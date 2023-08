Le déménagement à Lake Forest aide la banque alimentaire du nord de l’Illinois à suivre le rythme de la demande croissante – Shaw Local

LAKE FOREST – Le déménagement de la banque alimentaire du nord de l’Illinois à Lake Forest n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

Depuis que son centre de banlieue nord a été transféré dans un établissement presque trois fois plus grand qu’un ancien emplacement de Park City, la banque alimentaire a été confrontée à une demande croissante de services.

Au cours de la dernière année, le nombre de bénévoles dans les installations du comté de Lake a doublé et le programme de distribution de repas a augmenté d’au moins 30 %, a déclaré Hester Bury, responsable du développement des dons d’entreprise et de fondation à la Northern Illinois Food Bank.

Carson Young, 16 ans, d’Antioche, travaille avec sa mère Susan, étiquetant des boîtes de haricots verts et les emballant à la banque alimentaire du nord de l’Illinois le 19 août à Lake Forest. Le North Suburban Centre a récemment célébré son premier anniversaire à cet endroit. Photo de Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network (Candace H. Johnson)

«Malheureusement, nous avons constaté une forte augmentation [in demand] l’année dernière, en partie à cause de l’inflation, de la hausse des prix des denrées alimentaires et d’autres dépenses de subsistance », a-t-elle déclaré.

Dans le comté de Lake, la banque alimentaire dessert près de 100 000 personnes par mois grâce à un réseau d’environ 200 garde-manger et programmes, ainsi qu’un garde-manger en ligne sur My Pantry Express (www.mypantryexpress.org). Au total, la banque alimentaire a servi 13,3 millions de repas l’année dernière.

« Les gens sont en difficulté », a déclaré Bury. « Même s’il existe des emplois, il s’agit souvent d’emplois à temps partiel ou au salaire minimum, qui ne suffisent pas à joindre les deux bouts. »

Sensibilisant à la demande croissante de dons et de bénévoles, la banque alimentaire du nord de l’Illinois a récemment célébré le premier anniversaire du déménagement de son centre de banlieue nord au 13950 W. Business Center Drive à Lake Forest.

L’événement du 16 août comprenait une reconnaissance du représentant américain Brad Schneider, D-Highland Park, qui a soutenu le centre et a aidé à obtenir 750 000 $ de crédits pour l’installation.

« Les voisins du comté de Lake peuvent compter sur cette installation pour mettre des repas sur la table – 13,3 millions de repas par an », a déclaré Schneider. « La banque alimentaire du nord de l’Illinois fait partie de quelque chose de vraiment spécial. En demandant du financement pour cette installation, j’ai pu me tenir sur deux jambes solides en raison de l’incroyable différence que la banque alimentaire fait dans notre communauté – la différence entre des gens qui se couchent rassasiés ou qui sont nourris.

L’événement du 16 août a également servi à reconnaître et à célébrer les quelque 3 800 bénévoles de l’établissement au cours de l’année écoulée, soit environ 2 000 de plus que l’année précédente. L’installation de 28 000 pieds carrés a permis au North Suburban Centre d’accueillir plus de bénévoles que jamais.

« Si nous avons plus de bénévoles, nous pouvons transformer davantage de nourriture et la distribuer à nos agences, puis à nos voisins », a déclaré Bury.

La taille limitée de l’ancienne installation permettait au centre de gérer un seul projet à la fois, a-t-elle expliqué. Désormais, la nourriture peut être distribuée, triée et emballée en même temps.

L’amélioration de l’efficacité a permis au centre de suivre le rythme d’une demande croissante de commandes en ligne – environ 200 commandes par semaine livrées à ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les garde-manger locaux, a déclaré Bury.

Lancée en 2019, My Pantry Express a aidé la banque alimentaire à mieux servir ceux qui ont du mal, voire de l’impossibilité, à faire la queue et à rapporter de la nourriture à la maison, comme les personnes âgées et les personnes handicapées. Il s’adresse également à ceux qui ont peu de temps pour jongler avec les exigences parentales et professionnelles ou qui pourraient se sentir gênés de rechercher le besoin.

Selon la banque alimentaire du nord de l’Illinois, les facteurs contribuant à l’augmentation du nombre de voisins en situation d’insécurité alimentaire comprennent la diminution des prestations d’urgence du gouvernement, l’inflation et la hausse des prix de la nourriture, de l’essence et d’autres produits de première nécessité.

« Le centre nous a vraiment aidés à répondre aux besoins accrus au cours de la dernière année et continuera de nous aider à répondre à ce besoin », a déclaré Bury.

Les bénévoles se sont mobilisés pour aider, mais il en faut davantage pour les quarts de travail suivants : de 9 h à 11 h 30 le mardi, de 13 h à 15 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 30, le mercredi de 13 h à 15 h 30 et de 9 h à 15 h 30. à 11h30 le samedi. Pour vous inscrire à un quart de travail bénévole, visitez https://solvehungertoday.org/how-to-help/volunteer/.

«C’est mon endroit heureux», a déclaré Linda Nordin de Lake Forest, superviseure bénévole du North Suburban Centre.

Retraité, Nordin a commencé à faire du bénévolat il y a plusieurs années. Elle et son mari, John, ont tous deux supervisé l’ancien centre et ont déménagé avec celui-ci à Lake Forest. Elle fait du bénévolat trois jours par semaine.

« On y rencontre des gens formidables. Tout le monde est là pour une bonne cause et c’est très satisfaisant de faire le travail que nous faisons parce que nous savons que nous aidons les gens et qu’il y a un grand besoin. Cela ne va pas disparaître. Cela ne fait qu’empirer. Nous servons toujours plus de personnes, même sans la pandémie.

Incitée par un collègue et ami à faire du bénévolat, Kirstin Berdelman de Highland Park a essayé plusieurs fois et prévoit de faire du bénévolat une routine hebdomadaire.

Une « mère vide », elle a dit qu’elle appréciait l’énergie et les gens.

« La cause est merveilleuse », a-t-elle déclaré. « Il y a quelque chose de différent à faire à chaque fois que vous y allez. »