Le démocrate du comté de Kane annonce sa candidature au poste de juge de circuit – Shaw Local

ST. CHARLES – Juge associé du comté de Kane Sandra Parga a annoncé qu’elle se lance dans la course au poste de juge de circuit, quatrième sous-circuit, lors des élections de 2024.

Parga est le seul candidat démocrate déclaré pour ce siège. Elle vit à St. Charles depuis 30 ans, où elle et son mari ont élevé leur famille.

En 2017, Parga a été le premier juge latino nommé dans le comté de Kane.

« Les résidents du comté de Kane méritent des juges expérimentés, compétents et engagés qui serviront équitablement et équitablement tous les citoyens de notre communauté », a déclaré Parga dans un communiqué de presse. « Au cours de mes six années en tant que juge associé, j’ai constamment reçu des notes exceptionnelles de la part de mes pairs, j’ai présidé de nombreuses salles d’audience et je siège actuellement dans de nombreux comités sur nomination de la Cour suprême de l’Illinois. J’espère faire passer mon leadership dans le système judiciaire au niveau supérieur en tant que juge de circuit.

Avant de devenir juge, Parga a passé 23 ans à pratiquer le droit pénal, civil et familial. Elle est active dans la paroisse St. Patrick et a fait du bénévolat auprès d’organismes communautaires, notamment Fox Valley Literacy et Lazarus House.