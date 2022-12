Le demi-tour zéro-COVID de la Chine signifie que la vitesse à laquelle le virus augmente sera entourée de secret | Nouvelles du monde

Le fait que les autorités chinoises ne signalent plus les cas asymptomatiques semble technique mais c’est vraiment significatif.

Cela signifie que le public ne saura jamais à quel point la flambée dramatique actuelle d’infections qui balaie ce pays est grave.

Pour la grande majorité de la pandémie Chine a signalé des cas symptomatiques et asymptomatiques coronavirus cas séparément. Bien qu’il ait toujours été un peu difficile de savoir comment « asymptomatique » a été défini, c’est ce nombre qui a constitué la grande majorité des infections quotidiennes.

Ne pas le signaler signifie essentiellement que la vitesse à laquelle le virus se propage actuellement à travers la Chine sera entourée de secret.

Les autorités affirment que la raison de la décision est que de nombreuses personnes sans symptômes ne participent plus aux tests, ce qui rend difficile le décompte précis des chiffres réels.

C’est certainement vrai, les gens peuvent désormais accéder COVID-19[feminine] les tests de flux latéral (ils étaient auparavant interdits), et alors que le virus se propage dans des villes comme Pékin, une population nerveuse préférerait rester à l’intérieur et s’auto-tester.

Mais il existe également des preuves anecdotiques que face au nombre considérable de personnes infectées, le système de test s’est également quelque peu effondré. Pour me prendre comme exemple, j’ai passé six tests administrés publiquement en sept jours la semaine dernière et je n’ai reçu qu’un seul résultat.

Mais il peut aussi y avoir un désir de masquer à quel point les infections sont répandues.

C’est une administration qui a entrepris un virage à 180 degrés stupéfiant et époustouflant sur son zéro-COVID politique, avec apparemment peu de planification ou de préparation.

Il s’agit toujours d’une très grande population avec de faibles niveaux d’immunité, de faibles niveaux de vaccination chez les personnes âgées et un système hospitalier sous-financé avec pas assez de lits de soins intensifs.

Image:

Des personnes font la queue dans un hôpital de Pékin, en Chine. Photo : AP



Mais malgré tout cela, la réouverture n’a pas été précédée de campagnes de vaccination concertées ni d’efforts majeurs pour étendre la capacité de soins intensifs.

Elle n’a pas été entreprise par étapes comme dans beaucoup d’autres pays.

Et les gens n’ont pas eu la possibilité d’acheter à l’avance des médicaments contre le rhume et la grippe, ce qui signifie qu’il y a eu de longues files d’attente devant les pharmacies.

Les choses semblent être littéralement passées de 100 à zéro en l’espace de quelques jours, la machine de propagande colportant désespérément le message de virage du frein à main de “c’est un virus mortel à craindre” à “c’est comme un rhume, traitez-vous à la maison et ne vous inquiétez pas”.

Abandonner un engagement envers des tests efficaces et des rapports sur les chiffres semble être une autre façon pour ce régime de ne pas se donner les outils pour se préparer – si la propagation n’est pas surveillée, comment peut-elle être gérée ?

Mais toute la propagande du monde ne pourra pas modifier ou contrôler la façon dont les Chinois vivent cette épidémie et comment ils en parlent.

À Pékin, le virus sévit absolument, tout le monde connaît des dizaines de personnes infectées. C’est tout ce dont tout le monde parle.

Les médias sociaux chinois regorgent d’images de moutons, car en chinois le mot “positif” et le mot “mouton” ont la même prononciation : Yang.

Et le gouvernement ne sera pas en mesure d’atténuer les effets des familles en deuil, malheureusement, il semble qu’il pourrait y en avoir beaucoup.

La Chine masque actuellement presque certainement le nombre de décès. Il y a probablement eu plus d’un million d’infections depuis le début du mois de novembre et seulement six décès signalés.

Cela semble incroyablement improbable, d’autant plus que parmi les plus de 80 ans, seuls 40 % des personnes ont reçu une piqûre de rappel (considérée comme essentielle pour le vaccin chinois moins efficace).

Si les hôpitaux, les morgues et les crématoriums commencent à être envahis, les gens le remarqueront et ils seront en colère.

Cela pourrait représenter un moment d’énorme défi pour le Parti communiste chinois.

Les accusations selon lesquelles des responsables ont dissimulé le début de la pandémie à Wuhan ont provoqué la fureur du public chinois. Obscurcir les faits pour protéger l’image au détriment de la sécurité des personnes est un problème profondément brut.

Le parti a clairement misé sur le fait que les variantes les plus récentes d’omicron étaient suffisamment bénignes pour éviter une catastrophe majeure, vous ne pouvez qu’espérer qu’elles ont été corrigées.

Mais la politique zéro-COVID a fait gagner beaucoup de temps à ce gouvernement pour planifier une réouverture contrôlée et à faible impact.

Beaucoup peuvent se demander si ce temps a été perdu.