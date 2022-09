Le déménagement de McLaren convenu avant que Fernando Alonso ne quitte Alpine: Oscar Piastri

Oscar Piastri insiste sur le fait que son déménagement chez McLaren a été décidé “bien avant” la décision de Fernando Alonso de quitter Alpine et de libérer ce siège.

Piastri rejoindra McLaren pour un contrat pluriannuel en 2023 après que le conseil des contrats de Formule 1 a statué contre Alpine vendredi.

Alpine était en conflit avec Piastri – le pilote de réserve de l’équipe – après avoir déclaré qu’il ne voulait pas d’une promotion au siège Alpine laissé vacant par Alonso le 1er août, le lendemain du GP de Hongrie.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Le directeur de l’équipe Alpine, Otmar Szafnauer, a déclaré que Piastri se trouvait dans une salle de simulation lorsqu’on lui a dit qu’il remplacerait Alonso, et que Piastri avait souri et était reconnaissant. Parce qu’il voulait conserver l’Australien de 21 ans, l’affaire a été portée devant le Conseil de reconnaissance des contrats de F1. Le tribunal a statué que McLaren avait un contrat existant le 4 juillet.

“Ma décision a été prise bien avant (le départ d’Alonso), ce qui a probablement rendu l’annonce d’Alpine encore plus déroutante et bouleversante car nous avions dit à l’équipe que je n’allais pas continuer”, a déclaré Piastri sur le site Internet de la F1 samedi. “L’annonce (d’Alpine) était fausse et m’a également privé de l’opportunité de dire au revoir correctement à tout le monde à Enstone. Je faisais partie de l’équipe depuis un peu plus de deux ans et demi maintenant, et pour le reste de l’équipe, découvrir que je partais de cette manière était très bouleversant.

Piastri a remporté le titre F2 l’année dernière et est considéré comme l’un des meilleurs espoirs. Le lendemain du jour où Alonso a surpris la F1 en déclarant qu’il rejoindrait Aston Martin l’année prochaine, Alpine a publié un communiqué de presse indiquant que Piastri avait été promu pilote d’équipe en 2023.

Piastri a répondu sur Twitter pour démentir cela en août : “Je comprends que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d’après-midi indiquant que je piloterai pour eux l’année prochaine. C’est faux et je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine.

Il se souvient du moment où Szafnauer lui a parlé dans la salle du simulateur.

“C’était un épisode bizarre et franchement bouleversant. Cela a été fait publiquement devant certains membres de l’équipe qui étaient inconscients de la situation et je ne voulais pas faire de scène », a-t-il déclaré. “Une fois que nous étions en privé, j’ai dit à Otmar quelle était notre position.”

Il a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix que de démentir l’annonce d’Alpine.

“Pour que cela soit annoncé à tort, c’était quelque chose que ma direction et moi pensions que nous devions corriger, et il y avait aussi des implications juridiques potentielles si nous ne nions pas l’annonce”, a-t-il déclaré. «Ce n’était pas destiné à être pointé ou en aucune façon autre chose que factuel. La dernière ligne était assez forte, mais avec la décision du CRB, cela montre que c’était purement un fait.

Piastri a déclaré qu’il y avait moins de confiance avec Alpine – ce à quoi Alonso a également fait allusion en expliquant sa décision.

Il a également déclaré que ses options étaient limitées alors qu’Alonso était toujours là dans une formation solide avec le Français Esteban Ocon.

“Ils ont déclaré publiquement qu’ils souhaitaient continuer avec Fernando pendant au moins un ou deux ans de plus. Je respecte cela (mais) mes espoirs étaient fermement placés sur un siège alpin », a déclaré Piastri. “Comme pour Fernando, un sentiment un peu étrange dans les négociations. (Il y avait un) manque de clarté autour de mon avenir, et finalement une rupture de confiance.

Piastri remplace Daniel Ricciardo chez McLaren et fera partie d’une formation jeune avec Lando Norris, 22 ans, dans l’équipe ambitieuse du PDG Zak Brown. Piastri a déclaré que Brown et le directeur de l’équipe Andreas Seidl étaient “très directs”.

Szafnauer a accepté la décision.

“De bons arguments des deux côtés et en sortant, je pensais que c’était environ 50/50.” dit-il samedi. “J’aurais accepté de toute façon.”

Mais il conteste la version de Piastri des événements dans la salle du simulateur.

« Je ne t’ai jamais menti et je ne le ferai jamais. Oscar était dans le simulateur, quand il a terminé sa session de simulateur, je suis allé lui parler des sorties et le féliciter », a déclaré Szafnauer. « Y avait-il un groupe de personnes là-bas ? Je peux te dire non. C’était moi-même, le technicien du simulateur… Ce n’était pas un groupe de personnes, ce n’était pas bizarre, et il a souri et a dit “merci”.

Il ne sait pas si Piastri sera libéré plus tôt de ses fonctions alpines.

Le Français Pierre Gasly, qui pilote pour AlphaTauri, a été lié au siège alpin vacant.

“Nous avons la chance d’avoir une forte demande pour nos sièges, nous allons donc prendre un peu de temps et réfléchir”, a déclaré Szafnauer. “Vous voulez le pilote le plus rapide que vous (pouvez) obtenir, un avec de l’expérience, de la constance et de la vitesse.”

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a refusé de commenter samedi si l’équipe autoriserait Gasly à partir.

Ricciardo a également été lié à Alpine.

“En tant que compatriote australien, il est regrettable que de toutes les personnes sur la grille, c’est Daniel que je vais remplacer”, a déclaré Piastri. “J’ai un immense respect pour Daniel. Ses réalisations dans le sport – ses victoires en course et ses podiums – mais aussi sa personnalité qu’il apporte au sport.

Alonso rejoint Aston Martin en remplacement du quadruple champion de F1 Sebastian Vettel, qui prend sa retraite.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici