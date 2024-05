Le demi-tour du Real Madrid ouvre la porte à Manchester United pour poursuivre le nouveau Varane « exceptionnel » de 78 millions de livres sterling

En ce qui concerne la recherche par Manchester United d’un remplaçant pour Raphael Varane, les géants de la Premier League ne peuvent sûrement pas se tromper trop avec un jeune défenseur central talentueux qui a été comparé non seulement au Français dans ses jeunes années, mais aussi à Virgil van Dijk ?

Mardi, les Diables Rouges a confirmé l’un des secrets les moins bien gardés de l’été.

Raphael Varane est peut-être l’un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération, mais, avec Ineos cherchant à entraîner un club obsolète dans une nouvelle ère audacieuse, fini le recours aux réputations, avec une nouvelle plate-forme construite sur le potentiel et la promesse.

Varane est sans doute toujours le meilleur défenseur de Manchester United sur le banc des pénalités. Mais à l’âge de 31 ans, avec des blessures qui font des ravages et avec un salaire de 340 000 £ par semaine, se séparer du vétéran français semble être la bonne décision, au milieu de seulement 16 départs en Premier League cette saison.

Non seulement d’un point de vue commercial mais aussi sportif.

Photo de Jean Catuffe/Getty Images

Manchester United annonce le départ de Raphael Varane

Surtout si l’on considère que, sur ce marché, les talents défensifs centraux émergents semblent particulièrement répandus. Jarrad Branthwaite d’Everton serait la cible numéro un – le « Carlisle Kaizer » si impressionnant cette saison – mais il n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les cibles défensives centrales de Man United.

Un nom qui semblait plutôt improbable semble soudain beaucoup plus accessible. On pensait que Leny Yoro suivrait les traces de Varane, non pas à Manchester United mais au Real Madrid.

C’était cependant jusqu’à ce que Chaîne Ser Le journaliste Anton Meana a rapporté que les finalistes de la Ligue des champions ont refroidi leur intérêt pour l’imposant protégé de Varane en faveur de la promotion de leur compatriote Rafa Marin à un poste de direction.

« Une option était Yoro, le défenseur central de Lille qui vaut beaucoup d’argent », explique Meana. « Madrid le regarde mais ne veut pas payer une fortune pour lui.

« D’après ce qu’on nous a dit, les clubs qui ont interrogé le Real Madrid sur Rafa Marin ont reçu la réponse que Rafa Marin restait.

« Nacho (le défenseur vétéran) s’en va. En théorie, Yoro pas viens. »

Yoro, bien qu’il ait débuté la saison à 17 ans, a été l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Lille en 2023/24. Qualifié de superstar potentielle par l’ancien espoir de United Angel Gomes, la silhouette élancée de Yoro, sa présence aérienne et sa portée de passe ont établi des comparaisons avec deux des meilleurs défenseurs centraux de l’ère moderne.

Comparé à Virgil van Djk

« C’est un joueur très fort, rapide et surtout intelligent. Malgré cela, je pense qu’il a encore beaucoup à faire. Il a un potentiel incroyable », a déclaré Cesar Arzo, qui a joué en Espagne avec Villarreal. Marca.

« En plus du jeu aérien, qu’il maîtrise parfaitement vu son jeune âge, je dirais que c’est un footballeur qui s’adapte à toutes les situations. N’importe quelle phase et n’importe quel moment. Ses performances tout au long de la saison ont été très bonnes. Exceptionnel.

« La première fois que je l’ai vu, il ressemblait au portrait de Raphaël Varane. Même attitude, même maturité au même âge, même taille. Des enfants comme ça sont une bénédiction. Yoro ressemble beaucoup à Varane.

« Cette vitesse de pointe dont il fait preuve à chaque match… Techniquement, il a un très bon mouvement », ajoute Arzo. « De plus, il ne perd pas les duels. Cela crée peut-être trop d’attentes, mais il présente certaines similitudes, en termes de physionomie et de puissance physique, avec Van Dijk.

Lille veut près de 80 millions de livres sterling

Rio Ferdinand, qui s’y connaît en défense au niveau élite, est également convaincu que Yoro est en passe de devenir un « meilleur défenseur ». La question, cependant, est de savoir si Man United paiera les 78 millions de livres sterling que Lille rechercherait.

Everton voudrait des frais similaires pour Branthwaite.

L’ancien prêté du PSV Eindhoven a cependant l’avantage de se vanter d’avoir fait ses preuves en Premier League, ainsi que beaucoup plus d’expérience dans le football senior.

Rubriques connexes