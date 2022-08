Le déménagement inquiétant mais nécessaire de Christian Pulisic à Man United

Les rumeurs reliant Christian Pulisic à Manchester United arrivent à la croisée des chemins pour le joueur et le club.

Mercredi matin, The Athletic UK a rapporté que le capitaine de l’USMNT faisait partie des noms sur la liste des cibles de Manchester United. Alors qu’il reste deux semaines dans la fenêtre de transfert estivale, le rapport affirme que Manchester United souhaite un prêt. Cependant, l’expert en transfert Fabrizio Romano affirme que l’obstacle à ce prêt est Todd Boehly. Alors que Christian Pulisic et United seraient ouverts au déménagement, le nouveau propriétaire de Chelsea hésite à libérer des joueurs dans des clubs importants et rivaux. Manchester United correspond certainement à cette facturation par rapport à Chelsea.

Actuellement à Chelsea, l’international américain est dépourvu de temps de jeu sous Thomas Tuchel. Le manager allemand préfère Raheem Sterling, qui a fait ses preuves en Premier League, ou son compatriote anglais Mason Mount.

En fait, ce sont les deux joueurs remplacés par Pulisic lors des deux premiers matchs de Premier League de la saison 2022/23. De plus, Pulisic n’est entré en jeu qu’à la 85e minute, jouant le rôle d’exutoire lors de la contre-attaque alors que Chelsea tentait de tenir bon à l’arrière.

Par conséquent, le joueur le plus important du consensus pour l’USMNT n’a aucune chance de se développer avant la Coupe du monde. Là, Pulisic assume le rôle de leader. Pourtant, au niveau du club, il peine juste à faire le terrain.

Les projecteurs sont peut-être plus brillants à Old Trafford, mais cela pourrait être le mouvement requis à la fois pour le joueur et le club.

Le rôle de Christian Pulisic à Manchester United

Pour United, tous les joueurs entrants servent de pansements pour une blessure qui s’étend du gardien de but à l’attaquant. Les lacunes de l’équipe United n’ont donné que de la déception au début. Avec Liverpool le prochain sur la liste des rencontres, il fait une défaite à domicile contre Brighton et une raclée aux mains de Brentford pique plus. Comme Arsenal il y a une saison, Manchester United semble prêt à commencer cette saison en bas du tableau. Trois défaites en trois matchs.

En regardant spécifiquement la zone de terrain occupée par Christian Pulisic, les options offensives de United sont faibles. De plus, les défenses auxquelles United a dû faire face au début ne sont pas nécessairement des champions du monde. Au contraire, des joueurs comme Marcus Rashford ou Jadon Sancho manquent de confiance et d’une vraie touche finale. Ensuite, la possibilité de perdre Cristiano Ronaldo continue de se rapprocher de la réalité. Enfin, des joueurs comme Anthony Elanga et Alejandro Garnacho sont talentueux et jeunes. Mais, ils ne sont toujours pas prouvés de manière cohérente au plus haut niveau.

De toute évidence, il y a un écart de buts clair pour Manchester United. Christian Pulisic est un choix naturel à cet endroit. L’Américain a de l’expérience à Chelsea en jouant comme ailier des deux côtés ou juste derrière un attaquant central. Depuis son arrivée à Chelsea, son mandat ne s’est pas déroulé comme prévu, mais il a de l’expérience dans les grands matches.

Pulisic et temps de jeu

Ces buts venaient souvent en remplacement. Par exemple, il est sorti du banc pour marquer le vainqueur contre West Ham United à la 90e minute il y a une saison.

Bien que Thomas Tuchel préfère Kai Havertz, Raheem Sterling ou Mason Mount, Christian Pulisic a en fait amélioré son total de buts par rapport à son temps en tant que jeune joueur en Allemagne. Même alors, il a joué 117 matchs avec les Blues, marquant 25 buts. Pas un grand décompte, même s’il a 19 passes décisives pour l’accompagner.

La saison dernière, Pulisic a disputé 22 matchs de Premier League. Il n’en a commencé que 13. Finalement, Pulisic est tombé en disgrâce au tournant de 2022 après une sécheresse de sept apparitions sans but ni passe décisive.

Cela rend le prêt potentiel à Manchester United d’autant plus intrigant pour Christian Pulisic. Étant donné que Manchester United a de nombreux points d’interrogation dans sa ligne d’attaque, Christian Pulisic serait un bon choix pour marquer des buts. Cependant, les supporters de Manchester United ont besoin d’un sauveur, et ils l’exigent maintenant.

Une pression accrue, mais plus de développement

Comme précisé précédemment, les critiques des joueurs sont plus acerbes à Manchester United. Harry Maguire et Cristiano Ronaldo ont eu le triste honneur d’être les joueurs les plus abusés sur Twitter. Remarquablement, ce même rapport affirmait que sur les 60 000 messages «abusifs», 12 se concentraient sur des joueurs spécifiques. Huit d’entre eux sont des joueurs de Manchester United.

Par conséquent, Christian Pulisic serait sous pression pour jouer, et la cohérence n’est pas quelque chose dans laquelle le joueur ou Manchester United brillent.

Quoi qu’il en soit, l’opportunité présentée par Manchester United arrive à un moment idéal pour le joueur. Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, la condition physique et la forme des matchs jouent un rôle majeur lors du plus grand événement sportif au monde. C’est une tendance qui incombe à un certain nombre de joueurs de l’USMNT, des gardiens de but aux coéquipiers de Christian Pulisic au sommet.

Cependant, avec Brenden Aaronson déjà performant pour Leeds United et Malik Tillman marquant deux fois pour les Rangers maintenant, la responsabilité incombe au capitaine de l’équipe nationale.

Si Pulisic veut vraiment diriger efficacement, cela commence sur le terrain. Manchester United pourrait être un prétendant sérieux pour le mettre au courant, et il serait une amélioration pour les perspectives actuelles du club.

