Le Delhi FC couronné champion de 2e division et promu en I-League

Avec une victoire 3-1 sur Ambernath United Atlanta vendredi, le Delhi FC a été couronné champion de 2e division 2022-23 et a obtenu une promotion dans la I-League la saison prochaine.

Dimanche dernier, le Shillong Lajong FC a battu le FC Bengaluru United pour devenir la première équipe à être promue cette saison. À la fin du tour final, le Delhi FC a terminé à égalité de sept points avec le Shillong Lajong FC mais a remporté le titre de 2e division à la différence de buts puisque le match entre eux s’est terminé par un match nul et vierge.

Ambernath United Atlanta, disputant sa première saison en 2e division, n’avait besoin que d’un point au Minerva Academy Ground de Chandigarh pour remporter le titre, mais un doublé de Bali Gagandeep et une frappe audacieuse de Vanlalhriatzuala ont scénarisé un après-midi mémorable pour le Delhi FC. L’équipe de la capitale avait déjà atteint le tour final des qualifications de la I-League en 2021, mais a terminé troisième et a raté la promotion. Cependant, il y a eu une rédemption et des scènes de pure joie lorsque le Delhi FC a finalement fait le travail vendredi et a réservé sa place dans la I-League pour la toute première fois.

Jouant à domicile dans un affrontement décisif, le Delhi FC a eu le pied sur l’accélérateur dès le départ. Après une première demi-heure de pressing soutenu, ils ont ouvert le score à la 34e minute avec un beau but collectif. Le skipper Balwant Singh a libéré Fahad Temuri dans des hectares d’espace sur l’aile gauche, et le jeune a chargé vers l’avant avant de placer le ballon dans la surface pour que Bali Gagandeep le ramène à la maison à fond.

Cependant, Ambernath United Atlanta, qui n’a guère menacé en première mi-temps, est sorti fort après la pause et a égalisé à la 48e minute avec un mouvement similaire au but de Delhi. Dans le cas des visiteurs, c’est Johnson Joseph Mathews qui a lancé un centre bas au milieu depuis la gauche, et le capitaine Himanshu Patil a sorti son pied pour guider le ballon dans le filet pour 1-1.

Mais ce ne devait pas être la journée du côté de Mumbai, car la parité n’a duré que huit minutes. Gagandeep a de nouveau frappé pour Delhi, s’élevant le plus haut dans la surface de réparation pour se diriger vers la brillante livraison de Bhupinder Singh depuis le coin. Bien qu’Ambernath United Atlanta de Steven Dias n’ait eu besoin que d’un but pour reprendre la pole position et gâcher la fête des hôtes, ils n’ont tout simplement pas trouvé d’inspiration dans le dernier tiers.

Finalement, à deux minutes de la fin, Vanlalhriatzuala a scellé l’accord pour le Delhi FC avec une frappe sensationnelle de 35 mètres, qui s’est enroulée dans la lucarne supérieure. Le joueur de 22 ans avait tenté un tir similaire en première mi-temps qui est sorti de la barre transversale, mais il était indéniable cette fois. Un but de premier ordre pour assurer la première place du classement au Delhi FC.

L’autre match de 2e division entre les hôtes du FC Bengaluru United et du United SC était un match nul, le premier s’étant soldé par un score de 1-0. Irfan Yadwad a marqué le seul but, portant ainsi le total de sa saison à 13 buts pour terminer meilleur buteur de la ligue.

Ambernath United Atlanta et le FC Bengaluru United ont respectivement terminé troisième et quatrième avec six points chacun. United SC était en bas du tableau avec trois points.