Les conversations sur le soi-disant abandon silencieux sont omniprésentes ces jours-ci, et un expert dit que c’est une “opportunité profonde” pour les entreprises canadiennes à la fois de bien faire les choses avec les employés et d’améliorer le paysage du travail pour l’avenir.

Melissa Nightingale, cofondatrice de la société de formation en gestion Raw Signal Group, affirme que les organisations intelligentes profiteront de ce moment pour essayer de comprendre la dynamique actuelle de la main-d’œuvre et de rencontrer les gens là où ils se trouvent.

Bien que les définitions varient, l’arrêt silencieux fait essentiellement référence au fait d’arriver au bon moment, d’accomplir les tâches qui vous sont assignées, de partir à l’heure et de ne pas entreprendre de travail supplémentaire en dehors de vos heures normales.

Il ne s’agit pas de se relâcher au travail, mais plutôt de fixer des limites et de prévenir l’épuisement professionnel, et de ne pas entreprendre de travail supplémentaire pour lequel l’employé n’est pas payé.

Dans un marché du travail tendu, l’attraction et la rétention des talents revêtent une importance accrue puisque les travailleurs ont plus d’options. Les postes vacants sont à un niveau élevé, ayant grimpé de 3,2 % en juin par rapport au mois précédent, les employeurs cherchant à pourvoir plus d’un million de postes pour un troisième mois consécutif.

Nightingale dit que les employeurs doivent être francs quant aux attentes dès le départ tout en s’assurant que leurs employés sont engagés, se sentent motivés par leur travail et ont un équilibre.

“Vous ne voulez pas être dans une situation où vous entrez tous les jours et que votre patron a autre chose en tête mais ne vous dit pas ce que c’est. Ce n’est pas une bonne ambiance”, dit-elle. “Vous demandez aux gens de lire dans vos pensées.”

S’assurer que les employés ont une idée claire de ce à quoi ressemble le succès dans leur rôle est également important, explique-t-elle.

La plupart des employés comprennent que la nature du monde du travail signifie parfois que des tâches inattendues surviennent, ou qu’un délai important signifie qu’un projet qui devait être terminé plus tôt dans la journée finit par se terminer dans la nuit.

Le problème est lorsque ces exceptions deviennent une chose quotidienne que l’employeur n’a pas clairement décrites lors du processus d’embauche, ou lorsqu’un problème tel que le manque perpétuel de personnel n’a jamais été soulevé dès le début.

“Vous avez alors un travail structuré pour l’épuisement”, dit Nightingale.

Les cas d’épuisement professionnel sont en augmentation dans tous les secteurs, en particulier dans les soins de santé et l’éducation, et cela pousse les travailleurs à quitter ces emplois.

Une autre partie de l’équation qui pousse les travailleurs à démissionner tranquillement est la composante salariale. Alors que les salaires ont augmenté, ils n’ont pas suivi le rythme de l’inflation.

Le salaire horaire moyen des employés a augmenté de 5,2 % d’une année à l’autre en juillet, ce qui correspond au rythme de croissance des salaires enregistré en juin, mais cela reste inférieur au taux d’inflation.

Une variable supplémentaire sur le marché du travail actuel est la vague de licenciements dans certains secteurs comme la technologie, le cannabis et même l’industrie automobile.

Andrea Bartlett, directrice des opérations humaines chez Humi, société de solutions logicielles RH, affirme que cela ajoutera de la pression sur les employés restants, poussant potentiellement certains à s’épuiser.

“Je me demande vraiment si ces organisations ont consacré du temps et de l’attention au type de reconnaissance et de récompenses qu’elles allouent aux personnes qui restent, qui ont la même charge de travail et maintenant beaucoup moins de ressources”, dit-elle.

Elle ajoute qu’il incombe à l’employé plutôt qu’à l’employeur de «démissionner tranquillement» pour lancer le bal sur les moyens d’améliorer l’environnement de travail.

“Si les employeurs prêtent attention à leurs employés, l’espoir est que cela change la conversation pour le mieux”, dit-elle.

Nightingale de Raw Signal dit que les deux dernières années ont été “un tel push-pull” en termes de qui a le pouvoir de recadrer ce qu’est le travail, ajoutant que de nombreux employés ne veulent pas revenir aux normes pré-pandémiques.

“Le pouls de ce qu’ils essaient de dire n’est pas qu’ils ne veulent pas travailler, c’est:” Nous ne voulons pas travailler de la même manière que nous avons toujours travaillé, et nous recherchons quelque chose un peu différent », dit-elle.



