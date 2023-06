Le déménagement de Lionel Messi à Miami le place dans un nouveau poste: vendeur MLS

C’est l’automne dernier – quelques mois seulement avant que Lionel Messi ne hisse haut le trophée de la Coupe du monde masculine de la FIFA – que j’ai appelé Ray Hudson, l’homme magistral lui-même.

Le sujet était de savoir comment le mode de vie du sud de la Floride attirait les athlètes les plus célèbres dans le monde à chaque intersaison. Cela a inclus Messi possédant plusieurs propriétés dans la région de Miami, qui a longtemps joué un rôle clé dans la spéculation selon laquelle peut-être un jour il pourrait choisir de jouer dans la Major League Soccer et de faire des États-Unis sa base pendant un certain temps.

Hudson, qui a joué contre Pelé et George Best et Franz Beckenbauer, a toujours cru que Miami attirerait Messi.

« C’était une ambiance. C’est une ambiance. C’est difficile à catégoriser », m’a dit Hudson à propos de l’attrait de Miami. « C’est un merveilleux mélange de toutes choses. »

Ce merveilleux mélange dont Hudson se vantait est d’y ajouter Lionel Messi, de manière plus permanente. Messi, qui aura 36 ans dans deux semaines, a annoncé mercredi son intention de signer avec l’Inter Miami de la MLS. En choisissant la vie aux États-Unis, Messi tente d’obtenir quelque chose qu’il n’a pas réalisé depuis qu’il était le jeune homme du système d’académie du FC Barcelone : un endroit un peu à l’écart des projecteurs.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo mercredi soir après avoir annoncé son intention de signer avec Miami, Messi a déclaré que : « Encore plus après avoir remporté la Coupe du monde, c’était ce dont j’avais besoin pour clore ma carrière de ce côté-ci et vivre aux États-Unis en d’une manière différente et profiter beaucoup plus de la vie de tous les jours.

Plutôt que d’accepter ce qui a été proposé comme un package de 1 milliard de dollars pendant deux ans en Arabie saoudite, plutôt que de se soumettre à nouveau au traumatisme de sa sortie émotionnelle de Barcelone en 2021, Messi va amener sa famille à Miami pour tenter de s’imprégner dans cette dernière phase de sa carrière de joueur. C’est un moment que tous les athlètes d’élite atteignent, où ils savent intérieurement qu’il est temps de rechercher une fin alternative, sur laquelle ils ont plus de contrôle.

Mais en prenant cette décision, Messi s’est donné une certaine mesure de contrôle du football en Amérique aussi. Ou, du moins, il finira par – Il attend quelques signatures très importantes à différents niveaux avec différentes entreprises. Comme mes collègues de L’athlétisme rapporté plus tôt cette semaine, Messi va obtenir une part du gâteau des revenus de la MLS, d’Apple TV + et voit son sponsor en titre, Adidas, jouer un rôle pour l’amener dans le sud de la Floride. Il sera certainement l’athlète le mieux payé de l’histoire de la ligue.

Il vient parce qu’il est toujours Lionel Messi, mais il devra creuser une nouvelle version de lui-même. Laisser derrière lui le confort qu’il a cultivé indique qu’il est ouvert à l’idée qu’il pourrait avoir besoin de puiser dans quelque chose de nouveau, quelque chose au-delà de son pied gauche dominateur : être un vendeur sur une base constante et quotidienne. Ce forfait historique aura ses exigences. Ce n’est pas Steven Gerrard ou Frank Lampard sur leurs dernières jambes – c’est Messi qui a d’importantes incitations financières pour étendre davantage sa marque et le sport aux États-Unis

À certains égards, ce sera le test ultime pour l’athlète le plus célèbre encore en activité, qui se décrit également comme un introverti. Les murs qu’il a érigés au fil des ans seront également testés ici. Voudra-t-il jouer un rôle dans le lave-auto des apparitions télévisées de fin de soirée comme Beckham et Zlatan l’ont fait avant lui? Voudra-t-il aider à vendre le sport avant que l’Amérique du Nord accueille la Coupe du monde masculine de la FIFA 2026 ? Jouera-t-il encore d’ici là ? Et alors que sa connexion avec l’immense population hispanophone des États-Unis sera immédiate et extrêmement précieuse, comment franchira-t-il la barrière de la langue alors que, jusqu’à présent, il a rarement parlé anglais en public (et rarement obligé de le faire) ? Cette barrière de la langue a-t-elle même de l’importance lorsqu’il s’agit Lionel Messi nous parlons?

Le niveau d’accès dont bénéficient les journalistes sportifs aux États-Unis est nettement différent de celui où Messi a joué auparavant. Messi peut (selon si et comment la MLS réécrit sa politique médiatique en sa faveur) devoir s’adresser aux journalistes plusieurs fois par semaine. Il devra peut-être les affronter dans un vestiaire visiteur exigu de la banlieue de Denver ou dans les entrailles d’un stade de football à Seattle. De combien de manières différentes peut-il répondre aux mêmes questions sur la qualité (ou pas) du niveau de jeu de la MLS ?

Un cadre de la MLS m’a dit mercredi que l’arrivée de Messi ne pouvait pas être sous-estimée. « De toute évidence, avec ce qui s’est passé avec David Beckham (en 2007) et les globes oculaires qui ont amené, cela a été transformationnel pour la ligue », a déclaré l’exécutif qui n’a pas été autorisé à parler de la signature de Messi car elle n’est pas officiellement finalisée avec la ligue. « Messi soulève tout à tous les niveaux. Nous avons tous entendu le commissaire (Don) Garber parler d’être une ligue de choix et toutes ces choses. Ceci, à un certain niveau, est une validation de cela.

Deux semaines avant de monter sur l’estrade en août 2021 et de dire au revoir au club où il s’est transformé en le joueur le plus alléchant du moment, Messi était dans l’une de ses maisons de vacances à Miami. Son adresse avait été publiée, d’une manière ou d’une autre, et les fans se sont rassemblés à l’extérieur. Les murs de l’enceinte blanc perle étaient hauts, mais finalement, Messi a ouvert la porte d’entrée pour laisser entrer ses fans pendant quelques secondes.

Messi a démontré une incroyable capacité à rendre les structures autour de lui conformes à lui. Peut-il attirer l’Amérique selon ses propres conditions ? Derrière chaque athlète se cache une histoire et nous sommes obsédés par leurs histoires car les histoires les rendent immortels. Comment un immortel profite-t-il d’un match en milieu de semaine par une nuit pluvieuse à Charlotte ?

Nous sommes sur le point de le découvrir.

(Photo du haut : JACK GUEZ/AFP via Getty Images)