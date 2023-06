Le déménagement de Messi en MLS et les grands projets de football de l’Arabie saoudite

Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray discute des dernières nouveautés du monde du football, y compris des performances exceptionnelles, ce que vous avez peut-être manqué et ce qu’il faut surveiller dans les prochains jours.

Lionel Messi arrive en Amérique

C’est énorme.

Appeler le passage de Messi à la MLS et à l’Inter Miami un moment monumental pour le paysage du football américain, c’est le sous-estimer. C’est massif à plus d’un titre. Commençons par le public réel – à la fois en tant que fans et joueurs actifs, jeunes, vieux, sans distinction de sexe, amateurs ou professionnels. Du point de vue de la participation, l’intérêt pour les lycéens augmente et alors que le système de paiement pour jouer continue d’être combattu, de plus en plus de communautés d’immigrants et de jeunes générations choisissent le sport plutôt que les choix américains traditionnels.

Côté audience ? Oublie ça. Le paysage social et numérique a ouvert les portes à des millions de personnes pour consommer le jeu – du mobile aux téléviseurs intelligents, YouTube et les médias sociaux – et MLS, en particulier avec son accord de distribution Apple – va désormais avoir une portée mondiale. Tout cela jusqu’en 2026, lorsque les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la Coupe du monde. Maintenant, l’arrivée de Messi accélère tout ce processus, non seulement pour l’Inter Miami et la ligue, mais pour le pays en général.

Le passage de Lionel Messi en MLS est sans doute le plus grand moment de la ligue depuis sa création. Clive Brunskill/Getty Images

Lorsque David Beckham est arrivé en 2007 au Los Angeles Galaxy, il a catapulté la popularité de la ligue tout en introduisant simultanément plus de contrôle commercial et d’équipe (la règle du joueur désigné a été créée à cause de lui) à une époque où la croissance et l’exposition étaient essentielles. L’arrivée de Messi fera ressembler le déménagement de Beckham à Los Angeles à Dietmar Hamann à Bolton Wanderers (désolé Dietmar, je ne voulais pas jeter de l’ombre). Ce que je veux dire, c’est que Messi – dont l’annonce à elle seule a déjà un impact significatif (voir les ventes de billets d’Inter Miami et adeptes des médias sociaux) – influencera tant de facteurs en ce qui concerne la croissance du sport aux États-Unis. Cette vague ne fait que grossir.

Je vais utiliser quelques-uns de mes « Onsides » aujourd’hui pour expliquer les différents facteurs du déménagement de l’Argentin à South Beach, mais en conclusion de ce segment particulier, Messi à Miami est une victoire pour l’exposition globale du sport et tout le monde en profite. , à l’exception du président de Barcelone Joan Laporta et de celui qui était chargé de rédiger la déclaration de l’équipe en réponse à la décision de Messi.

jouer 1:04 Pourquoi l’accord de Lionel Messi avec l’Inter Miami est si « sans précédent » Sebastian Salazar décortique les détails du contrat de Lionel Messi qui l’a amené à la MLS et à l’Inter Miami.

Messi, sa femme Antonella et leur famille gagnent

L’autre point de discussion de l’arrivée de Messi à Miami est que leur famille peut enfin équilibrer le calendrier exigeant de Leo, la croissance de la marque Messi et l’objectif continu de livrer pendant quelques saisons supplémentaires, tout en le faisant dans une ville qui peut culturellement faciliter l’ensemble du processus. . En tant que Sud-Américain hispanophone ayant de la famille en Europe, il est important de comprendre que l’acclimatation culturelle et sociale peut être difficile. Quand j’ai quitté le Pérou pour l’Angleterre, j’ai été submergé par de nombreux aspects de la vie anglaise.

Pour Messi et sa famille, ce ne sera pas aussi difficile. Mais quand même, déménager sur un autre continent peut être intimidant pour une famille. Je me fiche de la somme d’argent dépensée, c’est toujours difficile. Entrez Miami, la capitale latino-américaine du monde. La famille connaît déjà la ville et possède une propriété à South Beach. La barrière de la langue ne sera pas un problème (il y a des magasins à Miami avec des panneaux indiquant « Nous parlons anglais ») et beaucoup de leurs amis et de leur famille sont des visiteurs constants, ce qui en fait un endroit parfait pour continuer le prochain chapitre de Messi.

Voici le principal argument de vente, cependant, et j’en ai parlé à de nombreux joueurs MLS étrangers au fil des ans. La pression de jouer et de traiter avec les médias sportifs européens, anglais et sud-américains peut être trop lourde à gérer. Surtout pour Messi, dont la vie fait constamment la une des journaux.

« Après avoir remporté la Coupe du monde et ne pas avoir pu aller au Barça, il était temps d’aller en championnat aux États-Unis et de vivre le football d’une manière différente et de profiter de mon quotidien », a déclaré Messi à Mundo Deportivo et Sport. concernant son annonce. « Évidemment avec les mêmes responsabilités et le même désir de gagner et de toujours bien faire les choses. Mais avec plus de paix. »

La paix est le maître mot. Messi veut être heureux. Il veut que sa famille soit heureuse. Quiconque connaît bien Miami vous dira que vous n’associez pas nécessairement la paix à la ville du sud de la Floride, mais son point demeure. Les pressions sont différentes.

jouer 3:36 Messi explique pourquoi il a choisi la MLS plutôt que Barcelone et l’Arabie saoudite Lionel Messi parle franchement de sa décision de rejoindre l’Inter Miami sur les offres de Barcelone et de la Saudi Pro League.

La MLS et l’Inter Miami gagnent également

Lorsque Beckham est arrivé en 2007 – essentiellement comme le deuxième chapitre de la croissance et de l’évolution de la MLS (le premier chapitre était ses débuts en 1996) – la ligue comptait 13 équipes. Son arrivée a fait exploser le nombre de spectateurs au Home Depot Center et a élevé la ligue vers de nouveaux sommets. Certes, cela a pris du temps, mais son introduction a également introduit le rôle de DP et a changé à jamais les restrictions salariales dans la MLS.

Une partie de son accord d’arrivée était également la possibilité d’acheter une franchise (à l’exception de New York) pour un prix fixe de 25 millions de dollars. Le choix? Inter Miami. Avance rapide jusqu’au présent et la MLS compte désormais 29 équipes, la 30e (San Diego) atterrissant en 2025. L’Inter Miami était la 25e en 2020 et trois ans plus tard, l’ami de Beckham, Messi, est en route.

Apple, principal distributeur de la ligue, a misé sur une stratégie globale avec la MLS et l’arrivée de Messi ajoute désormais le point d’exclamation d’une exposition commercialisable. Adidas, le partenaire du kit de la ligue, gagne également dans ce qui devrait être des ventes de chemises sans précédent. Juste pour le contexte, Le PSG a vendu plus d’un million d’imprimés Messi maillots lors de leur première saison et ce nombre sera faible par rapport aux attentes de l’Inter Miami. Leurs ventes de billets et le stade actuel basé à Fort Lauderdale seront un problème en termes de gestion des demandes, et au moment où j’écris ceci, le compte Instagram de l’Inter Miami est passé de 1 million à 6,7 millions de followers.





Il est également question de l’adhésion de Sergio Busquets ainsi que d’autres stars réputées, bien que vieillissantes, telles que Jordi Alba. Le temps n’est pas nécessairement un problème, mais ce n’est pas non plus une marchandise. Beckham a dû attendre sa cinquième saison avec le Galaxy pour remporter sa première Coupe MLS, et Messi n’a probablement pas si longtemps, mais l’espoir est de renforcer l’équipe le plus tôt possible.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Messi est une victoire pour les autres clubs de la ligue, car son introduction a un impact sur d’autres cibles de transfert possibles. Plus de joueurs du monde entier voudront venir dans la ligue. Avant Messi, la MLS était déjà en bonne santé car elle a un noyau de jeunes Latino-Américains comprenant de jeunes Argentins (Thiago Almada, Emanuel Reynoso, Julian Carranza) ainsi que des Européens (Lorenzo Insigne, Xherdan Shaqiri) et de grands noms mexicains (Carlos Vela, Javier Hernandez ).

Maintenant, la MLS a Messi. C’est ainsi qu’une ligue devient puissante.

L’Inter peut-elle bloquer le triplé de Man City?

La telenovela Messi nous a fait oublier qu’il y a une petite chose triviale appelée la finale de la Ligue des champions samedi. L’impérial Man City, le manager de génie Pep Guardiola et son équipe de superstars, notamment la machine à buts norvégienne Erling Haaland, espèrent l’histoire contre l’Internazionale avec la possibilité d’un triplé.

Commençons par le fait que je ne vois rien de moins qu’une victoire à Man City. Cette équipe est juste trop bien. Même quand ils ne sont pas bons, ils sont bons. Même lorsqu’ils n’ont pas de chance pendant un match, tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un moment. Alors, est-ce que je pense que l’Inter résilient et têtu de Simone Inzaghi peut obtenir quelque chose ici? Non. Je ne sais pas.

jouer 1:58 Comment l’attaque de l’Inter s’alignera-t-elle contre Man City en finale de l’UCL ? Alejandro Moreno et Craig Burley expliquent pourquoi Simone Inzaghi devrait lancer Lautaro Martinez et Edin Dzeko en finale de l’UCL.

Je ne veux pas que Man City gagne. C’est trop. C’est écrasant de penser qu’il s’agit d’une équipe omnipotente, construite en titane proverbial. Oui, je suis jaloux de leur grandiosité. Je suis jaloux de leur quasi-perfection et honnêtement, je ne pense pas avoir surmonté la sortie de Jack Grealish d’Aston Villa à City. Je ne peux pas non plus me débarrasser de ces accusations de plages de fair-play financier.

Pep est Thanos, l’équipe représente ses joyaux de l’infini et d’ici samedi soir, le monde sera à eux. Au moins pour quelques années.

Pourquoi nous devons parler du plan directeur intrigant et controversé de l’Arabie saoudite

Dieu merci, Lionel Messi a choisi la MLS parce qu’honnêtement, la Saudi Pro League était sur le point de prendre son propre déjeuner, de le manger puis de reprendre tout le restaurant. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr – combinée à la prise de contrôle majoritaire de Newcastle United par le Fonds d’investissement public en 2021 et à la fusion plus récente du LIV Golf-PGA Tour – nous savions que cette ligue et la nation étaient prêtes à faire une déclaration continue. de domination sportive.

Viennent ensuite Karim Benzema, N’Golo Kante, l’offre ridicule de Messi et d’autres joueurs tels que Luka Modric, Busquets et plus encore. Et après? Une candidature pour la Coupe du monde 2030 est sans aucun doute dans les cartons. Du point de vue du football, je ne sais pas si ce plan fonctionnera, car la Super League chinoise et les premiers stades de la MLS nous ont appris que les superstars vieillissantes ne peuvent à elles seules construire une ligue puissante. Vous avez besoin de beaucoup plus. C’est la prochaine étape.

jouer 2:13 Karim Benzema fait ses adieux au match nul entre le Real Madrid et l’Athletic Club Le Real Madrid et l’Athletic Club font match nul 1-1 avec Karim Benzema marquant lors de son dernier match pour le club.

Ensuite, il y a l’autre question difficile en dehors du football. Qu’est-ce que tout cela signifie d’un point de vue social? D’un politique ? Ce sportswashing flagrant est-il en train de devenir incontrôlable ? Ou sommes-nous culturellement ignorants d’une ligue et d’une culture que nous connaissons peu mais que nous aimons critiquer ? Ou est-ce qu’on fait juste ça et qu’on prend de front Le bilan de l’Arabie saoudite en matière de violations des droits de l’homme et oppression de la communauté LGBTQ+ et des femmes?

Il y a aussi le point de vue du peuple saoudien, dont la population est jeune. 70% ont moins de 35 ans, et l’objectif de l’Arabie saoudite est d’attirer plus de touristes dans le pays tout en générant une économie plus forte. Les dirigeants, comme ceux d’Europe et d’Amérique, veulent consolider leur prospérité économique.

Mais je vais juste vous dire ceci. Le sportswashing réussit quand on lâche prise. Il y a un plan clair pour développer l’industrie du sport grâce à la richesse prodigieuse des Saoudiens, mais en même temps c’est à l’intérieur d’une société qui limite liberté d’expression et inflige des peines choquantescomme les exécutions, sur ceux qui enfreignent la loi.

Bien sûr, nous vivons dans un monde hypercritique et aussi qui pousse au whataboutisme. Le but est de continuer à avoir ces conversations et non pas de faire la leçon, mais d’apprendre et de progresser.

Donnez à cet enfant toutes les fleurs. Il a même eu le temps de jeter de l’ombre sur les Spurs.