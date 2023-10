Le déménagement de la star de « Wonder Years », Danica McKellar, au Tennessee a été une « amélioration totale de la qualité de vie »

Danica McKellar s’est éloignée de Los Angeles, mais pas de sa carrière.

La star de « Wonder Years » a déménagé au Tennessee il y a un an, et le changement de décor a été rafraîchissant.

« Le Tennessee représente une amélioration totale de la qualité de vie. C’est magnifique, j’adore les saisons », a déclaré McKellar à Fox News Digital.

« J’ai grandi dans le sud de la Californie et j’aime Los Angeles et la Californie. Mais je dois dire que les saisons sont vraiment autre chose. J’aime regarder les feuilles changer de couleur et j’aime quand il fait froid. Et j’aime quand il fait très chaud et humide.

DANICA MCKELLAR, ALUN DES ANNÉES MERVEILLES, PARTAGE CE QUI L’A GARDÉE AU SOL APRÈS ÊTRE DEVENUE UNE ENFANT STAR

« C’est peut-être une sorte de lune de miel. J’y suis depuis environ un an maintenant, mais j’aime toutes les saisons. »

McKellar a également poursuivi son voyage avec foi, un nouvel ajout à sa vie qui a coïncidé avec son déménagement au Tennessee.

REGARDER : Danica McKellar, star de « Wonder Years », explique pourquoi elle aime sa vie au Tennessee

« Je ne dirais pas que j’ai tant embrassé la religion que les relations. J’ai trouvé ma foi et cela a changé ma vie de manière incroyable », a-t-elle déclaré. « J’ai le sentiment que tout ira bien d’une manière que je n’avais jamais vraiment eue auparavant. »

Sa relation spirituelle semble également avoir renforcé d’autres relations dans sa vie, notamment avec son amie de longue date, la star de « Full House » Candace Cameron Bure.

DANICA MCKELLAR, STAR DES « WONDER YEARS », RÉVÈLE UN TRIANGLE AMOUREUX AVEC CANDACE CAMERON BURE DANS LES ANNÉES 1980

« Je suis très reconnaissante envers Candace Cameron Bure de m’avoir fait entrer dans cette époque de ma vie. Elle y est vraiment pour beaucoup », a déclaré McKellar. « Mon père aussi. Il est croyant depuis longtemps.

« C’est juste un très beau cadeau, et ça fait du bien, et je veux que tout le monde ressente ce sentiment. »

McKellar poursuit également son travail à la télévision et au cinéma.

REGARDER : Danica McKellar remercie Candace Cameron Bure pour sa nouvelle « relation » avec la foi

« Je suis aussi occupée au Tennessee qu’à Los Angeles parce qu’une grande partie de tout ce que je fais est virtuelle, en ligne, pour préparer des projets », a-t-elle expliqué. « Je tourne mes films principalement au Canada. Mais j’aime dire que ma vue par la fenêtre est bien plus jolie. Et quand je dois conduire quelque part, c’est tout simplement un trajet magnifique. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

MARK WAHLBERG, JULIA ROBERTS ET D’AUTRES STARS QUI ONT QUITTÉ HOLLYWOOD

Le dernier projet de la femme de 48 ans, « Swing into Romance », sera présenté samedi sur Great American Family et lui a donné une chance de retrouver la piste de danse après être apparue dans la saison 18 de « Dancing with the Stars ».

« ‘Swing into Romance’ propose trois routines de swing complètes de niveau ‘Danse avec les stars’. Ce n’est pas une blague », a expliqué McKellar.

REGARDER : Danica McKellar partage ses souvenirs de « DWTS » avant son nouveau film, « Swing into Romance »

« J’ai beaucoup répété. J’ai pris beaucoup de bains de glace, ce qui me rappelle également mon passage dans « Danse avec les stars ». Quelque chose que j’ai appris, si tu ne veux pas avoir mal, alors tu prends un bain de glace après avoir dansé. C’est désagréable mais ça vaut le coup. »

Faire le film lui a également rappelé son passage dans la série, « sauf, pas d’élimination. Et vous obtenez une deuxième prise si vous le souhaitez. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

McKellar était en partenariat avec le pro « DWTS » Val Chmerkovskiy et a terminé à la sixième place au cours de sa saison. Cette expérience l’a rendue accro à la danse et elle a déclaré qu’elle « a continué à prendre des cours après cela parce que j’aimais tellement ça ».

L’actrice a pu discuter du film grâce à un accord intérimaire passé par le SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs toujours en grève, et la société de production qui a produit « Swing into Romance ».

« C’est tellement génial parce que je mourais d’envie d’en parler », a déclaré McKellar. « Je suis très reconnaissant envers Fran Drescher, notre présidente de la SAG-AFTRA, d’avoir rendu ces accords intérimaires possibles.

REGARDER : Gleb Savchenko, pro de « DWTS », explique comment Danica McKellar l’a aidé dans son premier rôle d’acteur majeur

« Je l’ai entendue dire que ces accords intérimaires faisaient partie de sa stratégie pour impliquer les grands réseaux, donc je suis tellement excité que la promotion de mon film soutienne réellement ses efforts, et je prie vraiment pour une résolution rapide à ce point. Je sais que cela fait longtemps, je sais que beaucoup de gens sont sans travail, et j’ai vraiment bon espoir et je suis très reconnaissante pour tous ses efforts.

Le film met également en vedette le pro de « DWTS », Gleb Savchenko, qui est associé à l’actrice oscarisée Mira Sorvino pour la saison en cours, et McKellar est venu assister à l’enregistrement de cette semaine pour les encourager.

« ‘Danse avec les stars’ est l’une des expériences les plus folles et les plus étonnantes que j’ai jamais vécues. Et je n’y suis pas retournée depuis des années. C’est vraiment excitant d’être de retour. J’ai hâte de voir tout le monde danser », a-t-elle déclaré. dit.

« Mais tout cela m’a préparé à travailler avec Gleb. Et à quelques reprises, il a dit : ‘Hé, je dois remercier Val de t’avoir si bien préparé parce que tu l’as toujours compris.' »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Savcehnko, dans son premier rôle d’acteur, joue l’ex-fiancé et l’ex-partenaire de danse du personnage de McKellar, et les deux ont travaillé en étroite collaboration pour se préparer mutuellement pour le film.

« Je dois dire que c’était son premier travail d’acteur et il a fait un travail incroyable », a déclaré McKellar. « C’était vraiment amusant parce que j’ai pu le coacher en tant qu’acteur. Donc, il m’a entraîné en danse, et je l’ai entraîné en tant qu’acteur, et on ne saura jamais que c’était son premier film. Il a fait un travail fantastique en jouant mon ex-fiancé et ex-partenaire de danse, et j’ai hâte que vous voyiez le film. »

Savchenko a déclaré à Fox News Digital que son personnage était « ce super-héros russe dans la danse » et a plaisanté en disant que, dans ses scènes, il avait un « accent russe » Terminator « , un clin d’œil à ses véritables racines russes.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

« C’était incroyable », a-t-il ajouté. « J’ai apprécié chaque instant, chaque jour, sur le plateau. Je suis venu sur le plateau même quand ce n’était pas mon temps pour tourner juste pour apprendre. J’étais dans les coulisses, j’avais des écouteurs juste pour écouter et voir le moniteur, ce qu’ils C’était presque comme si ce mois de travail d’acteur était un camp d’entraînement d’acteur pour moi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mais en même temps, j’ai eu la chance d’entraîner Danica et de danser avec elle. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à faire ça, et elle adore la danse. »

« Swing into Romance » sera présenté en première dans Great American Family le samedi 7 octobre.