Le démantèlement du site de harcèlement Kiwi Farms

Le site de harcèlement et de harcèlement notoire Kiwi Farms a été piraté et mis hors ligne à nouveau, moins d’un mois après que le fournisseur de sécurité et d’hébergement de sites Web Cloudflare l’a abandonné, citant une “urgence sans précédent et une menace immédiate pour la vie humaine”. Kiwi Farms avait pris de l’importance après que l’activiste trans canadienne et streameuse Twitch Clara Sorrenti ait été écrasée dans sa London, Ont. à la maison l’été dernier. Sorrenti a organisé une campagne de pression pour supprimer Kiwi Farms d’Internet, qualifiant cela de “question de sécurité publique pour chaque personne en ligne”. Aujourd’hui, Alejandra Caraballo de la Harvard Law Cyberlaw Clinic explique comment Kiwi Farms a pu fonctionner pendant si longtemps et décrit les efforts déployés pour la maintenir hors ligne.