Le demi-siècle invaincu de Virat Kohli mène l’Inde à la victoire sur le Pakistan dans le thriller de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Le demi-siècle étincelant de Virat Kohli a guidé l’Inde vers une victoire spectaculaire à quatre guichets contre ses grands rivaux, le Pakistan, lors d’un affrontement captivant en Coupe du monde T20 devant plus de 90 000 fans au MCG.

L’Inde avait subi un martèlement de 10 guichets contre le Pakistan lors de la Coupe du monde T20 de l’année dernière aux Émirats arabes unis, mais a devancé la confrontation de dimanche alors qu’elle atteignait son objectif de 160 après une finition vraiment passionnante.

Kohli (82no sur 53 balles) et Hardik Pandya (40 sur 37) ont relancé l’Inde de 31 à 4 avec un stand d’un siècle, avec la vague de limites tardives de Kohli réduisant l’exigence de 48 avec 18 balles restantes à 16 sur le dernier plus, ce qui était joué par le spinner Mohammad Nawaz.

Hardik est tombé à la livraison suivante avant qu’une conclusion à peine croyable ne voit Kohli marquer six sans balle, l’Inde a récupéré trois byes lorsque Nawaz a renversé Kohli sur un coup franc et la balle a dévié vers le tiers profond, Dinesh Karthik a bloqué l’avant-dernière livraison et Ravichandran Ashwin a lancé le ballon final à mi-chemin avec un nécessaire.

Ashwin était le vainqueur officiel du match, mais Kohli était le héros de l’Inde, sauvant son équipe après avoir perdu quatre guichets en 6,1 overs, puis proposant les six et quatre requis lorsque le jeu semblait avoir complètement échappé à leur emprise.

Avec 48 nécessaires des trois derniers overs, Kolhi a ensuite frappé trois fours au large de Shaheen Afridi au 18e – dont le premier l’a amené à un 43-ball cinquante – avant de conclure le 19e avec des six successifs au large de Haris Rauf, le deuxième un film majestueux sur une jambe fine et profonde.

Son quatrième et dernier six est sorti d’un no-ball pour des raisons de hauteur au large de Nawaz alors qu’une exigence de 13 sur trois balles s’est transformée en six sur trois et il était visiblement ému après qu’Ashwin ait remporté une victoire étonnante.

Le capitaine pakistanais Babar Azam vise un canard en or alors que l’Inde affronte le Pakistan lors de la Coupe du monde T20, au MCG à Melbourne



Le Pakistan avait affiché 159-8 dans une manche à l’envers avec un cliquetis de guichets à deux reprises suivi de retours fougueux du côté des frappeurs.

Le capitaine Babar Azam (0) et Mohammad Rizwan (4) ont été retirés du jeu de puissance par Arshdeep Singh (3-32) – Babar lbw pour un canard doré – tandis que Hardik Pandya (3-30) a joué lors d’un effondrement au milieu de 5 -29 alors que le Pakistan a été réduit à 120-7.

Cependant, un stand de troisième guichet de 76 sur 50 balles entre Iftikhar Ahmed (51 sur 34) et Shan Masood (52 sur 42), plus une rafale de limites tardives signifiait que l’Inde se fixait un objectif difficile.

C’est devenu encore plus difficile lorsque le skipper Rohit Sharma (4), KL Rahul (4), Suryakumar Yadav et (15) Axar Patel (2) ont été retirés, mais Kohli, Hardik et Ashwin ont ensuite joué pour l’Inde, avec le joueur du match Kohli. produisant l’un de ses plus grands coups.

L’Inde a choisi de jouer au bowling, peut-être consciente du match de la Coupe du monde T20 de l’année dernière entre les équipes à Dubaï lorsque Shaheen Shah Afridi les a réduits à 6-2, et cette fois-ci, c’est le Pakistan qui a perdu les premiers guichets.

Le prolifique couple d’ouverture de Babar et Rizwan a été rejeté par Arshdeep alors qu’ils glissaient à 15-2 après quatre overs au milieu d’un mouvement somptueux, d’un rebond notable et d’une atmosphère vraiment grésillante à l’intérieur du stade.

L’armateur gauche Arshdeep a épinglé Babar d’aplomb devant avec un échangiste complet dès la première balle de la deuxième, puis a fait prendre Rizwan à la traction à la jambe fine profonde de la livraison finale de la quatrième alors qu’il remplissait le vide laissé par blessé. collègue couturier Jasprit Bumrah.

Iftikhar et Masood, commençant naturellement calmement avant qu’Iftikhar ne prenne vie, écrémant le hors-spinner Ashwin pour six dans le 11e, puis clouant trois maximums en quatre balles sur le spinner du bras gauche Axar dans un 12e de 21 points pour propulser son côté à 91 -2.

Le coup d’Iftikhar est ensuite tombé lbw à Mohammed Shami et le Pakistan a continué à perdre 3-7 au milieu d’un effondrement plus large, avec les livraisons de dos d’une longueur de Hardik représentant Shadab Khan (5) et Haider Ali (2) dans le 14e plus avant Hardik et Arshdeep ont fait rebondir Mohammad Nawaz (9) et Asif Ali (1) aux 16e et 17e respectivement.

Une fois de plus, le Pakistan a riposté, Masood prenant des frontières successives au large de Shami en route vers un demi-siècle de 40 ans; Shaheen (16 sur 8) clouant Arshdeep pour six et quatre lors d’une apparition entreprenante, et Haris Rauf (6no) faisant exploser Bhuvneshwar Kumar pour six dans la finale.

Haris Rauf célèbre après avoir limogé Rohit Sharma





Rauf a rapidement enfilé ses bottes de bowling et a joué un rôle déterminant dans le démarrage rapide du Pakistan, ayant Rohit (4) attrapé superbement bas au glissement par Iftikhar, puis enlevant un Suryakumar Yadav (15) à l’étroit alors qu’il tentait de faire un uppercut en troisième profondeur.

Avec KL Rahul (4) ayant traîné Naseem Shah sur ses moignons dans la seconde et Axar (2) épuisé par le gardien de guichet Rizwan après un échappé au début de la septième, l’Inde était en plein désarroi et avait besoin de quelque chose de spécial de l’ancien skipper Kohli et Hardik polyvalent.

Le duo a obligé avec un stand de cinquième guichet de 113 sur 78 balles, la paire prenant les simples proposés alors qu’ils s’installaient dans leur travail avant que les limites ne viennent par la suite, notamment dans le 12e de Nawaz en 20 points alors que Hardik et Kohli croquaient un combiné trois six.

Le Pakistan avait toujours l’avantage pendant la majeure partie de la poursuite jusqu’à ce que l’éclat de Kohli l’emporte.