Le demi de coin des Chargers JC Jackson fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis dans le Massachusetts

Un mandat d’arrêt a été émis contre le demi de coin des Chargers de Los Angeles, JC Jackson, après qu’il ne s’est pas présenté à une audience du tribunal concernant des accusations de circulation dans le Massachusetts.

Selon un dossier judiciaire, Jackson était censé comparaître devant le tribunal de district d’Attleboro vendredi dernier pour des accusations de conduite imprudente et d’excès de vitesse datant de 2021, alors qu’il jouait pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

L’entraîneur des Chargers, Brandon Staley, a déclaré lundi que l’équipe était au courant de l’affaire, mais a ajouté qu’il ne savait pas si l’équipe prendrait des mesures disciplinaires contre Jackson.

« C’est une affaire privée pour JC et il y travaille », a déclaré Staley.

En décembre dernier, Jackson a été arrêté à North Dartmouth, dans le Massachusetts, en raison d’un problème familial non violent. Il a été libéré un jour plus tard.

Staley a déclaré que la dernière situation juridique de Jackson n’était pas liée au fait qu’il était inactif pour le match de dimanche contre le Minnesota.

Jackson a joué dans 85 des 132 clichés défensifs des Chargers au cours des deux premiers matchs. Il a été visé 12 fois et a accordé six réceptions pour 118 verges et un touché.

Jackson a signé un contrat de 82,5 millions de dollars sur cinq ans l’année dernière, mais il est loin d’être le même joueur qu’en Nouvelle-Angleterre, où il a capté 25 passes entre 2018 et 2021.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Jackson pouvait faire pour revenir dans la rotation des cornerbacks, Staley a souligné que l’entraînement et la préparation de Jackson devaient s’améliorer. Les Chargers (1-2) accueillent dimanche les Raiders de Las Vegas.

« Il doit simplement établir la cohérence et la performance de toutes les manières. Encore une fois, vous gagnez cela de semaine en semaine dans cette ligue et c’est vraiment là que ça se passe », a déclaré Staley.