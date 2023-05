La superstar argentine Lionel Messi jouera en Arabie saoudite la saison prochaine dans le cadre d’un « énorme » accord, a indiqué mardi à l’AFP une source proche des négociations.

« Messi est une affaire conclue. Il jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine », a déclaré la source, s’exprimant sous couvert d’anonymat et sans nommer le club.

« Le contrat est exceptionnel. C’est énorme. Nous sommes en train de finaliser quelques petits détails », a ajouté la source, qui n’est pas autorisée à parler aux médias.

Interrogé sur les commentaires, le club actuel de Messi, le Paris Saint-Germain, a simplement indiqué qu’il restait sous contrat jusqu’au 30 juin.

Une source distincte du PSG a déclaré: « Si le club avait voulu renouveler son contrat, cela aurait été fait plus tôt. »

Le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 35 ans, a été suspendu la semaine dernière par le PSG, propriété qatarie, pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite, où il est ambassadeur du tourisme.

L’arrivée prévue de Messi dans le royaume riche en pétrole suit les traces de son grand rival Cristiano Ronaldo, qui a rejoint le club saoudien de la Pro League Al Nassr dans le cadre d’un accord massif en janvier.

L’accord de Ronaldo jusqu’en juin 2025 totaliserait plus de 400 millions d’euros (439 millions de dollars), faisant de lui l’athlète le mieux payé au monde selon Forbes.

Les deux transactions sont financées par le Fonds d’investissement public (PIF), l’un des plus grands fonds souverains au monde avec plus de 620 milliards de dollars d’actifs, a indiqué la source.

« Les négociations n’ont pas pris autant de temps que celles avec Ronaldo. Comme nous connaissons maintenant la recette pour recruter des joueurs de classe mondiale », a déclaré la source.

« C’est l’Arabie Saoudite qui lui a amené pas un club en particulier. L’argent vient d’un seul endroit – PIF. »

L’arrivée de Ronaldo n’a pas eu l’impact qu’Al Nassr aurait espéré sur le terrain.

Ils ont perdu la première place du classement de la Saudi Pro League et sont hors course pour la Coupe du Roi et la Super Coupe.

L’entraîneur français Rudi Garcia est parti en avril.

Les manifestants du PSG

Messi, qui aura 36 ans en juin, a connu deux saisons ternes à Paris après une époque glorieuse à Barcelone où il a remporté quatre titres en Ligue des champions et 10 titres en Liga, et est toujours vénéré par les fans.

Le septuple joueur mondial record de l’année, rejoignant une attaque alléchante avec Kylian Mbappe et Neymar, n’a marqué que 11 buts lors de sa première saison alors qu’il aidait le PSG à remporter un titre de Ligue 1 de routine.

Mais le PSG n’est pas plus près d’une première victoire convoitée en Ligue des champions, s’inclinant deux fois en huitièmes de finale, même avec l’illustre Argentin dans la formation.

Les frustrations ont débordé la semaine dernière lorsque des manifestants du PSG vêtus de noir ont lancé des fusées éclairantes et chanté des chants hostiles ciblant Messi, Neymar et le milieu de terrain italien Marco Verratti.

Les scènes de colère ont contrasté avec le couronnement de la carrière de Messi en décembre, lorsqu’il a mené l’Argentine à une victoire finale haletante de la Coupe du monde contre Mbappe et la France à Doha pour combler le plus grand vide de son curriculum vitae.

L’émir du Qatar l’a drapé d’une robe bisht traditionnelle lors de la cérémonie de remise des trophées, rappelant les richesses en combustibles fossiles qui se déversent dans le football et le compte bancaire de Messi via le PSG.

Cependant, Messi est également un ambassadeur du tourisme très bien payé pour les voisins du Qatar et rivalise parfois avec l’Arabie saoudite, le plus grand exportateur de pétrole au monde qui tente de diversifier son économie largement à flux unique.

