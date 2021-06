Le délinquant sexuel en disgrâce Anthony Weiner REJOINT l’application Confide qu’il a utilisée dans le scandale des sextos mineurs

Le délinquant sexuel condamné Anthony Weiner teste toujours le sort des médias sociaux.

La page six du New York Post rapporte que Weiner, en disgrâce, est revenu à ses anciennes singeries en utilisant l’application de messagerie cryptique Confide, l’une des applications qu’il a utilisées lorsqu’il a été surpris en train de sexter avec un lycéen de 15 ans en Caroline du Nord il y a quelques années.

Le délinquant sexuel condamné Anthony Weiner aurait rejoint l’application de médias sociaux cryptée Confide Crédit : Splash

Weiner a d’abord nié le sextage des mineurs que beaucoup suggèrent d’aider à la défaite d’Hillary Clinton dans sa candidature à la présidence en 2016

Contacté par la publication s’il avait rétabli sa présence sur Confide, Weiner l’aurait confirmé.

« Oui, j’ai compris », a-t-il écrit dans un e-mail à Page Six, et a décrit avoir été invité par Confide à afficher ses messages non lus.

Weiner a été condamné à 21 mois de prison après avoir plaidé coupable en 2017 pour avoir transféré des messages explicites à une mineure.

Le procureur américain Joon H. Kim a écrit dans une déclaration lors de sa condamnation : « Anthony Weiner, un ancien membre du Congrès et candidat à la mairie, a demandé à une fille qu’il savait avoir 15 ans d’afficher son corps nu et de se livrer à un comportement sexuellement explicite pour lui. en ligne.

Les anciens membres du Congrès ont finalement admis avoir envoyé des images explicites à six femmes avec sur une période de trois ans Crédit : AP : Presse associée

Weiner était marié à l’aide de Clinton et proche ami Huma Abedin Crédit : AFP ou concédants de licence

« La justice exige que ce type de comportement soit poursuivi et puni d’une peine de prison. Aujourd’hui, Anthony Weiner a reçu une peine juste et appropriée à son crime. »

À sa sortie de prison, Weiner a reçu l’ordre de s’inscrire en tant que délinquant sexuel, selon l’Associated Press.

Les autres utilisateurs de Confide ont été surpris de voir l’ancien démocrate brûlant apparaître dans leurs listes de contacts.

« Nouvel ami. Anthony Weiner a rejoint Confide. Envoyez un message à Anthony maintenant », lit-on dans un message, selon le New York Post.

L’étoile montante était autrefois un protégé du sénateur Chuck Schumer qui a représenté le 9e district du Congrès de New York de 1999 à 2011 et a fait une candidature ratée à la mairie de New York.

Il démissionnerait après que plusieurs photos d’un Weiner légèrement vêtu aient été publiées par TMZ.

Le premier scandale, surnommé Weinergate, a éclaté lorsqu’il a utilisé Twitter pour envoyer une photo explicite à une femme de 21 ans à Seattle, Washington.

Weiner a été condamné à 21 mois de prison après avoir plaidé coupable en 2017 pour avoir transféré des messages explicites à une mineure Crédit : AP : Presse associée

Weiner a tenté de faire valoir qu’il n’avait pas publié l’image, mais a accepté d’envoyer un lien vers la photo et d’autres images explicites aux femmes avant et après son mariage avec Huma Abedin, une proche collaboratrice et amie de l’ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton.

Il a également envoyé un texto à une fille de 17 ans du Delaware, qui a fait l’objet d’une enquête par les flics.

Lorsqu’il a été confronté à la communication avec la fille, Weiner a nié avoir envoyé des messages inappropriés.

Plus particulièrement, les selfies torse nu de Weiner ont été envoyés à une autre femme sur Internet.

Il a admis avoir envoyé plus d’images, dont une à caractère sexuel.

L’ancien membre du Congrès a échoué dans sa candidature à la mairie de New York Crédit : Copyright 2016 The Associated Press. Tous les droits sont réservés.

Weiner a reconnu à l’époque qu’il avait utilisé les médias sociaux pour s’engager dans « plusieurs conversations inappropriées » et a dénombré six femmes avec lesquelles il a envoyé des messages explicites sur une période de trois ans, selon le Post.

Mais Weiner a nié avoir jamais eu de relations physiques avec l’une des filles, mais il y avait suffisamment de pression politique pour qu’il démissionne de son poste au Congrès.

Après que les SMS ont été signalés en 2016 par le Daily Mail, l’ordinateur portable de Weiner a été saisi par les autorités fédérales.

« Il avait des fantasmes de viol. Ce serait juste lui qui se présenterait chez moi quand mon père n’était pas en ville », avait-elle déclaré à la publication à l’époque.

« Et commence juste à me déshabiller, à être énergique, à me demander si je veux être dominé, des questions étranges. »

Dans un communiqué, Weiner a expliqué cela. il a fait plus d’erreurs

« J’ai fait preuve à plusieurs reprises d’un jugement terrible sur les personnes avec qui j’ai communiqué en ligne et les choses que j’ai envoyées », a-t-il déclaré.

« Je suis rempli de regrets et le cœur brisé pour ceux que j’ai blessés. »

Les perversions sexuelles continues de Weiner ont conduit à la saisie de son ordinateur portable par des agents du FBI, et des courriels échangés avec son ex-femme Huma Abedin et la candidate de l’époque Clinton ont été découverts.

L’analyse médico-légale sur l’ordinateur portable de Weiner a conduit le directeur du FBI à l’époque, James Comey, à comparaître devant les caméras quelques jours seulement avant l’élection présidentielle.

Lors de la conférence de presse, Comey a annoncé que le bureau ouvrait une enquête sur le serveur de messagerie privé de Clinton, qu’elle avait été accusée d’avoir gardé secret et d’avoir abusé alors qu’elle était secrétaire d’État.

L’enquête et une lettre que Comey a soumise au Congrès à propos de l’enquête ont été une source de blâme par Clinton qui l’a aidée à perdre face au 45e président Donald Trump.