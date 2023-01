Le demandeur d’asile triple tueur Lawangeen Abdulrahimzai m’a menacé après avoir menti sur son âge pour aller à mon école

Une autre élève du demandeur d’asile Lawangeen Abdulrahimzai a raconté comment elle avait été menacée par le triple meurtrier après qu’il ait menti sur son âge pour fréquenter son école.

Bien qu’il ait quatre ans de plus, l’Afghan Abdulrahimzai avait prétendu à tort qu’il avait 14 ans et que ses parents avaient été tués par les talibans.

L’ex-élève Rubie Clark, 16 ans, dit que Lawangeen Abdulrahimzai se battait et attaquait toujours les gens à l’école Crédit : Simon Jones

Abdulrahimzai a battu le petit ami de Rubie puis l’a menacée par SMS Crédit : PA

Abdulrahimzai a assassiné l’aspirant Royal Marine Tom Roberts Crédit : PA

Autorisé à rester au Royaume-Uni par des fonctionnaires, il a obtenu une place à l’académie de Bournemouth – bien qu’il “ressemble clairement à un jeune adulte”.

L’ancienne élève Rubie Clark, 16 ans, dit qu’Abdulrahimzai, qui était connu sous le nom de Lo, se battait et attaquait toujours les gens.

Il a battu son petit ami puis l’a menacée par SMS.

Et elle se souvient avoir regardé avec horreur à l’âge de 15 ans alors que son petit ami de l’époque était incapable de se défendre contre l’Afghan physiquement “effrayant et intimidant”, qui lui a fait pleuvoir des coups de poing lors d’une crise à Avonbourne Boys and Girls Academies.

Rubie a déclaré: «Il a fait du vélo derrière mon petit ami Darvin et a sauté de son vélo et l’a fracassé au visage.

“Darvin a essayé de riposter mais il n’a rien pu faire contre Lo parce qu’il était fort.

« Il a été assez gravement blessé.

«Lo a affirmé que Darvin l’avait dit du mal.

“Après, je lui ai envoyé un message sur Instagram et lui ai dit qu’il était en panne.

« Il m’a répondu en me menaçant et m’a dit que si ce n’était pas contraire à sa culture, il me battrait aussi.

“Il avait l’air bien trop vieux pour ce qu’il prétendait être.

«La façon dont il vous regardait et la façon dont il se déplaçait dans l’école était intimidante et effrayante.

«Il était toujours dans des bagarres ou battait des gens sans raison.

“Les gens l’ont signalé à l’école mais rien n’a été fait.

“C’est absolument terrifiant de penser qu’il se promenait dans mon école et que j’avais côtoyé ce tueur.”

Et The Sun on Sunday a découvert des images et des vidéos de son compte Instagram qui auraient dû déclencher d’autres sonnettes d’alarme.

L’une d’elles le montre, le visage couvert, brandissant un énorme “couteau zombie”.

« Ressemblait plus à un homme »

Rubie a été choquée de découvrir qu’elle et ses amis partageaient une aire de jeux avec un adulte qui avait déjà tué deux personnes avec un fusil d’assaut en Serbie en 2018.

Abdulrahimzai a été condamné cette semaine à la prison à vie avec un minimum de 29 ans pour le meurtre l’an dernier de l’aspirant Royal Marine Tom Roberts, 21 ans, qui avait agi en tant que “gardien de la paix” dans une dispute de rue.

Il a maintenant été révélé qu’Abdulrahimzai était en fuite depuis la Serbie, après avoir été reconnu coupable du meurtre de deux autres demandeurs d’asile avec un AK-47.

Prétendant être un enfant, Abdulrahimzai a été placé à Avonbourne au milieu de l’année scolaire.

Rubie a ajouté : « Il a dit que ses parents étaient morts.

« C’est la seule chose qu’il a vraiment partagée.

“Il n’a jamais mentionné qu’il avait été en Serbie.”

Après le double meurtre qui s’y est produit, dans le cadre d’un différend sur le trafic d’êtres humains, Abdulrahimzai a tenté de fuir vers la Norvège mais s’est vu refuser l’asile.

Quelques semaines plus tard, il était sur un ferry de France à Poole.

Rubie, qui travaille maintenant dans une ferme pour enfants, s’est souvenue du moment où elle a posé les yeux sur le tueur pour la première fois.

Violent Abdulrahimzai participant à une séance de boxe

Abdulrahimzai, 21 ans, se fait passer pour un adolescent

Abdulrahimzai tenant un couteau sur son compte TikTok 1 crédit

Elle a dit : « Je me tenais près de la porte de l’école et je l’ai vu et j’ai pensé : ‘Qui diable est-ce ?’.

“J’ai regardé mon ami et nous avons dit : ‘Ce n’est pas possible qu’il ait 15 ans’.

La mère de Rubie, Siobhan Carlson, 38 ans, de Bournemouth, a déclaré: «Je suis absolument dégoûtée qu’il ait été autorisé à entrer dans son école.

« Où étaient les chèques ? Comment cela peut-il être autorisé ?

Un autre élève avait tellement peur des brimades d’Abdulrahimzai que ses parents ont refusé de le laisser retourner en classe à moins que l’Afghan ne soit expulsé.

Mais sa mère dit que les patrons de l’école ont choisi de protéger le tueur plutôt que leur fils.

La femme, qui ne voulait pas être nommée, a déclaré : « Nous avons retiré notre fils de l’école en disant que nous ne voulions pas qu’il y retourne tant qu’il y était encore.

Mais ils ont dit que nous aurions des ennuis si nous ne le faisions pas.

Finalement, nous n’avions pas le choix, alors il a dû rebrousser chemin et cet homme a continué à le menacer.

“Savoir maintenant qu’il a déjà tué deux personnes est tout simplement horrifiant.

“C’était tellement mal qu’il soit dans cette école. Mon fils a eu de la chance.

Un autre jeune de l’école a déclaré que le tueur s’était “vanté” d’avoir des couteaux et d’autres armes, y compris une arme à feu.

Il a gravement blessé mon petit ami et a dit qu’il m’attaquerait si ce n’était pas contraire à sa culture. Il était effrayant. Les gens l’ont dénoncé mais rien n’a été fait. Rubie Clark

Il a déclaré: “Nous pensions tous qu’il était plus âgé que nous.

“Il ressemblait plus à un homme qu’à un garçon.”

Un quatrième élève a déclaré: «Il traînait toujours en ville et était toujours plein d’argent.

“Personne ne savait d’où il tirait son argent.

«Il avait l’habitude de parler de port d’armes et de publier une photo de lui avec un énorme couteau.

“Il était bien dans le drill rap et aimait la violence qui y était associée.”

Abdulrahimzai – qui était à la fin de son adolescence lorsqu’il a rejoint l’école – a également approché des élèves de sexe féminin dans d’autres écoles de la région.

Une source a déclaré: «Il ciblerait les filles vulnérables, les effrayant en leur envoyant des selfies suggestifs.

« Ensuite, il les faisait chanter pour qu’ils en envoient des encore plus sévères.

« Il se vantait de les avoir.

“C’était déjà assez grave, mais penser maintenant que ce n’était pas un adolescent qui le faisait mais un homme adulte qui est malade.”

Abdulrahimzai a finalement été expulsé d’Avonbourne pour avoir porté un couteau.

Incroyablement, il a ensuite déménagé à la Winton Academy – une école populaire sursouscrite.

Force et agressivité

Là-bas, il a continué à terroriser les autres élèves, bavardant avec des filles de 14 ans alors qu’elles avaient 19 ans.

Pendant ce temps, nous avons trouvé une autre vidéo de lui, qui révélait sa force et son agressivité alors qu’il attaquait un sac de boxe.

L’année dernière, en mars, Abdulrahimzai rôdait dans les rues du centre-ville de Bournemouth à la recherche d’ennuis.

Il a donné un coup de tête à un homme lors d’une dispute à l’extérieur d’une boîte de nuit.

Quelques instants plus tard, il s’est disputé à propos d’un scooter électrique.

Le DJ et aspirant Royal Marine Tom a agi en tant que “gardien de la paix” mais a été poignardé deux fois par Abdulrahimzai avec une lame de 10 cm.

La mère de la victime, Dolores Wallace-Roberts, a déclaré: “Mon cœur saigne, le cœur brisé de savoir que vous n’êtes pas là.”

L’école d’Avonbourne a refusé de commenter, mais une source a affirmé qu’aucune plainte officielle n’avait été déposée auprès d’Avonbourne concernant le comportement d’Abdulrahimzai à l’époque.

Lame zombie du tueur

ABDULRAHIMZAI pose avec un énorme couteau zombie dans un hommage déformé à ses rappeurs de forage préférés posté sur son compte Instagram.

L’Afghan se délectait des paroles violentes de la musique d’exercice glorifiant les couteaux et les fusils.

Le tueur pose avec un énorme couteau zombie dans un hommage déformé à ses rappeurs de forage préférés posté sur son compte Instagram

Il tenait une lame géante dans sa main droite et a fait un signe de gang avec sa gauche alors qu’il était photographié dans une écharpe comme les masques portés par le collectif de forage du nord de Londres TPL.