’état de l’Illinois”, a déclaré Hernandez, une démocrate d’Aurora, en expliquant pourquoi elle avait parrainé le projet de loi. « Je possède aussi un chat. C’est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Si vous dégriffez un chat, cela peut causer beaucoup de problèmes de santé. Cela pourrait également être un problème de sécurité pour eux. Beaucoup de gens décident de dégriffer leur chat parce qu’ils en ont assez qu’il endommage leurs meubles ou qu’il se coupe les ongles. Cependant, une fois qu’ils dégriffent le chat, c’est très dommageable car cela ampute pratiquement un chat, ce qui, encore une fois, peut être très douloureux pour eux. C’est inutile et si votre chat est connu pour aller dans la nature et errer, il ne pourra pas se défendre contre les autres animaux.

Hernandez a présenté la proposition à la Chambre de l’Illinois le 27 janvier et elle a été envoyée au Comité des règles. Le plan a recruté deux co-parrains de la Chambre le 3 février.

Si elle est adoptée, l’Illinois deviendrait le troisième État à approuver une telle interdiction, selon le groupe à but non lucratif People for the Ethical Treatment of Animals. New York a interdit le dégriffage des chats en 2019 et le Maryland l’a fait l’année dernière. De plus, plusieurs villes du pays interdisent le dégriffage des chats, dont Madison, Wisconsin, selon PETA.

Catie Cryar, porte-parole de PETA, soutient le projet de loi.

“Imaginez que vos doigts ont été coupés à la première jointure – c’est le dégriffage, une mutilation inutile et douloureuse qui consiste à amputer non seulement les ongles des chats mais aussi leurs articulations, entraînant une mobilité réduite, des douleurs chroniques et une angoisse mentale”, a déclaré Cryar dans un déclaration. “Le dégriffage est reconnu comme cruel et inutile en Europe, et il a été interdit dans de nombreuses villes et États américains – et PETA soutient la législation interdisant cette cruauté.”

Basé à Schaumburg Association américaine des médecins vétérinaires décourage le chat de dégriffer. Il prend en charge les alternatives non chirurgicales à la procédure.

“L’AVMA respecte le droit du vétérinaire d’utiliser son jugement professionnel lorsqu’il décide de la meilleure façon de protéger la santé et le bien-être de ses patients”, indique-t-elle dans un communiqué publié sur son site Web. “Par conséquent, il incombe au vétérinaire de conseiller le propriétaire sur le comportement naturel de grattage des chats, les alternatives à la chirurgie, ainsi que les détails de la procédure elle-même et les complications potentielles ultérieures. L’onychectomie est une amputation chirurgicale et, si elle est pratiquée, une gestion multimodale de la douleur périopératoire doit être utilisée. »

Selon la compagnie d’assurance pour animaux de compagnie Pets Best, la chirurgie de dégriffage peut aller de 600 $ à 1 800 $.

Ceux qui veulent adopter un chat d’Anderson Humane à South Elgin doivent accepter de ne pas faire dégriffer le chat.

Skylar Knorr, spécialiste des soins aux chats chez Anderson Humane à South Elgin, câline Amir. Les défenseurs des droits des animaux soutiennent un projet de loi qui interdirait le dégriffage des chats. Ceux qui adoptent des chats d’Anderson Humane doivent accepter de ne pas les faire dégriffer. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Nous n’autorisons pas les chats à être dégriffés une fois qu’ils sont adoptés”, a déclaré Dean Daubert, directeur des opérations chez Anderson Humane. « Ce projet de loi s’aligne sur les politiques d’adoption actuelles d’Anderson Humane. Il y a des années, il était très courant que les chats soient dégriffés. Mais comme nous en savons plus, nous faisons mieux. La science nous dit maintenant qu’il est très douloureux et préjudiciable aux chats, à la fois psychologiquement et physiquement, de les dégriffer.

Au lieu de cela, Anderson Humane essaie d’éduquer les gens sur les dangers du dégriffage.

“Nous voulons que les gens comprennent que c’est très douloureux pour les chats et qu’ils peuvent développer de graves problèmes psychologiques, des problèmes de comportement et des problèmes physiques à cause du dégriffage”, a-t-il déclaré.

De plus, le personnel d’Anderson éduque également les gens sur les moyens d’empêcher un chat de se livrer à des comportements tels que gratter les meubles.

“Fournir des poteaux à gratter comme exutoire sur lequel un chat peut gratter peut vraiment aider à rediriger certains de ces comportements pour les raisons pour lesquelles ils voudraient dégriffer leur chat”, a déclaré Daubert. “Garder leurs ongles coupés et un bon toilettage pour votre chat aide également à cela.”

Bird, un chat disponible pour adoption chez Anderson Humane à South Elgin. Les défenseurs des droits des animaux soutiennent un projet de loi qui interdirait le dégriffage des chats. Ceux qui adoptent des chats d’Anderson Humane doivent accepter de ne pas les faire dégriffer. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Cherie Travis, avocate en droit des animaux, a déclaré que les gens savent maintenant que le dégriffage fait plus de mal que de bien.

“Vous échangez essentiellement une habitude contre une pire habitude”, a-t-elle déclaré. “Un chat qui n’a pas de griffes peut faire beaucoup d’autres choses. Ils pourraient uriner aux mauvais endroits et agir d’une autre manière.

Elle a pris note des États et des villes qui ont interdit le dégriffage.

“C’est une sorte de reconnaissance que c’est un processus inutile et douloureux”, a déclaré Travis.