Le déménagement de Jesse Marsch à Leipzig ouvrira-t-il des portes aux entraîneurs américains? C’est compliqué …

L’aspect le plus notable de l’embauche de Jesse Marsch en tant que directeur du RB Leipzig est à quel point cette nomination n’était pas surprenante. Marsch fait partie de la famille du football Red Bull depuis six ans, des Red Bulls de New York à son poste d’assistant à Leipzig en passant par le poste de direction au FC Salzburg et maintenant de retour à Leipzig, cette fois en tant que patron.

Alors que d’autres candidats comme Oliver Glasner du VfL Wolfsburg étaient dans le cadre, cela aurait été quelque peu contrarié si Marsch n’avait pas obtenu le poste compte tenu du succès qu’il a eu à Salzbourg, qui pourrait se terminer par un deuxième doublé consécutif en championnat et en coupe. La relation de Marsch avec le PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff – les deux seraient de bons amis – n’a pas non plus fait de mal.

Pourtant, l’enthousiasme au sein de la communauté du football américain est au-delà de toute évidence. Cette décision est considérée comme le dernier signe que les États-Unis gagnent en influence sur la scène mondiale, après que plusieurs joueurs américains – de Christian Pulisic à Chelsea à Weston McKennie à la Juventus – se soient établis dans certains des plus grands clubs du monde. Maintenant, la question est de savoir quand les entraîneurs américains auront les mêmes opportunités.

« Je pense que c’est fantastique », a déclaré Steve Cherundolo, ancien international américain et actuel manager des Las Vegas Lights, qui possède une vaste expérience de jeu et d’entraîneur en Allemagne. « [Marsch] a eu une idée quand il est allé pour la première fois à Leipzig en tant qu’assistant, se retirant du système américain et de la MLS. Maintenant, il retourne à Leipzig en tant qu’entraîneur-chef, donc c’est un grand développement et, rétrospectivement, la bonne décision pour son cheminement de carrière. Je suis donc super excité pour lui et super excité pour les entraîneurs américains en général d’avoir quelqu’un qui met le pied dans la porte. «

La réflexion dans certains quartiers – ou est-ce plus d’espoir? – est que la décision de Marsch ouvrira plus de portes aux entraîneurs américains. La réalité est que c’est beaucoup plus compliqué que cela.

Certains d’entre eux sont de simples mathématiques. Il y a beaucoup moins d’opportunités de coaching que pour les joueurs. Ensuite, il y a des aspects de la culture et de la langue. Bien sûr, l’anglais est parlé dans de nombreux pays européens, mais il n’y a vraiment pas de substitut pour se plonger dans la culture d’un club et apprendre la langue. Dans une profession où l’établissement de relations est essentiel, l’apprentissage de la langue permet des liens plus profonds, non seulement avec les joueurs, mais avec les fans.

« Une grande raison pour laquelle j’ai appris la langue et j’ai travaillé dur pour m’adapter à qui nous sommes et à ce que nous faisons avec nos fans et tout est pour qu’ils ne me jugent pour rien d’autre que la façon dont l’équipe joue », a déclaré Marsch à ESPN. Septembre dernier.

Ensuite, il y a le défi d’acquérir les licences de coaching nécessaires. Les managers doivent posséder – ou du moins être en train d’acquérir – une licence UEFA Pro. Cela prend du temps et nécessite de suivre des cours en Europe. Marsch a parlé de voler en Europe pour suivre des cours pour sa licence UEFA Pro alors qu’il dirigeait New York, un processus qui a duré deux ans. L’Américain Joe Enochs, qui a joué et entraîné avec Osnabruck pendant 20 ans avant de passer en 3. Liga FSV Zwickau, a déclaré qu’il lui avait fallu quatre ans pour commencer au bas du système allemand et obtenir toutes les licences nécessaires.

« Je ne pense pas que nous soyons sur le point de voir un flot de managers américains en Europe », a déclaré Jordan Gardner, président et copropriétaire du club danois de deuxième rang, le FC Helsingor. « Je pense qu’il y a beaucoup d’obstacles en place pour les Américains là-bas à ce poste. »

Cela dit, il existe un chemin pour les entraîneurs américains pour atteindre le sommet, bien que cela implique généralement de travailler d’abord dans les niveaux inférieurs du paysage du football d’un pays. Pellegrino Matarazzo a passé neuf ans en tant qu’entraîneur des jeunes et assistant de la première équipe avant de prendre le contrôle du VfB Stuttgart en 2019. Et il y a des Américains en Europe qui essaient maintenant de faire de même. Enochs en est un. Brian Clarhaut – assistant du GIF Sundsvall au deuxième niveau de la Suède, ayant dirigé l’Umea FC la saison précédente – en est un autre. Tous deux ont pris la nomination de Marsch comme un bon signe pour leurs perspectives et celles des autres espérant suivre leurs traces.

« [Leipzig] font confiance à un entraîneur américain « , a déclaré Enochs à propos de Marsch. » Je pense que c’est énorme. Il est définitivement un pionnier. «

Le directeur sportif de l’Union de Philadelphie, Ernst Tanner, a passé six ans à diriger l’académie de Salzbourg avant de travailler dans la MLS. Lorsqu’on lui a demandé quelle était la perception des managers américains en Europe, il a répondu sèchement: « Il n’y a eu aucune perception parce qu’ils ne sont tout simplement pas connus. »

Ceux qui sont connus estiment qu’il y a toujours une stigmatisation contre les entraîneurs américains, alors même que les joueurs du pays sont de plus en plus respectés. Que ce soit juste est sujet à débat. Alors que le passage de Bob Bradley avec Swansea City, alors membre de la Premier League, a duré 85 jours, il a eu du succès avec Stabaek en Norvège et Le Havre en France. Mais Clarhaut est celui qui peut ressentir les doutes.

« Si j’étais suédois, je pense que si je grandissais ici, je pourrais être entraîneur [in Sweden’s top flight], bien sûr « , a déclaré Clarhaut. » Mais je n’ai pas autant de contacts. Je n’ai pas grandi dans le football suédois. Je pense qu’ils sont plus ouverts aux Américains. Gregg Berhalter était ici dans la même ligue à Hammarby. Mais oui, tu dois être tellement meilleur, et j’accepte ça. «

Jesse Marsch quittera le FC Salzburg à la fin de la saison pour reprendre le RB Leipzig. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Bradley et Matarazzo sont les seuls Américains à avoir jamais été entraîneurs dans les ligues européennes « Big Five » de Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1. Ce nombre passe à quatre si vous comptez Jurgen Klinsmann et David Wagner, tous deux américains. citoyens – Wagner avait un père américain tandis que Klinsmann était naturalisé – mais tous deux sont nés et ont grandi en Allemagne.

Tanner estime qu’avec le temps, les gérants américains finiront par faire des percées plus larges en Europe. Il critique l’infrastructure de formation des entraîneurs aux États-Unis, affirmant que davantage doit être fait pour atteindre les entraîneurs au niveau régional. Mais il note également que les équipes qui réussissent en MLS ont tendance à avoir des managers américains, y compris son propre Jim Curtin.

« Il y a toujours eu une excellente culture d’entraîneur dans ce pays, mais pas nécessairement dans le football. Et [with Marsch] ce ne sera pas comme si Ted Lasso arriverait, ce n’est pas le cas », a-t-il dit avec un petit rire.« Mais nous avons de bonnes personnes ici, et en développant la culture, en obtenant de plus en plus de succès à différents niveaux, cela [progress] est quelque chose qui va arriver. «

Pour l’instant, Tanner estime que l’évolution vers plus de jeu de transition, un incontournable de Red Bull, est ce que les équipes recherchent plutôt qu’une nationalité particulière. Il dit qu’il reçoit des appels tous les mois pour lui poser des questions sur les entraîneurs avec lesquels il a travaillé chez Red Bull.

« C’est exactement parce que tout le monde veut jouer comme ça et développer les joueurs de cette façon », a-t-il déclaré.

jouer 1:23 Herculez Gomez dit que la nomination de Jesse Marsch au RB Leipzig est plus importante qu’un joueur américain débutant à Barcelone.

Une porte possible qui pourrait s’ouvrir est l’intérêt croissant des clubs européens pour la MLS. Alors que le Vieux Monde continue de repérer la ligue pour la prochaine grande étape, la mise en place de partenariats avec des clubs américains et canadiens, le partage d’informations et la création de réseaux pourraient mieux équiper les entraîneurs de ce côté de l’Atlantique pour trouver un chez-soi à un océan de distance. Tanner a souligné que lorsque Marsch a repris New York, Red Bull s’est assuré de le mettre au courant de l’approche de l’organisation.

« Red Bull envoyait également de nombreuses personnes et mentors influents pour entraîner les entraîneurs, et Jesse en est une grande partie », a-t-il déclaré.

Une autre avenue qui pourrait voir les entraîneurs atterrir à l’étranger est l’augmentation des investissements des propriétaires américains. C’est ce qui a en partie conduit Bradley à son passage malheureux avec Swansea. Lorsque Berhalter a repris Hammarby, il appartenait aux propriétaires de LA Galaxy AEG.

« Ils viendront le moment où ils chercheront un entraîneur américain pour avoir au moins une personne de contact fiable comme ça », a déclaré Tanner. « Cela joue également un rôle. »

Mais même cela n’obtiendra qu’un directeur potentiel jusqu’à présent.

«Pour nous, dans mes projets, nous nous concentrons sur les personnes qui ont une très bonne configuration du terrain en ce qui concerne le paysage domestique», a déclaré Gardner. « Pour nous, ce serait le Danemark. Je pense que la conversation que beaucoup de groupes ont, c’est que c’est une grande tâche d’être manager d’un club de football européen et je pense que la transition du football nord-américain, en soi, est une grande tâche. «

Si Marsch a fait quelque chose, il a tracé sa propre voie unique et s’est avéré astucieux pour adhérer à l’organisation Red Bull en ce sens que cela lui a permis de gagner en crédibilité auprès d’une organisation de football qui a ses tentacules dans plusieurs clubs. Mais le concept d’ouverture des portes européennes aux entraîneurs américains est fragile, peut-être en fonction de la réussite de Marsch – bien que sa bonne réputation au sein de Red Bull devrait atténuer cela dans une certaine mesure – tout comme la chute de Bradley à Swansea, à tort ou à raison, a été observée chez certains cercles comme un revers pour les managers américains.

Sa familiarité avec Leipzig – et Mintzlaff – sera certainement utile. Il y a aussi un sentiment que la philosophie d’entraînement de Marsch, et son accent sur le pressing, est plus conforme à celle de Leipzig par rapport à Julian Nagelsmann, prédécesseur du Bayern Munich.

« Je pense que Jesse ramène un morceau de Red Bull à Leipzig, qu’ils ont probablement un peu perdu au cours des deux dernières années », a déclaré Tanner. « Jesse a une mentalité Red Bull et une philosophie Red Bull, et cela changera un peu ce que Julian a fait, qui était plus concentré sur la possession. »

Mais Marsch a également dû adapter son approche pendant son séjour à Salzbourg. En tant qu’équipe la mieux financée de la Bundesliga autrichienne, Salzbourg a souvent rencontré des équipes qui s’asseyaient contre elles, nécessitant un peu plus de ruse dans le troisième attaquant.

L’argenterie de Jesse Marsch au FC Salzburg l’a préparé pour le saut en Bundesliga avec le RB Leipzig. David Geieregger / SEPA.Media / Getty Images

« Ce n’est plus la marque classique du football RB: de longues balles dans la moitié de terrain de l’adversaire, puis chasser les secondes balles », a déclaré une source de Leipzig à ESPN à propos du séjour de Marsch à Salzbourg. La source a vanté les compétences de gestion de l’homme de Marsch, le qualifiant de « menschenfanger« – un pêcheur d’hommes. Cette capacité a été mise en valeur dans une conversation d’équipe émouvante à la mi-temps contre Liverpool qui est devenu viral.

Des sources ont confirmé que Marsch n’a reçu qu’un contrat de deux ans, ce qui n’offre que peu de sécurité d’emploi. Mais sous un autre angle, Marsch a toujours été prêt à parier sur lui-même, comme en témoigne sa prise de poste d’entraîneur adjoint à Leipzig en 2018 après avoir été manager à New York. Son déménagement à Leipzig en tant que manager, quel que soit son contrat, n’est qu’un autre exemple.

Il y aura des défis pour Marsch au-delà de la simple tentative de qualifier Leipzig pour la Ligue des champions. Il y a eu des bouleversements au sein du club, avec le départ du directeur sportif Markus Krosche cet été, et la liste est en constante évolution. Alors que le gardien Peter Gulacsi a récemment signé de nouveau avec le club, Dayot Upamecano suit Nagelsmann au Bayern tandis qu’Ibrahima Konate se serait dirigé vers Liverpool.

Une telle dynamique n’a rien de nouveau pour Marsch, qui a vu des joueurs comme Erling Haaland et Dominik Szoboszlai quitter Salzbourg pour le Borussia Dortmund et Leipzig, respectivement, lors de fenêtres consécutives de janvier. Mais autant que Marsch est préparé à ce qui l’attend, son succès ou son échec dépendra également des autres.

Mais à tout le moins, Marsch a fait des progrès. Le monde et de nombreux entraîneurs américains suivront.

Reportage supplémentaire de Tom Hamilton et Stephan Uersfeld.