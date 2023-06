Le déménagement de Messi à Miami changera la donne pour la MLS – Neymar

Neymar a déclaré que le transfert de Lionel Messi à l’Inter Miami changerait la donne pour Ligue majeure de football.

Messi a annoncé la semaine dernière sa décision de rejoindre l’Inter Miami une fois son contrat avec le Paris Saint-Germain expiré à la fin de ce mois.

« Je suis certain que Leo va changer la ligue aux États-Unis », Neymar a dit. « Je pense que la ligue deviendra beaucoup plus populaire. Donc tout le monde doit en profiter et prendre plaisir à le regarder jouer car malheureusement rien ne dure éternellement. »

Messi avait des offres pour retourner dans l’ancien club de Barcelone et aurait pu rejoindre le club saoudien d’Al Hilal, mais a finalement décidé de rejoindre l’Inter Miami, l’équipe MLS co-détenue par David Beckham.

Neymar et Lionel Messi ont été coéquipiers à Barcelone et au Paris Saint-Germain. MAHMOUD HEFNAWY/AFP via Getty Images

Neymar, qui a joué avec Messi au Barca et au PSG, a des émotions mitigées à propos de la décision de Messi, qui promet d’être la plus grande signature des 27 ans d’histoire de la MLS.

« Je suis triste et heureux à la fois », a déclaré l’attaquant brésilien. « Je le savais déjà. Messi est l’un de mes meilleurs amis, un cadeau que le football m’a fait. J’ai eu l’occasion de le connaître, de jouer avec lui et ensuite, de nouer une belle amitié. Donc, je savais qu’il voulait venir ici [Miami] et nous en avons parlé. Je lui ai dit qu’il allait être très heureux dans la ville, à cause du style de vie, de l’opportunité de venir vivre et jouer ici à Miami. »

Neymar a soutenu le Miami Heat lors de la finale de la NBA. Vendredi, il était dans la foule au Centre Kaseya et a été accompagné de son coéquipier du Brésil et Attaquant du Real Madrid Vinicius Junior alors que le Miami Heat affrontait les Denver Nuggets lors du quatrième match de la finale.