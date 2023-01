Le déménagement de Ronaldo Al Nassr montre les ambitions sportives saoudiennes

Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti ont tous deux soutenu mardi le transfert de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite alors que l’ancien club de l’attaquant, le Real Madrid, se prépare à jouer la Supercopa espagnole dans le pays.

Ronaldo, 37 ans – qui a joué pour Madrid pendant neuf saisons, devenant le meilleur buteur de l’histoire du club – a été présenté comme un joueur d’Al Nassr la semaine dernière après avoir été libéré sur un transfert gratuit par Manchester United.

Madrid affrontera Valence à Riyad mercredi dans sa demi-finale de Supercopa espagnole, les vainqueurs devant affronter Barcelone ou le Real Betis en finale dimanche.

“Je pense qu’avec la signature de Cristiano, vous pouvez voir que c’est un pays qui veut s’améliorer dans le sport”, a déclaré Courtois lors d’une conférence de presse mardi.

“Nous l’avons vu avec la Formule 1, nous l’avons vu avec d’autres événements, comme notre présence ici.

“On l’a vu à la Coupe du monde. [Saudi Arabia] battre l’Argentine. La venue de Cristiano ici est sa propre décision, mais cela montre que l’Arabie saoudite veut s’améliorer. C’est important pour la ligue qu’un joueur de son niveau soit arrivé.”

“C’est une signature fantastique pour [Al Nassr]”, a déclaré l’entraîneur Ancelotti.

“Nous souhaitons le meilleur à Cristiano. C’est une légende de notre club.”

La Supercopa espagnole a eu lieu pour la première fois en Arabie saoudite en 2020 après que la fédération espagnole de football (RFEF) a conclu un accord de six ans pour amener le tournoi dans le pays avec un nouveau format “Final Four”.

Madrid, vainqueur de la Liga, affrontera Valence, finaliste de la Copa del Rey, dans une demi-finale qui opposera Ancelotti à son ancien joueur de l’AC Milan – désormais entraîneur de Valence – Gennaro Gattuso.

Ancelotti a admis que la relation du couple avait souffert ces dernières années après que Gattuso a remplacé son ancien entraîneur en charge de Naples en 2019.

“Nous avons partagé de grands moments [at Milan], nous avons remporté deux Ligues des champions”, a déclaré Ancelotti. “Après cela, la relation n’a pas toujours été bonne. Nous avons eu des problèmes personnels. Je ne veux pas parler de ça.”

Madrid entre en Supercopa après avoir été battu 2-1 à Villarreal en Liga samedi et sans le défenseur David Alaba et le milieu de terrain Aurélien Tchouameni, tous deux exclus avec des blessures au mollet.

“Je pense que nous allons bien physiquement”, a déclaré Courtois. “Nous avons des matchs tous les trois jours, mais c’est ce que vous obtenez dans un grand club comme le Real Madrid. L’autre jour [against Villarreal] nous n’étions pas à notre meilleur. Nous avons parlé au patron de ce que nous avons fait de mal tactiquement. je pense [Tchouameni and Alaba]Les blessures de ne sont pas trop graves. Espérons qu’ils pourront bientôt revenir avec l’équipe.”

La défaite de Villarreal a vu deux pénalités infligées pour le handball par l’arbitre Cesar Soto Grande – une pour chaque équipe – Courtois critiquant les deux récompenses après le match.

“[Refereeing bodies] expliquez-nous les choses pendant l’été. Parfois, c’est un peu ennuyeux, car c’est une réunion d’une heure et ils couvrent des choses que vous savez déjà. Mais ce qui est étrange, c’est qu’après cela, il se passe des choses dont ils avaient dit qu’elles n’arriveraient pas. Cela crée de la confusion.

“Avec les tirs au but l’autre jour [against Villarreal]même si [the handball by defender Juan Foyth] était en notre faveur, je pense que c’est très dommage de donner une pénalité pour ça… Avec l’autre [conceded by David Alaba]les lois disent que lorsque vous utilisez votre main pour vous soutenir, ce n’est pas une pénalité.

“Je comprends qu’un arbitre puisse le donner, le football est si rapide, mais ils ont l’aide de [VAR]. Peut-être que nous devons améliorer cela, pour voir ce qui affecte vraiment les choses ou non, c’est là que réside le doute.”