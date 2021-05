Le déménagement d’Ibrahima Konate à Liverpool n’est que la récompense de la star française U-21 qui travaille dur

Tout ce qu’Ibrahima Konaté voulait, c’était éviter de décevoir son père. Lorsque le défenseur français rejoint Sochaux à 14 ans, il quitte Paris, sa famille, ses amis et son HLM dans le 11e — tout ce qu’il avait jamais connu — son père lui a dit » Deviens une bonne personne. Ne triche pas, comporte-toi bien. » L’aîné des Konaté ne se souciait pas vraiment de savoir si son fils devenait un joueur professionnel ; la seule chose qu’il voulait était qu’Ibrahima n’oublie pas les valeurs qu’on lui avait enseignées.

– Officiel ! Konate rejoint Liverpool en provenance du RB Leipzig

Konaté n’a jamais oublié ce jour-là. Il s’est juré qu’il devait le faire fonctionner pour que son père, qui ne peut pas voyager en raison d’une maladie, puisse le voir à la télévision.

Quitter la maison à un jeune âge n’est jamais facile, et la nature très compétitive d’entrer dans une académie de football peut entraîner toutes sortes de pressions, de distractions et de déceptions. Pourtant, Konate a réussi, faisant ses débuts en équipe première pour Sochaux en 2017, puis rejoignant le RB Leipzig plus tard cette année-là, où il a passé les quatre dernières saisons.

2 Liés

« Je ne savais pas ce qu’il faudrait pour y arriver, mais je savais ce qu’il ne fallait pas faire », dit souvent Ibrahima. Et son père peut être vraiment fier aujourd’hui. Huit ans après ce moment, son fils, qui vient d’avoir 22 ans, est un joueur de Liverpool – son contrat de cinq ans a été annoncé par les deux clubs vendredi – mais plus important encore, c’est une bonne personne.

Les choses n’ont jamais été faciles pour le défenseur central, qui se prépare pour le quart de finale de l’Euro U-21 contre les Pays-Bas le 31 mai. Midi HE, diffusez EN DIRECT sur ESPN3 — La France est favorite pour remporter le tournoi. Avant que Sochaux ne le signe, Konate n’avait pas vraiment été remarqué par les autres grands clubs européens, voire français. Il a commencé sa carrière en tant qu’attaquant, copiant son jeu sur le Brésilien Ronaldo en passant des heures à regarder des vidéos de lui sur YouTube, mais il a eu du mal à reproduire en match ce qu’il faisait à l’entraînement ou même avec ses amis en bas de son bloc.

Konate admet même qu’il n’était pas si passionné par le football de toute façon. Il aimait un frisbee, cependant! Finalement, passer au « rôle de meneur de jeu » n ° 10, puis revenir à une position de milieu de terrain défensif, l’a énormément aidé. Il avait toutes les compétences nécessaires pour ce rôle difficile : il était grand et affirmé, mais rapide sur ses pieds et technique en possession. Une fois installé à Sochaux, il devient exceptionnel ; ils l’ont déplacé en défense centrale et il n’a jamais regardé en arrière.

« Il avait un si grand talent naturel, avec des capacités physiques incroyables. Mais le plus important était qu’il écoutait toujours et travaillait dur. Rien ne l’empêchait d’atteindre le sommet. Il était tellement déterminé. Il ne voulait laisser personne bas, surtout son père. Maintenant, il mérite tout ce qu’il obtient », a déclaré à ESPN Eric Hely, son entraîneur à Sochaux.

Konate a joué quatre saisons, blessures comprises, pour le RB Leipzig et n’est que trop préparé pour les défis de Liverpool et de la Premier League. Boris Streubel/Getty Images

L’autre chose que vous devez savoir sur Konate est son ambition. C’est ce que la star française Kylian Mbappe dit toujours : l’âge n’a pas d’importance. Si vous êtes assez bon, vous jouez, vous performez et vous allez plus haut.

La progression de Konate a été rapide, directe et impressionnante : Paris FC, Sochaux, RB Leipzig et maintenant Liverpool. À chaque fois, il a fait face à de nouveaux défis, de nouveaux obstacles et à chaque fois, il s’est montré à la hauteur, a élevé son jeu et a atteint le niveau suivant. Même une blessure persistante à la hanche en Allemagne, qui lui a fait manquer une grande partie de la saison 2019-2020 – une poussée l’a également amené à manquer deux mois au cours de l’hiver – ne l’a pas ralenti.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

Avant d’accepter de rejoindre Liverpool, il s’est entretenu avec le manager Jurgen Klopp, qui suit ses progrès depuis un certain temps avec les principaux décideurs du département de recrutement du club. Le jeune Français n’a pas obtenu l’assurance du temps de jeu, ni qu’il commencerait chaque match, mais la compétition supplémentaire ne lui fait pas peur. Il a beaucoup de respect pour Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Rhys Williams et Nat Phillips, bien qu’il se dirige vers Anfield avec l’intention de devenir un incontournable de leur backline.

Sous Julian Nagelsmann au RB Leipzig, Konate a poursuivi ses études de football. Il s’est beaucoup amélioré en matière de sens tactique alors que Leipzig basculait régulièrement entre un dos trois et quatre. Sa prise de décision s’est également améliorée et les entraîneurs pensent qu’il est maintenant prêt à franchir une nouvelle étape. Il répondrait qu’il est né prêt, mais il relèvera le double défi de s’assimiler à la Premier League et à un club sous pression comme Liverpool avec concentration et dynamisme, comme toujours. D’autres grands clubs comme Manchester United étaient intéressés, mais une fois que Klopp appelle, vous ne dites pas non.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Cette semaine, alors qu’il s’entraînait à Clairefontaine avec ses coéquipiers U-21 France, Konate a vu son ami et défenseur de Séville Jules Koundé, qui était comme lui – un match avec les U-21 – avant d’être appelé par Didier Deschamps équipe senior aux Euros de cet été. C’est maintenant la prochaine étape pour Konate : après Dayot Upamecano, son ancien coéquipier du RB Leipzig qui compte déjà trois sélections avec l’équipe A, et Kounde pour Les Bleus au plus haut niveau. Pour ce faire, cependant, il doit avoir un grand impact à Anfield.