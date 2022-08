Le demi de coin Kindle Vildor dit que le banc « fera de moi un meilleur joueur » – Shaw Local

LAKE FOREST – C’était un match télévisé national du jour de Thanksgiving contre les Lions de Detroit. C’était le match des Bears le plus regardé de la saison 2021, avec une moyenne de 28,2 millions de téléspectateurs sur FOX.

Et Kindle Vildor était sur le banc.

Le demi de coin des Bears qui a commencé les 10 premiers matchs de la saison a vu le vétéran Artie Burns entrer sur le gazon du Ford Field à sa place. Le match de Thanksgiving Day est survenu quatre jours seulement après la défaite des Bears à domicile lors d’un touché de dernière minute contre les Ravens de Baltimore, qui jouaient sans le quart partant Lamar Jackson.

C’était la cinquième défaite consécutive de l’équipe. Le lecteur gagnant n’ira pas sur la bobine de point culminant de Vildor. Il a attiré une pénalité d’interférence de passe de 21 verges pour commencer le lecteur, puis a eu une mauvaise communication menant à un énorme gain du receveur des Ravens Sammy Watkins. L’achèvement de 29 verges a préparé les Ravens pour le touché quelques instants plus tard.

Quelques jours tumultueux plus tard – c’était la même semaine qu’un rapport erroné affirmait que les Bears allaient licencier l’entraîneur Matt Nagy – Vildor a dû regarder son équipe jouer depuis la ligne de touche. Cet après-midi-là à Detroit, Vildor a joué huit snaps sur les équipes spéciales et aucun en défense.

“Cela faisait partie de mon processus, une partie de mon plan”, a déclaré Vildor à Shaw Local cette semaine. “Je sais que cela ne fera que faire de moi un meilleur joueur.”

Flash avant cet été. Vildor, qui entame maintenant sa troisième saison dans la NFL, prend un nouveau départ avec une nouvelle équipe d’entraîneurs. Il se retrouve actuellement à se battre pour une place de titulaire, travaillant avec la défense de la première équipe pendant le camp d’entraînement. L’ancien choix de repêchage de cinquième ronde, âgé de 24 ans, joue le coin limite en face de Jaylon Johnson, avec la recrue Kyler Gordon servant de coin de la machine à sous.

Le demi de coin Thomas Graham Jr., qui devrait concourir pour le temps de jeu dans la fente, a été mis à l’écart la semaine dernière en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le retour éventuel de Thomas (les Bears n’ont pas donné de calendrier) pourrait nécessiter un remaniement de ces emplois. Même ainsi, à l’heure actuelle, Vildor est dans la formation de départ.

Vildor s’est beaucoup appuyé sur ses coéquipiers en novembre dernier. Pour les athlètes professionnels, leur travail se déroule devant tout le monde à la télévision. Dans peu d’autres emplois, les gens sont rétrogradés de manière aussi publique. L’ancien arrière défensif des Bears Teez Tabor, qui est maintenant avec les Falcons d’Atlanta, a connu un banc similaire en tant que membre des Lions de Detroit lorsqu’il était dans sa deuxième année – un peu comme Vildor.

“Il me racontait juste comment c’était quand il était à Detroit et les choses n’allaient pas dans son sens”, a déclaré Vildor. “Il a juste gardé la tête baissée et a continué à travailler.”

Vildor a passé une grande partie de son intersaison chez lui dans la région d’Atlanta. Il a travaillé avec l’entraîneur privé des arrières défensifs Oliver Davis, qu’il a rencontré via Instagram en 2018. Davis travaille avec de nombreux cornerbacks de la NFL.

Pour Vildor, l’objectif de l’intersaison était de jouer au football. Le coordinateur défensif des New Bears, Alan Williams, et l’entraîneur des demis défensifs, James Rowe, voulaient que Vildor améliore son “combat au ballon”, a déclaré Vildor. Jouer à travers le point d’attaque.

“J’ai l’impression que souvent l’année dernière j’étais en position”, a déclaré Vildor. « Je dois juste finir. Ça a été mon plus gros point cette année, juste finir sur le ballon.

Le nouveau directeur général Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus ont entrepris de réinventer le secondaire des Bears. Ils ont dépensé leurs deux meilleurs choix au repêchage sur des arrières défensifs – Gordon au 39e au total et la sécurité Jaquan Brisker au 48e.

Pourtant, même à travers ce processus, Vildor est resté autant dans le mix pour le temps de jeu que n’importe qui.

“J’aime sa compétitivité, là où il se montre [it] dans ce camp jusqu’à présent », a déclaré Eberflus mercredi. « Il est en compétition. Il a mis un joli couple de bruits sourds sur certains coureurs. Coins tacle ici. C’est une partie importante et il a montré qu’il était capable de le faire.

Vildor pense que ses entraîneurs lui font confiance. Il pense également qu’il est un meilleur joueur qu’il ne l’était il y a un an.

“Ils savent que j’ai la capacité athlétique de jouer”, a déclaré Vildor. “C’est pourquoi je prends des représentants avec l’équipe première, car ils savent que je suis l’un des meilleurs corners de l’équipe. C’est juste à moi de faire ce que je fais, pas de pression sur moi-même. Le moment venu, pendant la pré-saison ou en ce moment au camp, continuez à faire ces jeux.

Titulaires de la pré-saison : Eberflus a déclaré que ses titulaires participeront au premier match préparatoire des Bears le 13 août contre les Chiefs de Kansas City au Soldier Field. Le personnel d’entraîneurs détermine toujours le nombre de clichés que les partants verront. Mais Eberflus a confirmé que l’attaque et la défense de la première équipe – y compris le quart-arrière Justin Fields – auront du temps de jeu.

Eberflus n’a pas de philosophie spécifique pour la pré-saison. Il est plus probable que cela dépende de l’apparence de l’équipe chaque année, a-t-il déclaré. Cette année, les Bears sont jeunes et apprennent de nouveaux schémas.

“Nous devons jouer contre ces gars-là”, a déclaré Eberflus. “Nous devons voir où ils sont, où ils fonctionnent.”

Présence: Il n’y a pas eu de surprise à l’entraînement de mercredi. Le plaqueur Teven Jenkins, le demi de coin Thomas Graham Jr. et le plaqueur défensif Angelo Blackson sont toujours blessés. Le demi défensif Duke Shelley n’a pas participé mercredi.

Il y a eu des spéculations et des rapports nationaux indiquant que les Bears pourraient chercher à échanger Jenkins. Lorsqu’on lui a demandé si l’absence de Jenkins était à 100 % liée à une blessure, Eberflus a répondu : « Ouais.

Le centre Lucas Patrick a été repéré à l’entraînement mercredi pour la première fois depuis plusieurs jours. Patrick sera absent pendant une longue période en raison d’une blessure à la main. Il portait un plâtre à la main droite et au pouce.