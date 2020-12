Le demi offensif de l’Oklahoma State, Chuba Hubbard, a choisi de ne pas participer au reste de la saison et se préparera pour le repêchage de la NFL.

L’entraîneur Mike Gundy a fait l’annonce samedi lors de l’émission de radio d’avant-match de l’équipe avant que les Cowboys ne jouent Baylor lors de leur finale de la saison régulière.

Hubbard, un junior en chemise rouge, termine sa carrière universitaire après avoir couru pour 3459 verges et 33 touchés.

Hubbard a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure à la cheville droite. Il a été présenté avec les seniors avant la finale à domicile de l’Oklahoma State contre Texas Tech. Il est entré sur le terrain lors d’une cérémonie d’avant-match ce jour-là, portant son maillot sans coussinets et une botte médicale sur la jambe blessée.

Hubbard a choisi de retourner à l’école cette saison avec le receveur vedette Tylan Wallace dans l’espoir de remporter un titre Big 12. Mais les blessures ont décimé la ligne offensive des Cowboys et l’attaque a eu du mal. Hubbard a couru pour 625 verges et cinq touchés cette saison. Il a eu une séquence de trois matchs avec au moins 100 verges au sol – toutes des victoires pour les Cowboys. Il a couru pour 139 verges et un touché contre Iowa State dans la seule défaite de conférence des Cyclones.

La saison 2019 de Hubbard a été la meilleure par un État de l’Oklahoma depuis la saison 1988 de Barry Sanders, victorieuse à Heisman.

Hubbard a mené la nation à la course la saison dernière avec 2094 verges et a terminé huitième au scrutin du trophée Heisman. Il s’est précipité pour 221 verges contre Oregon State, 256 contre Tulsa, 296 contre Kansas State et 223 contre TCU. Il a couru pour 158 verges dans une défaite contre Texas A&M au Texas Bowl.

Hubbard est devenu actif sur les réseaux sociaux l’été dernier lors de la lutte contre l’injustice raciale. Il a menacé de boycotter le programme après que Gundy ait été photographié portant un t-shirt faisant la promotion du One America News Network, une chaîne câblée et un site Web qui a critiqué le mouvement Black Lives Matter et salué par le président Donald Trump. Les deux ont corrigé leurs différences, Gundy promettant d’apporter des changements.

