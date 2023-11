Le démocrate de la génération Z regrette de ne pas avoir voté pour condamner le soutien du Hamas sur les campus universitaires

Le représentant de première année Maxwell Frost, démocrate de Floride, a admis qu’il n’aurait pas dû voter contre une résolution condamnant le soutien au Hamas sur les campus universitaires.

“Après des jours de réflexion, de multiples conversations avec mes électeurs et les dirigeants locaux, et une séance d’écoute difficile mais importante avec les étudiants de la section de l’UCF Hillel, j’ai réalisé que j’aurais dû voter différemment sur la H.Res. 798, pour envoyer un message clair selon lequel je m’oppose à l’antisémitisme”, a déclaré Frost dans un communiqué plus tôt cette semaine.

La résolution, un texte législatif symbolique, critique « le soutien du Hamas, du Hezbollah et d’autres organisations terroristes aux établissements d’enseignement supérieur, ce qui pourrait conduire à la création d’un environnement hostile pour les étudiants, les professeurs et le personnel juifs ».

Il a été adopté à une écrasante majorité lors d’un vote bipartisan par 396 voix contre 23 la semaine dernière. Seuls 22 démocrates, dont Frost, et un républicain ont voté contre.

Frost a déclaré qu’il se méfiait de “quelques-uns des mensonges” qui, selon lui, figuraient dans la résolution républicaine et qu’il espérait pouvoir “voter sur la résolution du Sénat condamnant l’antisémitisme, qui a été adoptée à l’unanimité, mais n’incluait pas ces mensonges”. ”

“Je craignais vraiment que cela n’ouvre la porte aux Républicains pour empiéter sur la liberté d’expression des étudiants et des jeunes. C’est pourquoi j’ai choisi de soutenir et de co-parrainer la version de la Chambre de cette même résolution du Sénat”, a déclaré Frost.

“Je me rends compte maintenant que je n’ai pas correctement donné la priorité au message que cette résolution était censée envoyer : que l’antisémitisme n’a absolument pas sa place sur les campus universitaires ou ailleurs dans nos communautés. Un sentiment auquel je crois fermement et auquel je croirai toujours.”

Fox News Digital a contacté la branche Hillel de l’Université de Floride centrale pour en savoir plus sur la conversation de ses étudiants avec Frost.

Frost était le seul membre de la délégation de la Chambre des représentants de Floride à voter contre la résolution. L’ancien militant pour la sécurité des armes à feu, âgé de 26 ans, est le premier membre de la génération Z élu au Congrès.

Son district, ancré à Orlando, ne figure pas dans le rapport 2020 de l’American Jewish Population Project nommant les 10 districts du Congrès de Floride avec les populations juives les plus élevées.

Cependant, le Sunshine State abrite la troisième plus grande population juive des États-Unis après New York et la Californie, selon la bibliothèque virtuelle juive.

Frost, un progressiste, a déclaré Initié juif en 2022, alors qu’il se présentait au Congrès, il était à la fois « pro-israélien » et « pro-palestinien ».

Israël s’est révélé être une question épineuse pour les démocrates à la suite de l’attaque surprise du 7 octobre contre ce pays juif du Moyen-Orient par des militants du Hamas.

Les partisans de la ligne dure de gauche sont devenus de plus en plus audacieux en s’opposant à la position traditionnelle du parti en matière de soutien à Israël, ce qui les a mis publiquement en désaccord avec les membres de leur propre parti.