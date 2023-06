Le déménagement de Prigozhin en Biélorussie pourrait être une décision stratégique de Poutine et menacer les pays limitrophes de l’OTAN (expert)

La réinstallation du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, en Biélorussie pourrait faire partie d’une stratégie plus large du président russe Vladimir Poutine visant à étendre les défenses ukrainiennes.

« C’est une décision stratégique de renforcer la posture des forces russes et d’ouvrir un deuxième front pour la guerre en Ukraine occidentale », a déclaré l’auteur et ancien officier du renseignement de la DIA, Rebekah Koffler, à Fox News Digital. Koffler a déclaré que son analyse du renseignement l’a amenée à croire que « la révolte n’était pas authentique ».

« Mon analyse des renseignements suggère que la tentative de coup d’État était une opération sous fausse bannière », a déclaré Koffler à Fox News Digital. « C’est une décision stratégique pour renforcer la position des forces russes et ouvrir un deuxième front pour la guerre en Ukraine occidentale. »

Les commentaires de Koffler interviennent alors que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a confirmé mardi que Prigojine avait atterri dans son pays après avoir organisé une rébellion en Russie ce week-end. Le chef du groupe Wagner serait en Biélorussie dans le cadre d’un accord conclu avec le Kremlin pour s’y exiler en échange de ne pas faire face à des poursuites, mais sa présence dans le pays inquiète les pays limitrophes de l’OTAN.

« Nous surveillons de près la situation et sommes tout à fait prêts à réagir si la situation l’exige », a déclaré un responsable lituanien à Fox News Digital concernant le déménagement de Prigozhin en Biélorussie.

Selon Koffler, des pays comme la Pologne et la Lituanie, qui bordent respectivement la Biélorussie à l’ouest et au nord, ont raison de considérer cette décision avec suspicion et discutent probablement déjà des moyens de renforcer la sécurité.

« La Pologne et la Lituanie comprennent presque certainement ce qui vient de se passer, en termes de déplacement des pièces d’échecs par Poutine, et feront probablement pression sur l’OTAN pour qu’elle les aide à renforcer leurs mesures de sécurité et à augmenter les réserves stratégiques de l’alliance dans la région », a déclaré Koffler.

L’arrivée de Prigozhin en Biélorussie intervient un jour après qu’il a prononcé un discours expliquant sa justification de la brève mutinerie, expliquant que la prise de contrôle des villes russes et la marche de courte durée sur Moscou étaient une tentative de démontrer la valeur de ses combattants. Le chef du groupe Wagner n’a reconnu aucun accord avec Poutine pour mettre fin au soulèvement, affirmant à la place qu’il s’était retiré pour tenter d’empêcher toute effusion de sang russe.

Cependant, Koffler a déclaré qu' »on ne peut pas faire plus confiance à Prigozhin qu’à Poutine », arguant que le chef du groupe Wagner n’est honnête qu’à propos de son « travail au nom de la Mère Russie ».

« Mère Russie est maintenant Poutine », a déclaré Koffler en réponse au discours.

Avec Prigozhin maintenant en Biélorussie, Koffler pense qu’un plan beaucoup plus vaste sera mis en œuvre.

« Poutine élargit le champ de bataille pour épuiser les ressources ukrainiennes au milieu de la contre-offensive de Kiev », a-t-elle déclaré. « Poutine vise également à tenir en danger le flanc oriental de l’OTAN – c’est pourquoi il a récemment offert des armes nucléaires tactiques à Loukachenko. »

La poursuite des hostilités en Ukraine crée une « crise latente permanente en Europe » qui aura des « conséquences imprévisibles », a noté Koffler, citant le fait que « les armes nucléaires jouent un rôle très important dans la science militaire russe et la doctrine de combat ».

Koffler a ajouté que l’impasse a créé une « impasse stratégique sans précédent depuis la guerre froide et la crise des missiles cubains », des tensions qui, selon elle, les dirigeants américains pourraient faire plus pour apaiser.

« Le fait qu’il n’y ait eu aucune tentative, quelle qu’elle soit, prise par Moscou, Kiev, Washington ou Bruxelles pour désamorcer cette crise est une grave source de préoccupation », a déclaré Koffler. « En tant que commandant en chef et leader du monde libre, le président Biden a la possibilité d’intervenir, d’exercer une influence américaine et d’assurer la stabilité. »