Le déménagement de la star de « Friday Night Lights » Taylor Kitsch dans le Montana : « Être à Los Angeles n’a jamais été une bonne chose pour moi »

La dernière tentative de Taylor Kitsch est à des kilomètres de Los Angeles, exactement comme l’ancien acteur de « Friday Night Lights » le souhaite.

« J’ai commencé plus tard dans l’entreprise, et j’ai pu avoir une idée de qui j’étais et de ce dont j’avais besoin », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter, à propos de son récent déménagement dans le Montana.

« Être à LA n’a jamais été une bonne chose pour moi, et j’adore être ici – il y a tellement de paix à saisir. C’est ce que cet endroit représente pour moi : cela ne résoudra pas tous les problèmes, mais j’espère que cela aidera au moins une personne travaille à ce dont elle a besoin. »

Kitsch construit un espace pour les communautés d’anciens combattants et de sobriété/récupération, dans ce qui est devenu un projet passionnant dans la ville de Bozeman.

« Je suis juste très excité à ce sujet, à ce que ce soit un camp de base pour que les gens s’autonomisent », dit-il à propos de la propriété où il construit actuellement une maison, des cabines et un dôme géodésique parmi d’autres ressources comme un bain à remous à bois. .

Alors que « chaque p*tain de nickel » pour le projet est sorti de la poche de Kitsch, la star de « Painkiller » a fait appel à l’aide d’un vétéran pour faire avancer la construction.

Alors qu’il travaillait sur le film « Lone Survivor » de 2013, Kitsch s’est rapproché du Navy SEAL à la retraite Marcus Luttrell. Les deux hommes sont restés proches et le désir de Kitsch d’en savoir plus sur les problèmes des anciens combattants n’a fait que croître.

« Les enjeux étaient vraiment de la vie ou de la mort, et Marcus était l’une des rares personnes à qui j’ai appelé à l’aide », a-t-il expliqué. « Quand vous entrez dans cette communauté, c’est comme si vous étiez un frère pour la vie, et c’est vraiment magnifique. »

Kitsch a également utilisé ses relations avec les Marines qu’il a rencontrés au fil des ans pour aider au processus de construction de l’espace.

« Avec mes compétences limitées, je suis plus un coureur. . . . Considérez-moi comme le premier AD [assistant director] », a-t-il plaisanté à propos de son rôle sur le site.