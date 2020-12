Le demi offensif de l’Utah Ty Jordan, le joueur offensif de première année du Pac-12 en 2020, est décédé tôt samedi matin, selon le département des sports de l’université.

« Les mots ne peuvent exprimer la dévastation et le chagrin que notre équipe ressent en ce moment après avoir appris la mort tragique de notre coéquipier et frère, Ty Jordan », a déclaré l’entraîneur des Utes, Kyle Whittingham, dans un communiqué. «La personnalité et le sourire de Ty étaient contagieux et il a eu un impact énorme sur notre programme pendant le peu de temps qu’il était avec nous.

« Il laisse une marque indélébile sur chacun de nous et nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis. Du fond du cœur, nous tous membres de la famille du football de l’Utah voulons dire que nous vous aimons Ty et que vous vous reposiez. paix. »

Jordan, qui a grandi dans la région de Dallas, a été nommé Freshman offensif de l’année du Pac-12 et a fait partie de la deuxième équipe de la ligue. Dans une saison écourtée en raison de la pandémie de coronavirus, Jordan a mené l’équipe en portées (83), verges au sol (597), touchés au sol (6) et verges tout usage (723) avec 11 réceptions pour 126 verges.

« Nous sommes profondément attristés et choqués d’apprendre le décès de Ty Jordan tôt ce matin et nos pensées et nos prières vont à ceux qui l’aimaient profondément, y compris les jeunes hommes de notre programme de football », a déclaré Mark Harlan, directeur des sports de l’Utah.

« Notre priorité est de soutenir sa famille et les étudiants-athlètes, les entraîneurs et le personnel de notre programme de football qui souffrent si profondément en ce moment. L’entraîneur Whittingham et moi travaillons en étroite collaboration pour fournir un soutien et des ressources à notre famille d’Utah Football dans cette situation extrêmement difficile temps. »