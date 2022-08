Le delta salé du Pô en Italie nuit à l’agriculture et à la pêche

Commentez cette histoire Commentaire

PORTO TOLLE, Italie – La sécheresse et le temps exceptionnellement chaud ont augmenté la salinité dans le plus grand delta d’Italie, où le puissant fleuve Pô se jette dans la mer Adriatique au sud de Venise, et il tue les rizières ainsi que les coquillages qui sont un ingrédient clé dans l’un des Spécialités culinaires italiennes : spaghettis aux palourdes.

Au moins un tiers du stock de praires à double valve élevées dans le delta du Pô est mort. Les plantes le long des rives du fleuve Pô se flétrissent car elles boivent de l’eau provenant d’aquifères de plus en plus salés et les voies navigables secondaires se sont asséchées, rétrécissant les habitats des amphibiens et des oiseaux.

“Il est évident qu’il existe tout un système avec une écologie qui aura des problèmes permanents”, a déclaré Giancarlo Mantovani, directeur de l’Autorité du bassin du Pô. L’écosystème comprend le parc du delta du Pô qui, avec les terres voisines de la Vénétie, forme une réserve reconnue par l’UNESCO pour sa biodiversité.

La quantité d’eau entrant dans le delta depuis le fleuve Pô est à son plus bas niveau, atteignant seulement 95 mètres cubes (3 350 pieds cubes) par seconde le mois dernier, en raison des conditions de sécheresse causées par un manque de neige hivernale et des pluies de printemps et d’été. . C’est un dixième des moyennes annuelles. Cela fait près de deux mois que les agriculteurs n’ont pas pu puiser l’eau du fleuve pour l’agriculture.

L’impact peut être encore plus durable, car l’eau salée s’écoule sur des distances jamais enregistrées à l’intérieur des terres et s’infiltre dans les aquifères, des couches souterraines de roche qui peuvent retenir l’eau.

Et si les deltas sont par définition une zone d’échange entre eau douce et eau salée, le mouvement devient de plus en plus unidirectionnel : la pénétration intérieure de l’eau salée est passée de deux kilomètres (un peu plus d’un mile) dans les années 1960 à 10 kilomètres (six milles) dans les années 1980 à 38 kilomètres (près de 24 milles) cette année.

“Le territoire autour du Pô est à trois mètres sous le niveau de la mer, il y a donc un flux continu d’eau salée qui va dans les aquifères”, a déclaré Mantovani. « Nous ne créons donc pas seulement un problème agricole, un problème humain, mais aussi un problème environnemental. … C’est une tempête parfaite.

Pour les éleveurs de palourdes, la salinité excessive, les températures élevées et la propagation des algues qui en résulte étouffent le mollusque qui est la pièce maîtresse de l’un des plats préférés de l’été italien : les spaghetti alle vongole. Et aucun n’est plus prisé que le vongole veraci à la coquille rayée et rainurée qui est élevé dans la mer Adriatique.

« Vous pouvez voir que les palourdes souffrent », a déclaré Katisucia Bellan, qui pratique la palourde depuis 27 ans. « L’après-midi, avec cette chaleur, le lagon s’assèche. Vous pouvez passer avec le tracteur ici.

Selon le lobby agricole Coldiretti, la mortalité massive de cette année pourrait s’accélérer si le bon échange d’eau salée et d’eau douce n’est pas rétabli. Il reproche à l’incapacité d’enlever les sédiments du delta, qui permet à l’oxygène et à l’eau douce de pénétrer dans le lagon, d’aggraver la situation.

Pendant ce temps, les éleveurs de palourdes craignant que davantage de stocks ne meurent se sont précipités sur le marché alors qu’ils avaient encore des mollusques à vendre. Cette abondance a fait baisser les prix, créant davantage de difficultés économiques. « Il y a un double effet négatif : mortalité massive et baisse des prix », a déclaré Alessandro Faccioli de Coldiretti.

Les riziculteurs à proximité observent également la montée de la salinité avec une anxiété croissante. Les rizières du delta du Pô représentent une petite partie de la production nationale de riz de l’Italie, qui est centrée sur le Piémont et la Lombardie frappés par la sécheresse, plus près de la source du Pô. Alors que les plus gros producteurs souffrent du manque d’eau dans leurs champs, ceux du delta souffrent de l’augmentation de la teneur en sel, qui tue les plantes.

La productrice Elisa Moretto, qui dirige une petite entreprise familiale, espère pouvoir récupérer un tiers de sa récolte cette année, mais cela reste à voir. Si elle peut réaliser un profit, cela dépend d’autres forces, y compris l’augmentation des coûts de carburant et d’engrais.

Mais la véritable inquiétude est pour l’avenir, si la salinité augmente et cause des dommages permanents aux aquifères.

“Si cela se produit, tout meurt”, a déclaré Moretto.