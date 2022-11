Le démocrate Deluzio remporte le siège de la Chambre des États-Unis en Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – L’avocat électoral Chris Deluzio, un démocrate, a remporté un siège du GOP dans un district de la US House au nord de Pittsburgh, battant un homme d’affaires républicain et ancien commissaire de canton.

Deluzio représentera un district composé en grande partie d’électeurs qui ont élu le représentant démocrate américain Conor Lamb au Congrès au cours des deux derniers mandats. Il est devenu vacant pour les élections de cette année lorsque Lamb a choisi de ne pas se faire réélire dans ce qui a finalement échoué pour obtenir la nomination de son parti au Sénat américain.

Il a battu le candidat du GOP Jeremy Shaffer, un ancien commissaire du canton de Ross qui s’était présenté comme un résolveur de problèmes pragmatique.

Le résultat est un coup dur pour les espoirs des républicains de reprendre le contrôle majoritaire de la Chambre des représentants américaine en janvier.

La biographie de campagne de Deluzio a noté son implication dans l’effort pour établir un syndicat de professeurs à l’Université de Pittsburgh l’année dernière.

“Le mode de vie syndical est une chose énorme ici dans l’ouest de la Pennsylvanie”, a déclaré le directeur de campagne de Deluzio, Matt Koos. “Et il ne fait aucun doute que la décision Dobbs a mis l’accès à l’avortement au premier plan des préoccupations des électeurs.”

Shaffer avait déclaré qu’il se positionnerait au Congrès comme “un résolveur de problèmes pragmatique et de bon sens” qui veut des limites de mandat et des politiques de redécoupage non partisanes.

La délégation de Pennsylvanie a été redécoupée deux fois ces dernières années – d’abord en raison d’une contestation judiciaire et de nouveau à la suite du recensement de 2020 – et l’État a perdu un siège au Congrès cette année en raison de sa croissance démographique anémique.

Les représentants démocrates américains Matt Cartwright dans la région de Scranton et Susan Wild dans la vallée de Lehigh se sont tous deux retrouvés dans des rematchs avec des candidats républicains qu’ils ont battus de justesse il y a deux ans.

Comme cela s’est produit dans tout le pays, les courses compétitives au Congrès de Pennsylvanie ont amené les démocrates à soutenir le droit à l’avortement et les républicains à rappeler aux électeurs comment l’inflation et d’autres problèmes économiques affectent leur vie.

Environ 8 électeurs de Pennsylvanie sur 10 disent que les choses dans le pays vont dans la mauvaise direction, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 3 100 électeurs de l’État.

Environ la moitié des électeurs de l’État affirment que l’économie et l’emploi sont le problème le plus important auquel le pays est confronté, selon l’enquête.

La décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade a également joué un rôle dans la plupart des décisions des électeurs, environ 8 sur 10 l’appelant un facteur. Seul un quart environ l’a qualifié de facteur le plus important, un plus grand nombre de ces électeurs ayant voté pour Fetterman.

La plupart des électeurs se disent convaincus que les bulletins de vote seront comptés avec précision, selon l’enquête, bien que près de 3 électeurs sur 10 aient déclaré qu’ils n’étaient pas trop confiants ou pas du tout confiants.

Dans le nord-est de la Pennsylvanie, les républicains espéraient que l’activiste conservateur et ancien responsable de l’administration Trump, Jim Bognet, annulerait sa perte de 3,6 points de pourcentage contre Cartwright en 2020. Un retournement de ce siège dans une région où le GOP a fait des gains ces dernières années résonnerait à Washington, étant donné que le président Joe Biden a passé sa petite enfance à Scranton.

“C’est un référendum sur Biden”, a déclaré le directeur de campagne de Bognet, Joe Desilets. “Surtout parce que Cartwright est si proche de lui.”

Le directeur de campagne de Cartwright, Kunal Atit, a qualifié Cartwright de “seul démocrate capable de détenir ce district”, avec “un attrait multipartite qui a été démontré à maintes reprises par les résultats électoraux réels”.

La quête de Wild pour un troisième mandat l’a amenée à affronter l’ancienne commissaire du comté de Lehigh, Lisa Scheller, à la tête d’une entreprise manufacturière. Wild, un ancien avocat de la ville d’Allentown, a devancé Scheller de 3,7 points de pourcentage il y a deux ans. Le redécoupage a ajouté le comté de Carbon favorable au GOP sur la carte.

La campagne de Wild a fait valoir que Scheller avait réduit ses effectifs américains et envoyé des emplois à l’étranger, tandis que Scheller a blâmé le soutien de Wild pour dépenser les factures sous Biden pour les problèmes économiques des électeurs.

Ailleurs dans l’État, deux titulaires républicains n’ont rencontré aucune opposition cet automne: les représentants Guy Reschenthaler au sud de Pittsburgh et John Joyce dans un district tentaculaire qui s’étend de Gettysburg à Johnstown.

À Pittsburgh, les démocrates s’inquiétaient de la confusion potentielle des électeurs, car le républicain qui se présente contre le représentant de l’État démocrate Summer Lee s’appelle Mike Doyle, du même nom que le membre du Congrès démocrate de longue date de la ville, qui prend sa retraite à la fin de l’année. Lee a remporté la course et deviendra la première députée noire de Pennsylvanie.

La version de la carte du district du Congrès de l’État qui a été dessinée après le recensement de 2010 avait été particulièrement favorable aux républicains, produisant une majorité durable de 13-5 GOP jusqu’à ce qu’elle soit rejetée par la Cour suprême à majorité démocrate de l’État en 2018. Depuis lors, le délégation a été équitablement répartie entre les deux parties.

Après que la législature contrôlée par les républicains et le gouverneur démocrate Tom Wolf se soient retrouvés dans l’impasse sur les pourparlers pour produire de nouveaux districts en utilisant les chiffres du recensement de 2020, la Cour suprême de l’État, lors d’un vote 4-3 en février, a choisi une carte qui avait été proposée par un groupe de Parti démocrate- électeurs alignés qui avaient porté plainte en 2021.

Cette histoire a été corrigée pour supprimer les références au siège en cours de retournement ; le district a été redessiné et était principalement représenté par un démocrate auparavant.

Mark Scolforo, Associated Press