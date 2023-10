Le demi de coin partant des Rams, Derion Kendrick, arrêté pour crime d’arme dissimulée

Le demi de coin partant des Rams de Los Angeles, Derion Kendrick, a été arrêté tôt lundi matin pour crime de port d’arme dissimulée.

Les dossiers des détenus de la prison du comté de Los Angeles indiquent que Kendrick a été arrêté après un contrôle routier à Hollywood, plusieurs heures après la victoire 26-9 des Rams sur l’Arizona au SoFi Stadium. Le professionnel de deuxième année originaire de Géorgie a joué 68 snaps contre les Cardinals et a réussi deux plaqués.

TMZ a rapporté que les agents avaient trouvé une arme à feu et de la marijuana dans la voiture de Kendrick. L’entraîneur des Rams, Sean McVay, a déclaré lundi après-midi que l’équipe et la NFL étaient au courant de l’arrestation de Kendrick.

Kendrick a été réservé à 2 h 14 du matin et il n’y avait aucune trace de sa libération en milieu d’après-midi. McVay a refusé de dire si Kendrick était toujours en prison.

« Il s’agit de recueillir davantage d’informations », a déclaré McVay. « Tant que je n’ai pas toutes les informations, il m’est difficile de répondre davantage concernant son statut, ce genre de choses. »

Kendrick a débuté chaque match pour Los Angeles cette saison, assumant un rôle de premier plan en défense après que les Rams se soient séparés de Jalen Ramsey et de la plupart de leur secondaire de départ pendant l’intersaison.

Kendrick, 23 ans, choix de sixième ronde en 2022, a débuté sa carrière universitaire à Clemson. Il a remporté les championnats nationaux avec les Tigers et les Bulldogs.

Si Kendrick est absent des Rams pendant une période de temps significative, son poste de titulaire sera probablement occupé par la recrue Tre Tomlinson ou le vétéran Duke Shelley, a indiqué McVay.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.