Boris Johnson informe les membres du Cabinet de son bureau au No10 Downing Street, après son appel avec le Président de la Commission européenne Ursula von der Leyen – Andrew Parsons / No10 Downing Street

À l’époque où il était secrétaire du Brexit, David Davis parlait souvent du fait que l’UE tenait jusqu’à la «onzième heure» pour conclure un accord avec le Royaume-Uni.

Soulignant que le bloc a l’habitude de conclure des accords au dernier moment, il a déclaré au Telegraph en février 2019, avant la date limite initiale du 29 mars: « Ils laisseront toujours les négociations aller au fil ».

Vingt et un mois et plusieurs délais manqués plus tard, il semble que Bruxelles joue toujours à taper.

Après le dîner infructueux de mercredi soir de Boris Johnson avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, on nous a dit que les deux parties avaient jusqu’au 13 décembre pour éviter un non-accord. Pourtant, il est vite devenu évident que cette échéance serait également manquée.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, s’est rendu sur leurs ondes pour déclarer qu’une «barre haute» avait été fixée pour que les négociations se poursuivent, seulement pour que le Premier ministre déclare alors que les pourparlers se poursuivraient effectivement – fixant effectivement une nouvelle date limite au 31 décembre.

Alors que 1635 jours se sont écoulés depuis que le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE, beaucoup pourraient être pardonnés de se demander si les deux parties avaient toujours l’intention d’attendre le dernier moment possible.

Car si les chances d’un accord sont désormais de 20 pour cent, pourquoi ne pas s’en aller et aider les entreprises à se préparer pleinement à une sortie aux conditions de l’Association mondiale du commerce (OMC)?

Selon une source bien placée, l’impasse actuelle ne concerne pas seulement la négociation elle-même, mais aussi «l’attribution des responsabilités».

«Cela va durer jusqu’au réveillon du Nouvel An parce que le camp qui dit:« C’est vrai, c’est ça, plus de négociations »sera blâmé pour aucun accord. Personne ne veut être cette personne. L’intérêt principal d’Emmanuel Macron dans la vie est d’être réélu, Angela Merkel ne veut pas être la première personne à détruire l’UE, c’est donc en partie la raison de l’impasse.

Les deux parties savent également que même si elles conviennent d’un accord, elles doivent alors faire face à la tâche inévitable de devoir le vendre. Pour M. Johnson, cela signifie convaincre à la fois le parti et le public qu’il respecte sa promesse manifeste de redonner à la Grande-Bretagne sa souveraineté.

Pour l’UE, cela signifie persuader l’UE27 qu’elle n’a pas concédé trop de terrain, notamment si la Grande-Bretagne finit par bien se porter après le Brexit. La dernière chose que souhaite Bruxelles, c’est que les autres États membres soient incités à faire de même.

Laisser la conclusion d’un accord jusqu’aux dernières minutes donne aux critiques des deux côtés moins de temps pour démonter ce qui a été convenu.

Trois mois après le référendum de 2016, l’UE pensait avoir conclu un accord commercial étanche avec le Canada, seulement pour qu’il soit presque kibosh à la dernière minute en raison des objections de la région wallonne de Belgique.

Une autre raison pour laquelle les deux parties prennent la distance est de prouver qu’elles ont négocié de «bonne foi». Certains Brexiteers estiment que le gouvernement aura de meilleures raisons de rejeter l’accord de retrait (au-delà des parties retenues par le projet de loi sur le marché intérieur) si aucun accord n’est conclu.

La Déclaration politique révisée signée par les deux parties indique clairement que seuls les accords élaborés de «bonne foi» donneront effet aux relations futures.

Cela donne sans doute au Royaume-Uni des raisons de soutenir que l’UE a agi de manière déraisonnable en refusant au Royaume-Uni un accord à la canadienne, notamment après que le président du Conseil de l’UE, Donald Tusk lui-même, ait promis «non seulement un accord avec le Canada, mais un accord Canada plus plus plus» en octobre. 2018.

Voilà pourquoi M. Johnson a proposé de retourner à la table des négociations. Comme l’a expliqué l’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith: «Le gouvernement britannique veut être vu comme faisant un effort supplémentaire pour pouvoir dire au public britannique, et même au monde:« Nous avons tout essayé, l’UE ne bouge pas ».

«Notre demande est très simple et absolument juste. Leur demande est indéfendable et l’optique sera très mauvaise pour eux s’ils ne bougent pas là-dessus.

«L’UE commence soudainement à se rendre compte que nous ne reculerons pas. Chaque Premier ministre depuis que Thatcher a cédé, mais Boris a été très clair depuis le début, le Brexit doit signifier le Brexit.