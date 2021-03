Le lieu était le Treasury Gardens de Melbourne et si quelqu’un avait besoin de preuves de l’obsession de la ville et de ses habitants pour la nourriture et le vin, ils devraient assister à ce carnaval annuel au moins une fois. Et non, ils n’ont pas compté le nombre de tables ou de chaises ici. C’était juste un grand nombre d’entre eux placés les uns à côté des autres, formant ce que l’on mesurait comme une table commune d’un demi-kilomètre de long. L’occasion aussi exigeait quelque chose de ce genre. Pour le déjeuner le plus long du monde (WLL) à Melbourne, plus de 1 600 personnes se sont réunies pour un déjeuner de trois plats à la mi-mars.

Il s’agit, comme nous l’avons dit plus tôt, d’un carnaval culinaire que tout le monde attend avec impatience chaque année et fait partie du Melbourne Food & Wine Festival (MFWF) depuis 1993.

Stéphanie Alexander (chef, auteure et fondatrice de la Stephanie Alexander Kitchen Garden Foundation), Jacques Reymond (chef-restaurateur), et Philippe Mouchel (chef-restaurateur, Philippe) ont été chargés de donner forme et goût à la WLL cette an.

Les plats exotiques préparés par les trois grands chefs étaient accompagnés de vins, de bières et de café. Ce fut non seulement l’occasion de savourer la nourriture qui fait claquer les lèvres, mais aussi pour plus de 1500 convives de discuter et d’écouter de la musique après ce qui a été une année terrible pour le monde luttant contre le nouveau coronavirus. Les organisateurs ont veillé à ce que les normes de sécurité COVID-19 soient en place et respectées.

Le lendemain, c’était le Melbourne World’s Longest Brunch (WLB) et devinez qui était là pour l’inaugurer? Le pionnier du café Nathan Toleman et la reine pâtissière de Lune Croissanterie Kate Reid.

Au prix de 185 dollars australiens, le repas (environ 10220 Rs) comprenait un verre de vin mousseux, trois plats, un café brassé par lots et un tube de 75 g de Mecca Superscreen, a rapporté Moneycontrol.com.

Que les gens ne peuvent tout simplement pas surmonter WLL et WLB est visible dans le fait qu’ils ne peuvent pas attendre le déjeuner et le brunch les plus longs de l’année prochaine.

Il y a aussi d’autres attractions. En fait, la ville n’est rien de moins qu’un paradis pour les gourmands. Imaginez aller dans un endroit qui ne sert que des boissons des années 1920: Negronis, Americanos, Brooklyns et Amaro Americanos. Oui. Bar Americano est l’endroit où vous les obtenez. Et non, vous ne pouvez pas vous asseoir là, car c’est un bar uniquement debout.

Ou pour le petit-déjeuner, Collins Kitchen du Grand Hyatt est le choix. Gourmet Traveler l’a classé Best Hotel Breakfast trois années de suite. Il y en a beaucoup, beaucoup plus.