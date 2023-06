VLADIMIR Poutine a affirmé que la contre-offensive de l’Ukraine n’avait « aucune chance » de succès dans une diatribe délirante aujourd’hui.

Il a nié que les troupes de Kiev aient fait des progrès, même si des images montrent ses chars détruits et les cadavres de soldats éparpillés dans les villages nouvellement libérés.

Vladimir Poutine s’est déchaîné dans un discours décousu au Forum économique international de Saint-Pétersbourg aujourd’hui Crédit : Reuters

Un soldat russe mort se trouve à côté d’un char détruit dans le village nouvellement libéré de Storozheve, au sud-est de l’Ukraine Crédit : Reuters

L’Ukraine dit avoir avancé de quatre milles et tué au moins 50 Russes Crédit : Reuters

Les troupes ukrainiennes vérifient un véhicule de combat d’infanterie russe BMP-2 détruit après avoir repris plusieurs villages ces derniers jours Crédit : Reuters

Isolé Poutine a également lancé une attaque ouvertement antisémite contre le président ukrainien Volodomyr Zelensky, affirmant qu’il n’est « pas un vrai juif ».

Il s’est déchaîné dans un discours prononcé lors de sa pièce maîtresse du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui a été boycotté par presque le monde entier à la suite de son invasion brutale.

Les réseaux Internet ont été coupés pour l’occasion dans la crainte d’une tentative d’assassinat par drone.

Dans un discours décousu, il s’est vanté que l’économie russe frappée par les sanctions est en plein essor, a déclaré que les travailleurs seraient mieux payés et a affirmé qu’un trou noir budgétaire pour payer sa guerre « se justifie d’un point de vue économique ».

Le tyran a poursuivi en affirmant que l’armée ukrainienne n’avait « aucune chance » contre ses troupes et qu’elle manquait d’équipement.

Il a déclaré: « Bientôt, l’Ukraine cessera complètement d’utiliser son propre équipement. Il n’en reste rien

« Tout ce avec quoi ils se battent et tout ce qu’ils utilisent est amené de l’extérieur. Vous ne pouvez pas vous battre longtemps comme ça.

« Des chars (occidentaux) brûlent. Plusieurs chars ont été détruits, dont des Leopard… Des F16 brûleront également, cela ne fait aucun doute. »

Et il a averti : « Mais s’ils sont situés en dehors de l’Ukraine et sont utilisés dans les hostilités, nous devrons examiner comment et où nous pouvons frapper ces armes utilisées dans les hostilités contre nous.

« Il y a un sérieux danger que l’Otan soit davantage entraînée dans ce conflit armé. »

Il a également évoqué les raids transfrontaliers humiliants des rebelles russes anti-Poutine, qui se poursuivent depuis des semaines.

Poutine a déclaré qu’il pourrait détruire des parties du centre de Kiev en représailles, mais a choisi de ne pas le faire pour « diverses raisons ».

Et il a répété les menaces de lancer des armes nucléaires si la Russie perdait son territoire occupé – mais a affirmé qu’il n’en avait pas besoin.

Il a déclaré: « Tout le monde attend que nous commencions à appuyer sur des boutons. Mais ce n’est pas nécessaire, car l’ennemi en première ligne n’a pas de succès. »

Il a ensuite tourné son feu vers Zelensky, qu’il a à plusieurs reprises qualifié de nazi malgré son héritage juif.

Poutine a écumé : « J’ai eu beaucoup d’amis juifs depuis l’enfance. Ils disent : ‘Zelensky n’est pas un Juif, c’est une honte pour le peuple juif' ».

Batailles féroces

Le discours de Poutine est intervenu après une semaine de rapports faisant état de l’avancée des forces ukrainiennes sur des kilomètres dans diverses parties de la soi-disant ligne de contact.

La Russie affirme qu’elle a détruit des dizaines de chars allemands Leopard et de voitures blindées américaines Bradley, et que l’Ukraine n’a pas réussi à gagner du terrain.

Cependant, les preuves d’au moins une zone de combat montrent que la Russie a subi de lourdes pertes.

Des images graphiques de Storozheve, récemment libéré, à l’ouest de Donetsk, montrent des corps éparpillés dans des champs parmi des véhicules blindés incendiés.

L’Ukraine a repris Storozheve et plusieurs villages voisins ces derniers jours, 15 mois après l’invasion russe.

Ils se trouvent sur une route stratégique vers le sud vers la ville portuaire de Marioupol et le « pont terrestre » vital de la Russie vers la Crimée.

Les troupes qui avançaient ont déclaré avoir tué 50 soldats russes lors d’une opération de « nettoyage » et fait quatre prisonniers.

Les journalistes de Reuters qui ont atteint le village ont vu des corps recroquevillés parmi les épaves fumantes des chars russes.

« Il y a trois jours, nous avons libéré le village de Storozheve. Vous pouvez voir par vous-mêmes comment cela a été réalisé », a déclaré le soldat ukrainien Artem.

« Vous pouvez voir par vous-mêmes comment cela a été réalisé. Vous pouvez voir le matériel détruit. Gloire à l’Ukraine », à Storozheve.

L’Ukraine aurait également fait des avancées limitées près de Bakhmut à l’est et dans la région de Zaporizhzhia au sud.

L’assistant de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a déclaré hier que la contre-offensive tant attendue n’avait pas encore commencé sérieusement.

Il a déclaré que les gains de la semaine dernière faisaient partie du test des faiblesses des lignes russes.

« Nous n’avons pas encore lancé de contre-offensive en tant que telle, et la Russie dit déjà : ‘Nous avons déjà gagné, nous avons déjà repoussé la contre-offensive' », a-t-il déclaré.

Podolyak a déclaré que les objectifs actuels de l’Ukraine étaient de tuer autant de troupes russes mobilisées que possible et de détruire l’équipement russe.

L’Ukraine a réuni 12 brigades pour sa grande poussée, certaines équipées de blindés occidentaux.

Cela survient alors que la Russie lutte pour retenir une forte poussée des forces ukrainiennes sur des centaines de kilomètres de ligne de front.

Un dirigeant régional fantoche a admis hier que les missiles de croisière britanniques Storm Shadow, qui brisent les bunkers, sont un cauchemar pour les forces d’invasion.

Yevgeniy Balitsky, gouverneur nommé par le Kremlin à Zaporizhzhia occupée, a déclaré que les armes « nous causent certainement des problèmes ».

Il a ajouté: «Nous avons en quelque sorte appris à abattre HIMARS fourni par les États-Unis, mais notre défense aérienne a du mal contre Storm Shadow.

« Il vole à différentes vitesses, à différentes altitudes, en changeant de mode. »

Il a parlé quelques jours après qu’une frappe de précision Storm Shadow aurait tué le major-général Sergey Goryachev, 52 ans, et huit autres officiers supérieurs lors d’une frappe précise sur un poste de commandement de Zaporizhzhia.

Maisons endommagées à Storozheve libéré après de violents combats cette semaine Crédit : Reuters