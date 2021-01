Alvin Kamara, le porteur de ballon étoile des New Orleans Saints et l’un des meilleurs joueurs de la NFL cette saison, a été placé sur la liste de réserve Covid-19 de la NFL, un geste qui le gardera hors de la finale de la saison régulière de l’équipe dimanche et cela pourrait compromettre ses chances d’apparaître dans le premier match des éliminatoires de l’équipe.

La ligue n’a pas précisé si Kamara avait été testé positif ou était entré en contact avec quelqu’un qui avait été testé positif. Mais une personne familière avec le protocole de test de la ligue a déclaré que Kamara avait en effet été testé positif, ce qui signifie qu’il doit s’isoler pendant au moins 10 jours et peut revenir s’il est asymptomatique à la fin de cette période.

Les éliminatoires commencent le week-end prochain, et la disponibilité de Kamara dépendra du moment où il aura donné l’échantillon qui a été testé positif – des informations qui n’ont pas été rendues publiques.

Cependant, les Saints (11-4) ont une chance de se reposer jusqu’au deuxième week-end des séries éliminatoires, lorsque Kamara sera de retour à moins qu’il ne présente des symptômes de Covid. Pour obtenir ce repos, ils devraient devenir la tête de série de leur conférence.