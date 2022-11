Le demi-frère de Jesse Jackson libéré de la prison à vie

CHICAGO (AP) – Un demi-frère de 80 ans du révérend Jesse Jackson, condamné à la prison à vie il y a plus de 30 ans après avoir été reconnu coupable d’avoir engagé des tueurs à gages, a été libéré de prison, ont annoncé des responsables.

Noah Robinson Jr. a été libéré le mois dernier malgré les objections des procureurs par un juge fédéral qui a cité l’âge de Robinson, les risques posés en prison par COVID-19 et sa détérioration de la santé, a rapporté le Chicago Sun-Times.

“Robinson a été reconnu coupable de crimes brutaux, mais il a 80 ans et est maintenant en détention depuis près de 33 ans”, a écrit la juge de district américaine Rebecca Pallmeyer. “C’est une période importante aux fins de punition et de dissuasion générale.”

Robinson a été libéré en vertu de la First Step Act, un projet de loi bipartisan promulgué en 2018 par le président de l’époque, Donald Trump, qui vise à encourager les détenus à participer à des programmes visant à réduire la récidive, à alléger la peine minimale obligatoire et à donner aux juges plus de discrétion dans condamnation.

Robinson, un riche homme d’affaires formé à l’Ivy League, avait été enfermé depuis son arrestation en 1989 sous l’accusation d’avoir engagé des tueurs à gages du gang de rue El Rukn de Chicago pour tuer un de ses amis d’enfance, Leroy “Hambone” Barber, après les deux se sont battus à coups de poing en Caroline du Sud, où ils ont tous deux grandi.

Une femme qui a été témoin du meurtre a été blessée lors d’un coup ultérieur ordonné par Robinson, et il a ordonné un autre coup qui n’a pas été exécuté, ont déclaré les procureurs. Robinson a également été accusé d’avoir aidé les membres d’El Rukn à entrer en contact avec des fournisseurs de cocaïne et d’héroïne de la côte Est.

Selon l’ordonnance libérant Robinson, il envisage de vivre à Chicago avec ses filles, qui ont promis de prendre soin de ses besoins médicaux et autres.

The Associated Press