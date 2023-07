Le déménagement de Wagner en Biélorussie donne à un groupe de mercenaires la capacité de frapper rapidement l’OTAN, prévient un politicien russe

Le repositionnement des forces du groupe Wagner en Biélorussie met la Russie en position de frapper rapidement des cibles vitales de l’OTAN près de la Pologne et de la Lituanie, selon un ancien officier de l’armée russe.

Andrey Kartapolov, homme politique russe et ancien colonel de l’armée russe, a déclaré à la télévision d’État russe que la société militaire privée Wagner Group pourrait frapper la région frontalière de la Pologne et de la Lituanie en « quelques heures » depuis son nouvel emplacement en Biélorussie, selon un rapport du Sun.

La présence du groupe de mercenaires russes en Biélorussie intervient après un soulèvement apparemment raté du groupe Wagner et de son chef, Yevgeny Prigozhin, le mois dernier. Dans le cadre d’un accord avec le Kremlin pour mettre fin au soulèvement, Prigozhin a accepté de s’exiler en Biélorussie, où des combattants de Wagner ont commencé à le rejoindre et auraient aidé à former l’armée du pays.

POUTINE RÉVÈLE DE NOUVEAUX DÉTAILS DE SON OFFRE AUX MERCENAIRES DE WAGNER

La Biélorussie, qui s’est alignée sur le président russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine, se trouve à un carrefour stratégiquement important de l’Europe, bordant des pays de l’OTAN tels que la Pologne, la Lituanie et la Lettonie en plus de l’Ukraine. Cette frontière comprend le corridor stratégiquement important de Suwalki, une bande de terre de 60 milles le long de la frontière de la Pologne et de la Lituanie qui se situe entre la Biélorussie et l’enclave russe de Kaliningrad, qui abrite la flotte russe de la Baltique.

« Si quelque chose devait arriver, nous avons vraiment besoin de ce corridor de Suwalki », a déclaré Kartapolov lors de son apparition à la télévision, selon le reportage. « » Une force de frappe [based in Wagner forces in Belarus] est prêt à emprunter ce couloir en quelques heures. »

Rebekah Koffler, auteur et ancien officier du renseignement de la DIA, a déclaré à Fox News Digital que le déplacement des forces de Wagner en Biélorussie pourrait faire partie d’un plan de Poutine visant à ouvrir un autre front dans la guerre en Ukraine.

POUTINE A TENU UNE RENCONTRE AVEC LE CHEF WAGNER PRIGOZHIN JOURS APRÈS UNE MUTINERIE CONTRAIGNÉE, DIT LE KREMLIN

« Le repositionnement du groupe Wagner faisait partie du plan de Poutine pour ouvrir le deuxième front en Biélorussie, qui est maintenant en possession d’armes nucléaires tactiques », a déclaré Koffler. « Poutine – sous le couvert du soi-disant « coup d’État de Prigozhin » – a placé Wagner, sa meilleure force de combat, dans une position beaucoup plus menaçante : à distance de frappe de Kiev, de l’Ukraine et de la frontière de l’OTAN – la Lettonie, la Lituanie. »

Bien que Koffler ne pense pas que cette décision signifie que Poutine cherche à frapper l’OTAN, elle a soutenu que c’était une façon pour Poutine de « se préparer » au cas où le Kremlin craindrait une escalade du conflit par les États-Unis et l’OTAN.

« L’état-major russe, qui fait des prévisions à long terme, a estimé il y a dix ans qu’une guerre directe entre la Russie et les États-Unis/l’OTAN était » inévitable « », a déclaré Koffler. « Moscou interprète chaque mouvement des États-Unis et de l’OTAN dans ce prisme. Quelle que soit la justification de Biden pour ce récent déploiement, pour Poutine, cela signifie que les États-Unis sont prêts à sauter dans le combat. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, Koffler a averti que la Russie pourrait toujours choisir de lancer une frappe initiale depuis la Biélorussie, arguant que toute action de l’OTAN que Poutine interprète comme une escalade pourrait le pousser à agir.

« Poutine n’attendra pas que les États-Unis frappent en premier », a déclaré Koffler. « Si les services de renseignement russes évaluent que les forces américaines et de l’OTAN sont sur le point de se joindre au combat, Poutine fera probablement ce que Kartapolov met en garde. »