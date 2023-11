Le démocrate dit qu’il soutiendra une éventuelle censure de Tlaib

Le représentant Jared Moskowitz (Démocrate de Floride) a déclaré lundi qu’il soutiendrait une censure de la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) au milieu des critiques que la députée du Michigan a reçues à propos de ses remarques sur la guerre Israël-Hamas.

Moskowitz a ajouté qu’il soutiendrait une censure de Tlaib si elle était basée sur ses remarques sur l’attentat à la bombe contre un hôpital de Gaza le mois dernier, lorsqu’elle avait publiquement critiqué le président Biden pour avoir soutenu les efforts de guerre d’Israël après que plus de 500 civils ont été tués dans une frappe aérienne ciblée sur Gaza. hôpital.

Lors d’une apparition dans l’émission « The Lead with Jake Tapper » de CNN, l’animateur Jake Tapper a demandé au membre du Congrès de Floride s’il envisageait de voter pour une éventuelle résolution de censure contre Tlaib.

Tapper a également demandé s’il avait voté contre la résolution précédente de la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Sur Tlaib.

Greene a présenté une résolution la semaine dernière pour censurer Tlaib pour ses commentaires sur le conflit, mais elle a rapidement échoué après que les législateurs ont souligné le langage de la résolution, qui accusait Tlaib de mener une insurrection pour sa participation à une manifestation contre la guerre au Capitole. le mois dernier.

Le conflit Hamas-Israël, qui est entré dans sa quatrième semaine, a commencé après que le groupe militant a mené une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, qui a entraîné la mort de 1 400 personnes et la prise d’environ 240 otages toujours à Gaza.

En réponse, Israël a lancé une série de frappes aériennes et une invasion terrestre à Gaza, entraînant la mort d’environ 10 000 personnes.

“Eh bien, Marjorie Taylor Greene a soulevé une censure qui n’a rien à voir avec une insurrection”, a déclaré Moskowitz à Tapper. “Ce n’était pas une insurrection, et le 7 octobre ne doit être confondu avec aucune autre date du calendrier.”

Moskowitz, qui est d’origine juive, a également fait allusion à un vote de la Chambre sur une éventuelle censure de Tlaib le mois dernier.

Tlaib, qui est d’origine palestinienne, a reçu de nombreuses critiques pour une publication sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, la semaine dernière, dans laquelle elle affirmait que Biden soutenait le génocide du peuple palestinien.

“M. Président, le peuple américain n’est pas avec vous sur ce point », a-t-elle déclaré. “Nous nous souviendrons en 2024.”

« Du fleuve à la mer, il y a un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine », a ajouté Tlaib. « Mon travail et mon plaidoyer sont toujours centrés sur la justice et la dignité pour tous, quelle que soit leur foi ou leur origine ethnique. »

Les remarques de Moskowitz arrivent alors que Greene, avec le représentant Rich McCormick (R-Ga.), a réintroduit lundi une résolution visant à censurer Tlaib pour ses critiques continues à l’égard d’Israël au milieu de sa guerre avec le Hamas.

“Si une censure est portée sur sa désinformation sur l’attentat à la bombe contre l’hôpital, dont nous savons évidemment qu’elle n’était pas vraie, et qu’elle a continué à se propager même après la publication des renseignements, ce n’est pas vrai”, a déclaré Moskowitz. “Et du fleuve à la mer, je soutiendrais cette censure.”