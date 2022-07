Le délai de grève pour les travailleurs de Via Rail est de nouveau prolongé alors qu’Unifor poursuit les négociations

Unifor affirme avoir de nouveau repoussé la date limite d’une grève des travailleurs de Via Rail qui pourrait entraîner la suspension immédiate des services ferroviaires à travers le Canada.

Le syndicat indique dans un communiqué sur les réseaux sociaux que le délai de grève est désormais fixé à 18 heures, heure de l’Est, deux heures plus tard que l’heure de 16 heures à laquelle il l’avait repoussé dimanche.

Unifor dit que “les pourparlers se poursuivent” et il fournira des mises à jour au fur et à mesure qu’elles arriveront.

Unifor a initialement émis un préavis de grève de 72 heures au transporteur ferroviaire national vendredi, indiquant que 2 400 employés étaient prêts à quitter le travail si un nouveau contrat ne pouvait pas être négocié avant 00 h 01 lundi.

Une grève verrait les préposés à l’entretien, le personnel de service à bord, les chefs, les agents de vente et le personnel du service à la clientèle frapper tous les piquets de grève et forcer Via à suspendre les services à travers le pays.

Le secrétaire-trésorier national d’Unifor a déclaré dans la déclaration de dimanche que ses comités de négociation sont “fermes” dans la poursuite d’un accord qui “respecte et valorise” les travailleurs.

Unifor a déclaré que la sécurité d’emploi était le principal enjeu sur la table lors des négociations de travail.

Tôt lundi matin, Via Rail a publié sa propre déclaration, affirmant qu’elle s’engageait à parvenir à un accord juste et raisonnable.

Le président et chef de la direction, Martin R Landry, a également noté qu’avec la saison estivale des voyages ici, la menace d’une grève a créé un stress supplémentaire pour les passagers de l’entreprise et les communautés qu’elle dessert.

Via a également promis de permettre à ses clients d’apporter des modifications à leurs plans de voyage sans frais de service pour tout départ avant le 31 juillet 2022.